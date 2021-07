El alcalde de Ávila dice que antes deja la política que volver al PP

Coronavirus

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ha asegurado este viernes durante el Pleno del Debate del Municipio que cada día recibe llamadas para que vuelva al PP y se al candidato popular pero que no lo va a hacer “porque el PP no es útil para los abulenses” y que antes deja la política.

“Seguramente no iré a ningún otro sitio, a pesar de que sigo recibiendo llamadas de mi antiguo partido para que vuelva. Y no voy a volver”, ha afirmado, antes de añadir: “Y así se lo digo a mis compañeros y amigos que están en la política en el PP, no voy a volver, que les quede claro”.

Desde su punto de vista, el actual gobierno de coalición de XAV y Cs realiza una “política útil”, porque a sus integrantes “solo” les “mueven los intereses de los abulenses, no de los partidos”.

”No trabajamos para los intereses de Pablo Casado, Pedro Sánchez, Luis Tudanca o Alfonso Fernández Mañueco, trabajamos para los intereses de la gente que está en Ávila”, ha relatado Sánchez Cabrera.”Nosotros seguiremos aquí hasta que los abulenses quieran que estemos trabajando por Ávila, por nuestra tierra y por el futuro de todos los abulenses, que es lo único que nos mueve”, ha continuado su relato el alcalde de la capital.

En este contexto, ha vuelto a dirigirse a los populares para decirles que “no se preocupen”, porque los miembros de su grupo no tienen “ninguna voluntad de hacer ninguna carrera política”. ”Yo no voy a ser ministro, ni voy a ser consejero en la Junta, ni senador. Soy alcalde de Ávila y aquí finaliza mi carrera política. He venido trabajar para los abulenses”, afirmaba, contundente.

Este relato ha sido realizado entre reproches al papel de las portavoces de PP y PSOE, Sonsoles Sánchez-Reyes y Yolanda Vázquez respectivamente, a quienes se ha dirigido para decirles: “Ustedes saben, seguramente, que ninguna de las dos repitan como candidatas”.

”Lo saben, son conscientes igual que lo somos los demás, porque su etapa política en el Ayuntamiento ha finalizado”, ha añadido, antes de indicar que “probablemente vayan a otro sitio y estén haciendo carrera política para ser senadoras o procuradoras.

Un camino de espinas

Sánchez Cabrera se dio de baja del PP el 1 de marzo de 2019, mientras era presidente de la Diputación provincial, pasando a formar parte del grupo de no adscritos, lo que hizo que el PP, con el respaldo del único diputado provincial de UPyD presentara una moción de censura.

El actual regidor de la capital abulense había decidido aceptar el ofrecimiento de encabezar la lista de Por Ávila a la Alcaldía de Ávila, después de que el PP diese marcha atrás en la elección de Sánchez Cabrera, en favor de la actual portavoz municipal del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes.

Esta circunstancia hizo que impulsara un nuevo partido, Por Ávila, junto a otros miembros del Partido Popular, que finalmente ganó las Elecciones Municipales con 11 ediles, logrando desbancar al Pp de la Alcaldía, por primera vez en 28 años.

Cuatro años antes, Sánchez Cabrera protagonizó otro episodio durante la constitución de la Diputación, cuando se presentó como candidato alternativo al oficial del PP, logrando el respaldo mayoritario del pleno ante la sorpresa generalizada de los asistentes, entre los que se encontraba Pablo Casado, en aquel momento vicesecretario de Comunicación y diputado por Ávila.

Desde entonces, la relación entre el actual alcalde de Ávila y el PP no ha sido un camino de rosas, con reproches constantes entre su grupo municipal y la portavoz del PP, como se ha vuelto a demostrar este viernes en el Pleno