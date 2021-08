Barcones pide a la Junta de Castilla y León que “no se quede” con el dinero del Gobierno y sufrague los gastos de los ayuntamientos

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, pidió a la Junta de Castilla y León que “no se quede” con el dinero que recibe el Gobierno de España para tener superávit y se lo destine a las entidades locales para que sufraguen los gastos derivados de la pandemia, por ejemplo, en gastos de limpieza o calefacción en colegios.

Así lo señaló Barcones en una rueda de prensa que ofreció junto al vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Eduardo Morán, quien denunció que mientras el Gobierno autonómico se queda los fondos del Ejecutivo central para luchar contra la pandemia, los ayuntamientos tienen que apretarse el cinturón.

La semana pasada, indicó Barcones, llegó a Castilla y León un nuevo fondo de 741 millones de euros y confió en que “esta vez” no se quede el dinero que iba destinado a los ayuntamientos para sufragar gastos extra de desinfección de centros educativos, entre otras competencias.

Además, recordó que en 2022 los ayuntamientos van a recibir las mayores entregas a cuenta “de la historia”, al superar los 22.000 millones de euros. “Esto es municipalismo y gestión compartida desde las políticas de proximidad”.

Así, aseveró que las entidades locales de la Comunidad recibirán 350 millones de euros más, que va a suponer que su participación en los tributos del Estado superen los 1.500 millones de euros. “Es un compromiso real con el municipalismo y las políticas de proximidad”, recalcó.

Además, recordó que el Gobierno de España ya ha anunciado una participación del 15 por ciento de las entidades locales en los fondos europeos y pidió a la Junta que les explique qué participación van a tener en todos los fondos que la Junta está recibiendo del Gobierno de España.

Se trata, añadió Eduardo Morán, de que la Junta les explique a los ayuntamientos cómo les va a dejar gestionar ese 15 por ciento de los fondos europeos porque ellos son los que conocen las problemáticas y tienen proyectos para darles solución.

Autonomía leonesa

Por otra parte, Eduardo Morán anunció que no apoyará la moción por la autonomía leonesa que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) pretende presentar en la institución provincial, tras su aprobación desde diciembre de 2019 en una cuarentena de ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de la capital.

“No voy a apoyar esa moción”, confesó el vicepresidente de la FRMP y presidente de la Diputación de León, y señaló que su postura “ha sido siempre la misma” en ese sentido pero recordando, no obstante, que se considera “tan leonesista como el que más” y que cada día hace “leonesismo, trabajando por la provincia para mejorar la calidad de vida de los leoneses”.

“Esa es la función que me han encomendado tanto los alcaldes y concejales de León como el PSOE, que me ha elegido para ser presidente” de la institución provincial leones.

Un puesto al que accedió a través de un pacto de gobierno con UPL que, apuntó, “se basa en 24 puntos con los que me he comprometido, no solo yo sino todo el equipo de gobierno y el PSOE”, pero entre los que recordó que “no está la moción leonesista” que en los últimos meses se ha presentado en varios ayuntamientos de la provincia y que UPL pretende sacar adelante también en la Diputación de León.