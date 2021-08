Atapuerca supera ya las cifras de visitantes previas a la pandemia

Las tres instalaciones que forman el Sistema Atapuerca -los yacimientos, el Museo de la Evolución Humana (MEH) y el Centro de Arqueología Experimental- han superado en la primera semana de agosto las cifras de visitantes que registraron la misma semana de 2019, antes de la pandemia, según ha informado el director del sistema, Alejandro Sarmiento.

Al respecto, ha precisado que el número de visitantes de la semana pasada ha superado un 7 por ciento la de la primera semana de agosto de 2019 al recibir 11.078 visitas, una cifra que preveían ya que las visitas se empezaron a recuperar en julio.

El MEH, que aun no es visitado por grupos, cuenta con distancia de seguridad, aforo reducido y mascarilla obligatoria; además cierra al mediodía al contrario que otros veranos cuando tenía horario ininterrumpido de martes a domingo de 10 a 20 horas.Las visitas en esta primera semana de agosto han sido de 5.334, siendo el mayor día de ocupación el miércoles 4 con 1.214 personas.

En 2020, todavía sin vacunación y con limitaciones, contó con 2.987 visitantes y en 2019 con 5.728, con un mayor número de horas de apertura. En los Yacimientos de Atapuerca, los ocho primeros días de agosto se registraron 3.033 visitantes, mientras que en 2020 fueron 1.245 y en 2019 2.916.

El mayor día de afluencia ha sido el miércoles 4 de agosto de 2021, con 570 personas que conocieron la Trinchera del Ferrocarril.En el caso del Centro de Arqueología Experimental (CAREX), 2.411 fueron los que acudieron en 2019, 1.174 en 2020 y 2.711 en estos primeros ocho días de 2021, un once por ciento más que en prepandemia.

Por otra parte, Sarmiento ha asegurado que en este momento todo su interés en la recuperación de la normalidad en todo el sistema y no en lo que hará a partir del 31 de agosto, cuando termina su contrato como director del sistema y del Museo de la Evolución Humana (MEH).

De hecho, no ha querido adelantar si se presentará al nuevo concurso para ocupar el cargo, que ha publicado este lunes 9 de agosto el Boletín Oficial de Castilla y León, y que depende de la Fundación Siglo.En todo caso, se ha mostrado satisfecho de su gestión al frente del Sistema Atapuerca y del MEH en los ocho años que lleva al frente de ambos organismos. ”Es fruto del trabajo en equipo, no solo de una persona, pero se ha conseguido que todo el sistema sea algo vivo, sobre todo el MEH, que no es solo un contenedor y conservador de patrimonio, por muy valioso que sea, sino un ágora que invita a reflexionar sobre los humanos y la humanidad actuales”, ha explicado a la Agencia Efe.

Sarmiento se muestra “firme defensor” de los procedimientos de concurso por mérito y capacidad y considera que son “algo positivo que se debe generalizar aún más”.

El nuevo contrato para la dirección del MEH y del Sistema Atapuerca será de alta dirección, por un periodo de cuatro años prorrogables y el plazo de presentación de candidaturas será de 40 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.