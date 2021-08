Es verano y las calles doradas del centro de Salamanca lo saben: el sol no da tregua. Casi como un rito perdido, pequeños conjuntos de turistas se fotografían en la Plaza Mayor, máximo exponente de la capital del Tormes. Otros prefieren caminar por la Rúa mientras disfrutan del espectáculo de música callejera hasta llegar embelesados a la catedral y encontrarse a unos pocos pasos la fachada rica de la Universidad. Esto que antes era costumbre y tradición, se convirtió en casi una rareza durante los meses más duros de la pandemia. Y no ha pasado desapercibido: perder el turismo fue un duro golpe para una ciudad que vive por y para ello.

De hecho, así lo muestran los datos. La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en julio de 2020 hubo 42.629 viajeros, muy lejos de los 101.119 del mismo mes de 2019. Las pernoctaciones, por su parte, cayeron en casi cien mil, de 164.230 a 65.881. En este año todo indica que la cifra será más halagüeña: hubo 45.035 viajeros y 74.210 pernoctaciones. En la misma dirección apuntan los datos de la Oficina de Información Turística del Ayuntamiento, en las que se percibe la misma curva: en julio de 2019 hubo 35.066 consultas, que descendieron hasta 10.847 en 2020, con un ligero repunte a 16.313 en 2021, según los datos facilitados a la Agencia Ical.

La piedra dorada de Salamanca busca miradas internacionales

En cuanto a la procedencia de las visitas, las del exterior cayeron en picado durante el verano pasado: la Oficina de Información Turística registró tan solo 2.234 peticiones de extranjeros durante los meses de verano. Las nacionalidades predominantes fueron las más cercanas, Francia, Portugal y Reino Unido, muy lejos del mercado asiático, que estaba entre las más fuertes en los años anteriores.

Durante el verano de 2021 vuelven, poco a poco, los visitantes internacionales: en julio se triplicó el número con respecto a junio, pasando de 1.243 a 3.820. En este sentido, destaca la procedencia de Francia, Alemania y entra Estados Unidos, en detrimento de Reino Unido y Asia, debido a las fuertes restricciones para viajar a España. Lo que se ha visto con más fuerza, si cabe, es el turismo nacional, la clave de la recuperación del sector en Salamanca. Solo en junio y julio visitaron la Oficina de Información Turística 17.858 personas procedentes de España, mientras que solo lo hicieron 5.063 del extranjero. Las zonas originarias con más presencia fueron Madrid, Salamanca y Andalucía.

“Cifras aceptables”

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, afirma en declaraciones a la Agencia Ical que este año la capital ha alcanzado el objetivo mínimo. “Mes a mes se han ido incrementando las cifras de años anteriores y ahora estamos al 50 por ciento de 2019”, cifró Castaño. En su opinión, cuesta recuperar el turismo porque las personas tienen miedo y “con miedo no se viaja”. Por eso, anima a hacer un esfuerzo desde las instituciones para explicar lo seguro que es: “Corres menos peligro viajando que quedándote en tu casa”.

Parte de esta mejora con respecto a 2020, año en el que hubo “un turismo de mínimos”, es gracias a la promoción ‘Salamanca 2x1+ redescubre la ciudad’ en la que por la compra de una noche de hotel se regala otra gracias a una subvención del Ayuntamiento. De hecho, según fuentes municipales, este programa ha movido 250.000 euros en habitaciones de hotel y ha generado un impacto directo estimado de 600.000 euros en la ciudad. Dicha promoción ha situado el público de Mallorca como un visitante potencial gracias a la presentación de la campaña en la isla.

Según el concejal de Turismo, para este agosto será complicado mejorar los datos debido al impacto de la quinta ola, aunque espera que “podamos mantener ese 50 por ciento en agosto”. Para ello incide en la importancia de las decisiones políticas ya que, hasta el momento, considera que “se toman medidas por las encuestas de opinión y telediarios más que por la eficacia”.

Discotecas salvadas

La hostelería respira “cierta positividad”, tal y como valora el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca (AEHS), Álvaro Juanes. En julio la ocupación fue cercana al 70 por ciento y durante la primera semana de agosto, en torno a un 76 por ciento. “Hay más optimismo en el sector en general, el buen tiempo acompaña para los exteriores y tenemos la confianza puesta en la vacunación”, considera.

Sin embargo, reconoce que aunque ya se empiezan a ver turistas internacionales, se nota la falta de ese segmento tan importante para el sector hostelero salmantino. Juanes refuta los datos: el mayor porcentaje es de turistas nacionales, que se dividen en muchos rangos de edad, desde los 25 años aproximadamente, en adelante. La ciudad también echa en falta los viajes del Imserso: “Es un público notable porque viene varios días, con pensión completa y deja un gasto importante”.

El presidente de los hosteleros alaba las iniciativas desde las instituciones públicas para echar una mano al sector, entre ellas la campaña del 2x1, en la que los establecimientos hoteleros reciben una subvención del 50 por ciento y la oferta se va renovando gracias a la ampliación de la convocatoria. Tampoco se olvida de la iniciativa promovida por la propia asociación para que el ocio nocturno haya podido compatibilizar licencias y trabajar así como un bar convencional: “No pueden tener cocina, más que algo muy concreto como un tostador o microondas, pero se les ha permitido trabajar, esa compatibilidad ha servido a las discotecas para pelear”, subraya Álvaro Juanes.

Destinos con menos restricciones

Hasta que no se levantó el cierre perimetral en mayo las agencias de viaje no han podido empezar a funcionar. Su única actividad durante meses ha consistido en hacer modificaciones, cancelaciones, reembolsos y gestionar los viajeros ‘colgados’ en sus destinos debido a las restricciones, tal y como explica el presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viaje (ASAV), Juan Carlos del Val.

Detalla que con el levantamiento del cierre perimetral de las comunidades, y gracias a la bajada pronunciada de la incidencia, “la gente estaba más tranquila y se empezó a reservar mucho para julio o agosto porque tenía ganas”, aunque, eso sí, reservas con seguro incluido para la cobertura de nuevos cierres o casos COVID-19. ¿Los destinos preferidos? La península ibérica y Mallorca, pero también destinos que no están muy restringidos, como República Dominicana, Riviera Maya, Islas Maldivas o Costa Rica. En cambio, traer grupos a Salamanca, algo que era habitual para las agencias de viajes, este año “es complicadísimo”, reafirma.

Sin embargo, con la quinta ola ese ritmo se ha vuelto a estabilizar. Por eso, desde las agencias de viaje esperan que no haya más restricciones, ya que a pesar de que haber recuperado algo, están en torno a un “50 por ciento de facturación comparado con el 2019, y esperando a ver cómo vienen septiembre y octubre”. En este sentido, Juan Carlos del Val expresa contrariado que “es una locura que cada comunidad autónoma aplique unas restricciones, que cada vez que se haga un viaje haya que revisarlas”. Por eso, pide medidas homogéneas, al menos, para la mayoría de comunidades: “Hay muchas que tienen la misma situación de contagios y cada una aplica unas restricciones”, algo que crea alarma y perjudica su sector.

Visitas guiadas individualizadas

La falta de esos grupos de visitas también ha provocado que los guías turísticos trabajen en torno a un 20 o 30 por ciento de lo habitual y especialmente con público nacional. Así lo reseña a la Agencia Ical la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Salamanca (Agots), Mercedes Villanueva. De hecho, algunos de los profesionales todavía no están trabajando debido a que los grupos no han llegado: “Si no te dedicas a individualizar es más complicado”. La predicción para los próximos meses dependerá de los contagios, aunque desde la propia asociación esperan que a partir de septiembre y octubre empiece a moverse el turismo internacional.

La veterana del sector Yolanda Huertas detalla en medio de una de sus visitas por la calle Libreros que el cierre de las escuelas de español ha hecho que se note mucho la falta de extranjeros: “Este verano está bastante mejor que el año pasado, que no había nada, pero aun así no tenemos las avalanchas que había anteriormente de gente”.

Menos sudaderas, más imanes

Cuando no hay visitantes tampoco hay quien compre recuerdos, por lo que las tiendas de souvenirs han sufrido un importante impacto en sus ventas. Así lo explica el dueño de uno de los comercios más tradicionales de la Rúa: “Este agosto, comparado con el del año pasado, está siendo mucho mejor, pero porque el de 2020 fue nulo. Pero si comparamos con dos o tres años atrás, estamos hablando de un 40 por ciento de facturación”.

Los comerciantes echan en falta los americanos de los cursos internacionales “comprando sudaderas o camisetas”. Para salir adelante este empresario ha tenido que mandar al ERTE a su empleada y apoyarse en las subvenciones: “Creo que la mayoría de los que tenemos negocios de este tipo estamos aguantando gracias a las ayudas del cese de actividad, sino es imposible”. ¿La recuperación? El dueño del negocio considera que tendrán que pasar dos años para recuperar las cuotas previas a la pandemia: “El día que me jubile esto se anima”, afirma resignado entre risas.

Por su parte, la dueña de la tienda Regalos Plata Fabia, Alicia Martín, alega que la ganancia de los tres últimos meses ha sido muy superior a la de la primera parte del año, “porque el invierno ha sido muy duro”. Añade que el negocio ha podido salir adelante “a base de ayudas y del seguro”. Pronostica, por su parte, que el resto del verano será mejor gracias a las fiestas locales de septiembre.