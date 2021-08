Castilla y León y Asturias mejorarán la actuación ante emergencias en los túneles que comparten

Las autonomías de Asturias y Castilla y León mejorarán los acuerdos existentes en materia de coordinación de operaciones de emergencia en los túneles ferroviarios y de transporte por carretera que comparten ambas comunidades.

Objetivo: buscar una respuesta óptima ante una potencial situación de peligro, especialmente en lo que se refiere a extinción de incendios y evacuación de personas.

Un protocolo servirá para poner en marcha esta iniciativa, en unas infraestructuras consideradas entre las más importantes de España tanto por su magnitud como por el tráfico de personas y mercancías que soportan y ubicadas en un entorno con especiales dificultades por la orografía y el clima.

El acuerdo ha sido firmado hoy esta martes por la consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor, y por el titular de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El acuerdo incluye los mecanismos de planificación, preparación y respuesta coordinadas en materia de protección y asistencia ciudadana necesarios para las intervenciones que tengan lugar tanto en el interior como en el entorno de túneles, ya sean ferroviarios o de carretera.

Además, establece como canal de comunicación los servicios 112 de ambas comunidades, que en todo momento intercambiarán la información de la que dispongan, en relación a los incidentes que puedan provocar la activación del protocolo.

Asimismo, prevé mecanismos de colaboración con las empresas explotadoras de los túneles, que deberán informar con antelación a ambos gobiernos sobre sus planes de autoprotección y también fija procedimientos de actuación, colaboración y comunicación con el puesto de mando avanzado que se cree para gestionar cada incidente

.De esta forma, en caso de que la emergencia requiriese por su envergadura de la activación de al menos un Plan Territorial de Protección Civil, el protocolo establece la creación de un comité asesor, un puesto de mando avanzado y un comité de dirección.

Con el fin de garantizar su cumplimiento, el acuerdo prevé la constitución de una comisión técnica de seguimiento paritaria, integrada como mínimo por dos representantes de cada una de las comunidades, cuya presidencia se ejercerá de manera alterna. En el límite entre Asturias y Castilla y León existen varios túneles de carretera y ferrocarril y, en el primer caso, el más relevante es el túnel de El Negrón, de 4,102 kilómetros de longitud y por el que cruzan unos 8.000 vehículos diarios a través de la autopista del Huerna (AP-66), que cuenta con 14 túneles, seis de ellos en la vertiente asturiana sin contar con el Negrón, que en conjunto suman casi 17 kilómetros.

La actual línea ferroviaria entre Asturias y León dispone de cerca de 90 túneles, de los que 63 están en la rampa de Pajares entre ellos, el de La Perruca, compartido entre ambos territorios. Cuando entren en servicio, a finales de 2022 o comienzos de 2023 según las últimas previsiones, los más importantes serán los túneles de la variante de Pajares, que conectará la meseta con Asturias como parte de la línea de alta velocidad entre León y Asturias. Con una longitud de 24,6 kilómetros se trata del segundo túnel ferroviario más largo de España, el sexto de Europa y el séptimo del mundo y está formado por dos tubos de vía única.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Presidencia de Asturias, Rita Camblor, presentan el protocolo de coordinación en operaciones de emergencia en túneles de áreas limítrofes en el Centro de Control de Aucalsa (La Ablaneda, Asturias) de la AP-66. Junto a ellos, el director de Aucalsa, Eduardo Arrojo

Peajes

Por otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y su homóloga asturiana, Rita Cambor, han pedido al Gobierno de España “igualdad y equidad entre todas las regiones” para la supresión de peajes.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de aplicarse “un principio de igualdad”, de manera que “si en otras autopistas se hacen exenciones totales o parciales de los peajes, Asturias y Castilla y León tienen el mismo derecho”, porque “los ciudadanos somos todos iguales en el territorio nacional”.

El consejero de Fomento se mostró consciente de que “los presupuestos del Estado son los que son y dan para lo que dan”, por lo que “si realmente se puede hacer un esfuerzo hay que hacerlo para todos” porque “no puede ser que se haga en unas comunidades y unas autopistas sí y en otras no”.

“Si el Estado tiene medios económicos para la financiación de la disminución de los peajes o de su eliminación que lo haga y si no los tiene que no lo haga, pero si lo hace o no lo hace, que lo haga en todas las comunidades”, apuntaba Suárez-Quiñones.

Por su parte, Rita Cambor señaló que se ha elaborado un documento de Alianza por las Infraestructuras de Asturias, consensuado con el Gobierno del Principado y el resto de los grupos políticos, en el que se pide que se lleve a cabo una rebaja en el coste del peaje de la autovía del Huerna.

“Sabemos que el Estado está enviando una bonificación, la última de seis millones, para completar el coste de ese peaje, pero entendemos que debería ir incrementándose con los años hasta que en Asturias se consiga esa equidad que tienen otras regiones”, concluyó la consejera de Presidencia de Asturias.