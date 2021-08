Valladolid tendrá las “mejores fiestas posibles”

Coronavirus

Valladolid se prepara para acoger del 3 al 12 de septiembre próximos las “mejores ferias y fiestas posibles” en honor a la Virgen de San Lorenzo, en palabras del alcalde Óscar Puente, en función de lo que permite la Ley ante la actual situación sanitaria de Castilla y León, en nivel uno prorrogada hasta el día 13, y que limita especialmente los aforos y la actividad de la hostelería.

Puente presentaba este jueves junto a la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, una programación que contempla más de 350 actividades repartidas por todos los barrios de la capital vallisoletana y que incluye los tradicionales conciertos al aire libre y gratuitos de la Plaza Mayor, aunque estarán limitados a mil personas, todos sentados como marca la Ley.

Amparanoia, la Orquesta Mondragón, Fetén Fetén & Isaac y Nora, Jeanette, Carlos Núñez, Mala Rodríguez, Depedro, Toreros Muertos, Fuel Fandango y Juan Perro son los grupos contratados para estos espectáculos en el ágora vallisoletano, a los que se podrá acceder previa invitación que se recogerá de forma online a través de la web https://www.mgticket.com/fiestasvalladolid o de manera presencial en la Casa Revilla y en el Teatro Calderón de la ciudad a partir de este viernes a las diez de la mañana.

“Nos hubiera gustado presentar un programa donde las fiestas se vivieran con plenitud, pero este año no ha podido ser”, reconocía Puente, quien, por otro lado, aseguraba que la ciudadanía no iba a entender que no se hiciera nada durante las fiestas. “Ni moralmente podíamos dejar pasar estas fechas sin intentar arrimar el hombro y dar un pequeño empujón a sectores tan castigados como la hostelería y cultura, además de brindar a la ciudadanía que tuviera un respiro y una posibilidad de salir del ambiente opresor de este año y medio como consecuencia del virus”, apuntaba el primer edil, quien pedía también comprensión, colaboración y responsabilidad a los vallisoletanos.

Según detalló, un dispositivo especial formado por agentes de la Policía Municipal, Protección Civil, personal del Ayuntamiento y seguridad privada estarán coordinados y en comunicación permanente con todos los accesos para garantizar el control de aforo a la Plaza Mayor. Quienes asistan a los recitales además deberán estar ocupando su localidad media hora antes del inicio de cada actuación, para liberar sus butacas en caso de ausencia para que otras personas puedan disfrutar del concierto en ese caso.

La covid marca el paso de estas ferias y fiestas y por ello no se llevarán a cabo otras actividades siempre esperadas en esta ciudad para evitar aglomeraciones, con las peñas como protagonistas. Es el caso del desfile de peñistas o el tradicional asalto a algún Récord Guinness. Además, la feria gastronómica de las casetas regionales en los alrededores del estadio de fútbol tampoco se celebrarán aunque sí la Feria de Día y de tapas y pinchos, si bien esta se podrá llevar a cabo en terrazas con un formato más tranquilo en e, que se incluye música de ambiente, ya sea en directo o por altavoces.

La pirotecnia y fuegos artificiales sí se realizará este año y, además, se ha reforzado para compensar las restricciones en otras actividades, y serán ocho los días de fuego, en los que se acotarán ciertas zonas para evitar aglomeraciones. Mientras que como seña de identidad las actividades en honor a la patrona, se mantiene la ofrenda floral y la misa solemne el día 8, aunque sin la procesión según ha anunciado la propia cofradía.

“Es una programación de gran calidad, amplia y adaptada a los diferentes públicos”, destacaba la concejal Ana Redondo, quien apunta otras zonas de interés como la Cúpula del Milenio para acoger actividades destinadas a la juventud, o la de Poniente más pensada para familias y niños, con teatro, magia y conciertos.

Asimismo, la Pérgola del Campo Grande contará con presencia de artistas locales y la actuación del cantante Francisco, que inicialmente estaba programado para el cartel de conciertos de la Plaza Mayor, y de Helena Bianco, mientras que en el patio de San Benito se concentrarán las asociaciones, academias de baile y artistas locales, en un espacio destinado a música folklórica.

¡Qué emoción! 🤩 Por fin podemos desvelar el programa de las #FiestasValladolid2021 de San Lorenzo🥳💜



👍 Recuperamos los conciertos en la Plaza Mayor y en la pérgola del Campo Grande



👦 En Poniente actividades para peques y familias



Programación🔗 https://t.co/P3B5z9c0Un pic.twitter.com/M7Nso6vCRH — Fiestas Valladolid (@fiestasVLL) August 26, 2021

El Teatro Calderón y el LAVA se suman también a la programación de las fiestas. Por un lado, la sala Concha Velasco del LAVA acogerá un año más el musical ‘Shock & Show’ del 3 al 12 y del 15 al 19 de septiembre; mientras que el Teatro Calderón tendrá el estreno de ‘La habitación de María’ con Concha Velasco, la comedia ‘Anfitrión’, el espectáculo de circo ‘Manolita Chen’ y el espectáculo de danza ‘Carmen’.

Otro de los espacios pensados para los más pequeños es la Plaza de Portugalete donde desde el sábado 4 hasta el domingo 12 se instalará un parque infantil de hinchables y talleres, patrocinado por Leche Gaza. A esto hay que sumar, los Gigantes y Cabezudos en la Plaza Mayor a las 18.30 horas todos los días, menos el viernes 3 de septiembre, que será a las 19.45; o las 31 visitas del Tío Tragaldabas y la Tía Melitona a los barrios.

Además, ya ha comenzado la instalación de las atracciones en el Real de la Feria, cuya estancia se prolongará hasta el 26 de septiembre con un aforo máximo del 75 por ciento. El día 19 será el día del niño, con precio a dos euros y a partir del 20, toda la semana a 2,50 euros.

Finalmente, los servicios municipales realizarán el tradicional pregón del viernes donde harán especial hincapié en el esfuerzo realizado durante el último año y medio por los trabajadores en primera línea y tendrá, al igual que los conciertos, un aforo de mil personas.