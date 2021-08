‘Cir&Co 2021’ programa para hoy una treintena de actividades en Ávila

Coronavirus

El IX Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co 2021’, que se celebra esta semana en Ávila, avanza hacia las jornadas centrales, como la de este viernes 27 de agosto, cuando están programadas una treintena de actividades repartidas por los diferentes espacios de la ciudad.

Desde las 10.00 horas de la mañana y hasta las 00.00 horas, los vecinos de Ávila, turistas y amantes de las artes escénicas, van a poder disfrutar de un amplio y variado programa, que comenzará con el exclusivo Taller de Clown ‘It’s not about the banana’ a cargo del artista estadounidense David Shiner. Se trata de un taller-espectáculo, estreno en la Comunidad, que se va a celebrar de 10.00 a 14.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco.

La jornada finalizará con el estreno mundial del espectáculo ‘Nadie’, que se podrá disfrutar en el Episcopio hoy las 23.15 horas y el sábado 28 de agosto a las 23.40 horas. El espectáculo será el resultado del VIII Encuentro de Escuelas Europeas de Circo-Proyecto CRECE, reafirmando el carácter internacional del Festival y apostando por el apoyo hacia el talento emergente.

El encuentro contará con representantes de ocho nacionalidades: Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia y España, que pertenecen a cinco escuelas: FLIC (Italia), CARAMPA (España), INAC (Portugal), Circo de las Artes (Argentina) y ESAC (Bélgica).

La jornada del viernes plantea muchas posibilidades para disfrutar de los espectáculos circenses en la ciudad de Ávila, tanto en espacios cerrados como los patios de los palacios, como en las plazas al aire libre.

Además de las exposiciones que se pueden visitar en la Biblioteca Pública y en el Colegio de Arquitectos, durante el viernes en los Jardines de San Vicente se podrá disfrutar del espectáculo de magia ‘Saloon’ de la compañía vasca Akelar.

En la plaza del Mercado Chico, la compañía de Castilla y León Diámetro13 pondrá en escena el espectáculo de bicicleta acrobática-clown ‘3,2,1,..’ con diferentes pases en horario de mañana y tarde.

La plaza de la Catedral será el escenario de ‘Trenzadas’ de la cía 23 Arts Produccións (Cataluña), mientras que el Palacio de Bracamonte acogerá el espectáculo de cuerda floja ‘Gritando sin hacer mucho ruido’ de Yi Fan.

Ya por la tarde, en el Palacio de Bracamonte, la cía francesa Content Pour Peu presentará el espectáculo de acrobacia burlesque ‘Entre le Zist et le Geste’ y la compañía andaluza Animasur llevará sus zancos ‘Love, love, love’ hasta la plaza de la Santa. ‘Home’ será el espectáculo de la compañía catalana Cris-is que se podrá disfrutar en la plaza de Adolfo Suárez.

El grupo keniata The Black Blues Brothers volverá a sorprender al público asistente en la plaza del Mercado Chico, mientras que la compañía francesa Les Spectacles del 23, llevará el trapecio de ‘El Hito’ hasta la plaza de Santa Teresa.

Gran acogida

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, organizadora del IX Festival Internacional de Circo de Castilla y León (Cir&Co), que se celebra en Ávila hasta el domingo, ha destacado la masiva afluencia de público a los espectáculos programados durante sus primeros días.

El arranque de esta cita nacional e internacional con las artes circenses ha tenido aforos completos a las representaciones programadas, que cuentan con asistencia limitada, aunque las que se desarrollan al aire libre suman otros espectadores que presencian los espectáculos a una distancia mayor.

La planificación realizada en la venta online de entradas, activa desde hace varias semanas a través de la página web www.circocyl.es, “está permitiendo el correcto acceso a todos los espectáculos programados, así como el cumplimiento de los aforos establecidos, colgando el cartel de aforos completos”, según una nota difundida este jueves.Tras la jornada de este jueves, el festival prosigue este viernes con treinta actividades en una quincena de espacios distribuidos por toda la ciudad para dar cabida a las ochenta y cuatro representaciones, a cargo de veintisiete compañías de ocho países.