Apresado un hombre en León tras golpear a un policía local

La Policía de León detuvo ayer a un varón que se encontraba implicado en una pelea y que, ante la intervención policial, golpeó y amenazó a uno de los agentes.

El suceso se produjo sobre las 10.20 horas, cuando la Policía Local fue requerida por una pelea entre dos varones en un estanco de la avenida Doctor Fleming, donde uno de los implicados en el altercado indicó que se encontraba en el establecimiento cuando el otro individuo involucrado entró y le golpeó. Los agentes localizaron a esta persona, que se encontraba en estado ebrio en las inmediaciones del negocio, y se mostró agresivo, de manera que llegó a golpear y amenazar a uno de los agentes, por lo que se procedió a su detención.

Además, la Policía Local ha tramitado varias denuncias por conducción bajo los efectos del alcohol a dos conductores cuyos resultados en la prueba prácticamente triplicaban la tasa permitida.

La primera de las intervenciones se produjo a las 23.40 horas, en la N-601 tras un aviso que alertaba de la circulación de un turismo haciendo continuos zig-zag. Una vez localizad al conductor del vehículo, que presentaba síntomas claros de circular bajo los efectos del alcohol, la Policía Judicial de Tráfico le sometió a la prueba de la alcoholemia, en la que arrojó un resultado de 0.82 miligramos por litro. Además, los agentes encontraron dos navajas de grandes dimensiones, por lo que formalizaron la correspondiente denuncia y citaron al conductor para un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número cinco.

La segunda tuvo lugar a las 2.22 horas en la calle Gaspar Morocho con la calle La Serna, donde el varón llevaba a cabo una conducción errática y presentaba síntomas evidentes de circular bajo los efectos del alcohol, de manera que la prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0.79 miligramos por litro, por lo que se tramitó un atestado y se le citó a un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número cinco.

Asimismo, sobre las 18.45 horas, la Policía Local fue requerida en las inmediaciones del cementerio de Armunia después de que varias llamadas alertaran de la existencia de un grupo de jóvenes realizaron conducción temeraria por los alrededores y temiendo por la integridad de los usuarios de la vía.

Al llegar al lugar para comprobar las quejas, los agentes observaron un grupo de jóvenes y dos vehículos, pero no apreciaron ninguna condición, aunque identificaron a los dos conductores. Además, se identificó al conductor de otro vehículo que se aproximaba al lugar, a quien se intervino una navaja de muelles y se formuló una denuncia según el reglamento de armas.

Otras incidencias

Por otra parte, la Policía acudió a las 16 horas de ayer a la calle Santa Clara, donde se desarrollaban las obras de sustitución de un ventanal de grandes dimensiones en un inmueble sin adoptar medidas de protección y sin tener licencia. Se tramitó una denuncia hacia el titular de la obra y se instó al responsable a detener la ejecución de los trabajos hasta la concesión de la necesaria autorización administrativa, aunque el individuo manifestó su intención de hacer caso omiso y continuar igualmente con sus labores.

Horas más tarde, a las 20.30 horas, la Policía Local fue requerida en la plaza Mayor por la existencia de un turismo en medio de una terraza. En el lugar, los agentes personados identificaron al conductor del vehículo y formularon denuncias por acceso a zona no permitida, estacionamiento en lugar no permitido, circular con placas rojas sin justificación y realizar transporte de mercancía en vehículo no autorizado.

Ya en horario nocturno, a las 22 horas, los agentes que regulaban el tráfico con motivo del dispositivo de salida del Estadio Reino de León fueron informados por un conductor del salto de la valla de las piscinas municipales situadas en la avenida Sáenz de Miera por parte de tres jóvenes para acceder al recinto. Se se solicitó la presencia del grupo Paidós y se informó telefónicamente a los padres de la intervención policial con sus hijos y las posibles sanciones.

Finalmente, en sus labores de patrulla, agentes de la Policía Local de León observaron sobre las 4.50 horas, cómo la dependienta del surtidor de una gasolinera situada en la calle Cruz Roja dispensaba cervezas fuera de los horarios permitidos para la venta de alcohol, motivo por el cual se formalizó una denuncia.