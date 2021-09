Responsables de las Fuerzas Armadas apuestan en Ávila por mejorar la cultura de seguridad y defensa en la sociedad

“Es necesario mejorar la cultura de seguridad y defensa en la sociedad”. Bajo esta premisa, el teniente general Francisco de Paula Bisbal, resumió el primer gran objetivo del Seminario de Cultura y Conciencia Estratégica de Defensa (Secudef) que estos días reúne en la localidad abulense de El Barco de Ávila a representantes de las Fuerzas Armadas y particulares relacionados de una u otra manera con el Ejército. De Paula Bisbal fue el encargado de inaugurar unas jornadas que debería haber presidido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que finalmente tuvo que declinar la invitación pero que quiso estar presente a través de un vídeo.

“Ávila es una provincia que conoce, que quiere y que admira a las Fuerzas Armadas”, hizo Robles un primer guiño a la tierra que acoge el encuentro y en la que, recalcó, se ha visto trabajar a los soldados en distintas ocasiones. “Los habéis visto en la UME, apagando el incendio de Navalacruz; luchando contra el covid; también con Filomena...”, puso como ejemplo de esa presencia la ministra, en cuyas palabras, al igual que en todas las ponencias del seminario, estuvo muy latente la situación que actualmente se vive a nivel mundial a raíz del conflicto de Afganistán.

“Las Fuerzas Armadas están formadas por 120.000 hombres y mujeres fuertes y generosos que llegan a dar su vida”, apuntó la ministra de Defensa. “De ellos, más de 188 han muerto en misiones internacionales, 102 en Afganistán”, dijo, y recordó a los 3.000 soldados que en la actualidad desarrollan su labor fuera de nuestras fronteras.

“Tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, plurales y que son un ejemplo en Europa”, presumió la responsable política de todos los ejércitos, que apuntó en su intervención el hilo conductor de las ponencias y charlas previstas para ambas jornadas: la importancia de que la labor que desarrollan los militares sea más conocida y reconocida a nivel social. “Esta jornada es muy importante para que la gente la conozca, pero, sobre todo, para que la respete”, dijo respecto a esa función de las Fuerzas Armadas, una opinión que comparte sin fisuras el teniente general Francisco de Paula Bisbal, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y principal ponente de la jornada del miércoles.

“El concepto de cultura y conciencia de la defensa nacional hay que incluirlo en el de defensa nacional”, arrancó su disertación el ponente, que quiso preguntarse la percepción que “realmente” tiene la sociedad española respecto a este tema.

En su opinión, los españoles en general “no son conscientes de los riesgos y amenazas” a los que se enfrentan a diario. “La pandemia ha sido un fenómeno global”, argumentó, “y todavía no hemos sido capaces de vencerlo cuando los acontecimientos de Afganistán nos están sobresaltando”.

“El mundo está sometido a muchos factores” que pueden alterar la convivencia y “las Fuerzas Armadas tienen un papel que asumir cuando encaramos esos problemas”. “Pero la sociedad en general no percibe esa realidad de la misma manera”.Y fue más allá el teniente general al asegurar que “la falta de percepción clara de amenaza es el principal déficit de nuestra sociedad”. Y aunque quiso apuntar que “las Fuerzas Armadas están bien valoradas” y que “una amplia mayoría cree que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz”, lamentó con insistencia esa falta de percepción.”Se hace necesario disponer de una ‘caja de herramientas’ como las Fuerzas Armadas”, explicó, para enfrentarse a los retos que se conocen y los que no. Y esa ‘caja de herramientas’ en su opinión no son otras que las Fuerzas Armadas, “un elemento determinante para hacer uso de la Fuerza, con mayúsculas”.

Por todo ello, para el director del Ceseden “resulta difícil generar una cultura de la defensa si los ciudadanos no entienden que la defensa es necesaria”.

En este sentido, De Paula Bisbal planteó que existe margen para transmitir más y mejor a los españoles lo que hacen y cómo. Por eso aplaudió la reciente publicación del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, “muy acertado”, y que plantea cuatro líneas: formación, divulgación, relevancia en el extranjero y participación social. “Pretende aumentar la sensibilidad de la sociedad en la percepción de la seguridad nacional”, finalizó.

La jornada de este miércoles 8 de septiembre, a la que asistieron, entre otros, el alcalde de El Barco, Victor Moruji y el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, se completó, además de con diversos actos culturales, con una mesa redonda coordinada por Enrique Fojón y centrada en la Comisión de Defensa del Congreso, en la que tomaron parte diputados de cinco grupos políticos: Zaida Cantera (PSOE), Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (PP), Roberto Uriarte (Podemos), Agustín Rosety Fernández de Castro (VOX) y Miguel Gutiérrez (Cs).Y tras este debate, se celebró un seminario centrado en las Instituciones de la Cultura de la Defensa.

En este caso tomaron parte el general Dacoba, director del IEEE, como moderador; Carlos Echevarría, subdirector del IUGM; el catedrático de la Universidad Pablo Olavide Manuel Torres; el director de la Cátedra de la UCAV de Cultura de la Defensa “Subteniente Julián Vallespín”, Javier José Guío; el decano de la Facultad Jurídicas Empresa y Gobierno, Javier de Cendra; el director del Grado de Seguridad y del Master ‘Análisis de Inteligencia’ de la Universidad