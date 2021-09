Maysun Abu-Khdeir, fotoperiodista: “Se ha invertido mucho dinero para borrar la historia e identidad palestina”

La fotoperiodista hispano-palestina, Maysun Abu-Khdeir, afirmó que “se ha invertido mucho dinero para borrar y borrar” la identidad, la cultura y la historia de Palestina. Lleva 13 años trabajando en recuperar y hacer reflexionar al mundo sobre “esta ocupación” porque “no es un conflicto”. De hecho, su proyecto se llama ‘To exist is to Resist. Existir es resistir. Retrospectiva de una ocupación 2005-2018’ y llega, en el marco del Hay Festival Segovia, a tres salas de la Alhóndiga, hasta el 4 de octubre.

Maysun Abu-Khdeir nació en Zaragoza, su padre es palestino. Siente la necesidad de trabajar y dedicar su tiempo a indagar sobre la tema identidad palestina. “Llevo 13 años. Es un trabajo que no voy a dejar de hacer hasta que me muera como las fotos. Es una necesidad vital”, afirmó.

Hay Festival Segovia inaugura la exposición de fotografía "To exist is to resist", de la periodista visual hispano-palestina Maysun Abu-Khdeir, que aborda la vida de los palestinos en Gaza, en Cisjordania y en el resto de los países en los que se encuentran refugiados FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

La fotoperiodista habla alto y claro para que quién acuda a ver su trabajo tenga en cuenta que además de las instantáneas, hay textos y una contexto histórico que no hay que perder de vista sobre la relación entre Israel y Palestina.

“Esto no es un conflicto, es una ocupación. No es una guerra, no hemos hecho ninguna guerra. Teníamos un país y hemos sido ocupados”, señaló. Maysun Abu-Khdeir subrayó que hay “una limpieza étnica”, que se dedican muchos esfuerzos, incluido “mucho mucho dinero” para “borrar la identidad, la cultura de todo un pueblo, para suplantarla por otro”.

Por todas estas razones, “por este ejercicio”, porque estamos “en un estado apartheid”, el mundo tiene la impresión de que los palestinos “estamos en un rinconcito”. Maysun Abu-Khdeir utiliza la fuerza de sus fotografías y de sus palabras para explicar que los palentinos “no tienen armas ni las queremos” porque “nuestra bandera es nuestra identidad “.

La fotoperiodista invita a los ciudadanos a descubrir que tienen “una cultura milenaria, muy antigua” que debe perdurar, resistir, para evitar que siga “una estrategia de limpieza étnica para borrar todo esto”, porque detrás “hay una apropiación cultural y para mí es imporante hacer ese ejercicio”.

En la presentación de “To exist is to Resist. Existir es resistir”, Maysun remarcó que hay que remontarse mucho más atrás que la Segunda y la Primera Guerra Mundial. No empieza en 1948, con la creación del Estado de Israel, sino en 1878, con la primera ocupación. “Son 143 años, viene de la caída del imperio otomano”.

Para la fotoperiodista española, nominada al Pulitzer y portada del New York Times, es importanteque la gente conozca la raíz del problema “para entender qué es lo que sucede”. En su opinión, “el fotoperiodismo actual” tiene la misión de estar cuando ya no hay titulares, cuando ya no hay fotos de portada. “Ahí es cuando tenemos la responsabilidad de volver, de indagar y contar más y buscar las plataforma para poder expresar”, abogó.

Hay Festival Segovia inaugura la exposición de fotografía "To exist is to resist", de la periodista visual hispano-palestina Maysun Abu-Khdeir, que aborda la vida de los palestinos en Gaza, en Cisjordania y en el resto de los países en los que se encuentran refugiados FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

En 2004 empezó a retratar a la comunidad palestina en Zaragoza y Cataluña. Desde 2006 ha viajado y vivido en diferentes países tras el rastro de los refugiados: Palestina, Jordania, Egipto, Líbano y Siria. La exposición está dividida en cinco capítulos: Before (que refleja la situación de los palestinos en Cisjordania) Out (con fotografías en España Siria e Irak) In (Gaza en 2014) Aftermath (Gaza, 2015) Still alive (De nuevo en Gaza, 2018).

La cultura resiste

El acto de inauguración de la primera exposición dentro del programa de Artes Visuales de Hay Festival Segovia 2021 acudieron el comisario de la misma Antonio Gael; el presidente de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Víctor Lerena; el vicepresidente de la FAPE, el periodista segoviano Aurelio Martín; la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero y la directora de Hay Festival, María Sheila Cremaschi.

Clara Luquero utilizó el nombre de la exposición ‘Existir es resistir’ para hacer un paralelismo con el propio festival, que incluso en “el año dañino de la pandemia”, en 2020, salió adelante con todas las medidas y protocolos de seguridad. La alcaldesa agradeció a la organización de este evento “el enorme esfuerzo” que hacen “porque también la Cultura es un ejercicio de resistencia”.

Hay Festival Segovia se presentará oficialmente el jueves 16 y el grueso de las actividades y conversaciones será del jueves 17 al domingo 19 de septiembre, con cerca de 160 invitados.