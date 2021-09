Amigo, sobre la subida del salario mínimo: “No es momento hacerlo”

Coronavirus

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, rechaza la subida de quince euros del salario mínimo profesional pactada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con los sindicatos CCOO y UGT a espaldas de los empresarios y del Diálogo Social. “No es el momento de acometer este incremento”, asegura la consejera, para quien tampoco es de recibo que una medida de este calado pueda salir adelante de forma prácticamente unilateral por parte del Gobierno y los sindicatos sin contar con una de las patas más importantes, como es la patronal CEOE.

Amigo considera que esa subida hasta los 965 euros mensuales se ha hecho sin acuerdo en la Mesa del Diálogo Social ya que quienes pagan esa subida son los empresarios y no están de acuerdo con ello. ”El salario mínimo hay que irlo subiendo, eso está claro, pero yo creo que no era el momento, y menos cuando no hay acuerdo en el Diálogo Social”, insiste, mientras recuerda que esta SMI ya ha subido este año un 30 por ciento pese a que todavía no se ha recuperado la economía y el empleo, los costes de la energía se han incrementado y ha subido la cotización a la seguridad social de los autónomos, que estaba suspendida desde hace meses.

También deja claro la consejera que el salario mínimo lo suelen tener trabajadores como empleadas del hogar, trabajadores del sector agrícola o centros especiales de empleo que tienen sus presupuestos muy ajustados con las Administraciones Públicas y que ya tuvieron un problema “muy grave” durante un año con la anterior subida del 20 por ciento del salario mínimo.

La consejera se expresaba de esta forma tras visitar las instalaciones del Grupo Tecozam en Zamora, donde también se ha referido a la situación del empleo en Castilla y León que, en su opinión, sigue recuperándose. “Estamos llegando ya a los niveles que había antes de la pandemia”, destaca Amigoo, quien, pese a ello, recuerda que aún hay unos 12.000 trabajadores en ERTE.

Asimismo, pone en valor que Castilla y León sea una Comunidad “más estable” que no creció tanto como otras que dependían mucho del turismo pero está en una media “mucho mejor que el resto de Comunidades Autónomas” en el ámbito laboral y apuesta por la formación de los desempleados en competencias en el ámbito de la construcción, la hostelería y la digitalización, para superar los niveles de empleo que había antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas.