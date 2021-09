Lo más relevante de este jueves 23 de septiembre en Castilla y León

Coronavirus

Nueve de cada diez municipios de Castilla y León tienen incidencia cero

Castilla y León sigue mejorando cada día su situación epidemiológica. Desde el pasado martes los castellanos y leoneses viven y trabajan de una manera que se asemeja bastante a lo que era el día a día antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, al eliminarse las restricciones de aforos y horarios, aunque aún se mantienen otras de prevención como el uso de la mascarilla en interiores o en el exterior si no se puede garantiza la distancia de metro y medio, la limpieza de manos o la ventilación de espacios cerrados.

En el día en el que ha comenzado la inmunización de la tercera dosis en las residencias de personas mayores o con discapacidad, la vacunación también sigue avanzando y el 88,9 por ciento de los castellanos y leoneses de más de 12 años tienen ya la pauta completa y el 91,6 al menos un suero inoculado.

Todo ello, además del buen hacer de los ciudadanos en el cumplimiento de las normas ha conseguido que en estos momentos nueve de cada diez municipios de Castilla y León tengan ya una incidencia acumulada cero, lo que supone que están limpios de covid a día de hoy.

Unas buenas sensaciones a las que hay que añadir el comienzo de la inoculación de la tercera dosis en las residencias de personas mayores o con discapacidad, en siete de las nueve provincias de la Comunidad, ya que en Palencia y Zamora lo hará hoy viernes. Una jornada de nervios nuevamente, aunque menos que en las dos anteriores debido a los buenos resultados de las inmunizaciones, pero, sobre todo, un día de ilusiones renovadas para los usuarios. «Tengo ganas de volver a la normalidad, a viajar, a tomar cafés con las amigas», señalaba Charo Feo, una de las residentes del centro CleceVitam Otazu, en León, quien no dudaba en ponerse la primera de la cola para recibir la inyección y acabar cuanto antes con la pandemia.

La directora de esta residencia, Tania Velasco, por su parte, tiene claro que este tercer suero es un pasito más hacia la normalidad y una barrera más frente al virus. «Lo primero es la salud de los mayores y más vulnerables, y si los expertos aseguran que esta es la vía, bienvenida sea», apunta.

También es una realidad ya la tercera dosis para los usuarios de la Residencia San Juan de Sahagún, en Salamanca, perteneciente a la Junta., donde se ha vivido otra jornada de emociones encontradas. «Dimi autorización porque me parece bien y aunque no he cogido el virus vivo mucho más tranquilo», señala José Rodríguez, uno de los residentes de este centro, desde donde ponen en valor la agilidad con la que se ha llevado a cabo el proceso así como los beneficios de este tercer suero que han recibido.

Felicitas Jiménez recibe la tercera dosis de la vacuna contra el Covid en la Residencia de Los Royales en Soria FOTO: Concha Ortega Agencia ICAL

Aprobado el calendario de Fiestas Laborales para el año 2022 en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves los doce festivos laborales que corresponde decidir a la Comunidad cada año, que incluyen en el 2022 el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el 25 de diciembre, Navidad, que por caer en domingo se trasladan al lunes en ambos casos.

El calendario se completa con: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía), 14 de abril (Jueves Santo), 15 de abril (Viernes Santo), 23 de abril (Día de Castilla y León), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (fiesta Nacional de España), 1 de Noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución) y 8 de diciembre (Inmaculada).

Castilla y León reduce la incidencia del COVID un 32% en la última semana, hasta los 52,4 casos a 14 días

La tasa de incidencia de COVID-19 a 14 días prosigue su bajada y volvió a caer hoy en Castilla y León. Lo hizo un 32 por ciento en la última semana, al pasar de los 77,66 casos por cada 100.000 habitantes del pasado jueves a los 52,44 de hoy. Sin embargo, prácticamente la caída ha sido testimonial respecto a ayer, de un punto. Por lo tanto, la Comunidad sigue en riesgo medio, pero con tendencia descendente, pues la tasa a siete días se sitúa en los 20,67 casos, diez menos que hace siete días, según los datos facilitados por la Junta y recogidos por la agencia Ical.

El PP de Segovia celebra la continuidad y el refuerzo de los centros de guardia

La presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, ha celebrado la continuidad de los centros de guardia de Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Turégano y el refuerzo de sus servicios de enfermería, según ha quedado patente en la reunión celebrada este jueves 23 de septiembre en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde han estado presentes, además de los responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, representantes municipales de estos municipios y de la Diputación Provincial.

Para Paloma Sanz es motivo de satisfacción que se haya acordado no sólo la continuidad, sino también la dotación de mayores medios personales para estos centros. “Esto significa que el Partido Popular siempre está y estará al lado de los segovianos, haciendo suyas sus reivindicaciones y prueba de ello es que después de muchas reuniones, encuentros, llamadas,… hoy podemos decir que los centros de guardia de Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Turégano van a seguir abiertos, y que no se va a cerrar ningún centro de salud”, ha subrayado la Presidenta de los populares.

El PP de Segovia celebra la continuidad y el refuerzo de los centros de guardiahttps://t.co/QES84zAXve pic.twitter.com/3ghg9TGE81 — PP Segovia 🇪🇦 (@POPULARESegovia) September 23, 2021

La banda del BMW ya es historia

La “popular” banda del BMW de Valladolid, con un largo historial delictivo a sus espaldas -la atribuyen hasta 22 robos con violencia- ya es historia. El buen hacer de la Policía Nacional y la Guardia Civil de manera conjunta dentro de la Operación “Olmopa” ha conseguido desarticular a este peligroso grupo criminal que se hizo popular por su particular y violenta forma de perpetrar sus robos mediante la modalidad de alunizaje con vehículos de alta gama de la marca BMW.

Cinco personas de esta banda, R.E.D., B.R.B., D.R.G., A.J.J., E.A.R.G., con edades comprendidas entre los 25 y 35 años de edad y vecinos de Valladolid, han sido detenidas, de las cuales dos se encuentran ya en prisión, acusados de pertenecer a un grupo criminal, además de robo y hurto de vehículos, robos con fuerza, simulación de delitos, atentado contra la seguridad vial y la salud pública, sin olvidar los daños e incendios que han provocado en sus acciones delictivas. También se investiga a otra persona más, con iniciales A.F.C.P.

Soria contará con nueva Comisaría de la Policía Nacional en abril de 2023, tras una inversión de 6,8 millones

La nueva Comisaría de la Policía Nacional en Soria entrará en servicio en marzo o abril de 2023, toda vez que se ejecuten las obras, que empiezan antes de que finalice este año, y que contarán con una inversión de 6,8 millones de euros.

El nuevo edificio “sostenible y casi autosuficiente energéticamente” se ubicará al oeste de la ciudad en el barrio de Los Royales y contará con dos bloques diferenciados, uno para los servicios al público en general (expedición de DNI y pasaporte, denuncias y atención a las víctimas de violencia de género y unidad de familia) y otro de carácter privado donde se ubicarán las oficinas, despachos de las brigadas policiales: seguridad ciudadana, extranjería y frontera, científica, de información y telecomunicaciones, entre otros.

Además, la nueva Comisaría contará con una sala de tiro convencional y otra virtual, que podrá ser utilizada por los agentes de la Policía Local para su formación, gimnasio vestuarios, aparcamiento para los agentes y una sala de detenciones que estará en la planta sótano en la que se ubicarán los calabazos individuales (alrededor de seis) y colectivos.