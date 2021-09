El PP de Segovia celebra la continuidad y el refuerzo de los centros de guardia

La presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, ha celebrado la continuidad de los centros de guardia de Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Turégano y el refuerzo de sus servicios de enfermería, según ha quedado patente en la reunión celebrada este jueves 23 de septiembre en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde han estado presentes, además de los responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, representantes municipales de estos municipios y de la Diputación Provincial.

Para Paloma Sanz es motivo de satisfacción que se haya acordado no sólo la continuidad, sino también la dotación de mayores medios personales para estos centros. “Esto significa que el Partido Popular siempre está y estará al lado de los segovianos, haciendo suyas sus reivindicaciones y prueba de ello es que después de muchas reuniones, encuentros, llamadas,… hoy podemos decir que los centros de guardia de Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Turégano van a seguir abiertos, y que no se va a cerrar ningún centro de salud”, ha subrayado la Presidenta de los populares.

Sanz también ha querido destacar lo que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho en incontables ocasiones y es que “no se va a realizar una reforma sanitaria sin el beneplácito de los alcaldes y de los sanitarios”, dejando claro que el compromiso sanitario con Segovia es “innegable”.

Trabajo frente a crispación

La radioterapia será una realidad en breve en esta provincia y la nueva infraestructura hospitalaria recibirá la declaración de interés regional para agilizar su futura construcción, “y todo ello no habría sido posible si no fuera por el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con la provincia de Segovia, y con una sanidad de calidad”, ha incidido Paloma Sanz.

“Y mientras el Partido Popular trabaja buscando y aportando soluciones a los posibles problemas que pueden ir surgiendo en esta provincia y en esta Comunidad Autónoma, otros grupos, como el Partido Socialista, el provincial y el autonómico, lo único que hacen es agitar a los ciudadanos, como si el mero hecho de salir a la calle garantizase una solución, que se debe adoptar con entendimiento y diálogo”, ha comentado Paloma Sanz, a la vez que ha puntualizado no entender “cómo después de anunciar el presidente de la Junta que no habrá reforma sanitaria sin el apoyo de los alcaldes y del sector sanitario, garantizando además que los centros de guardia van a continuar con su labor y que no se van a cerrar consultorios médicos, el PSOE, al que le ha dado por crear plataformas por toda la provincia, es incapaz de dar un paso a un lado y dejar de alentar a la población a una manifestación que ya no tiene sentido”.

“Es una lástima que aquí, en un tema tan sensible como es la sanidad algunos demuestren lo carroñeros que pueden llegar a ser, porque, aunque el PSOE siga crispando a los ciudadanos, nosotros, desde el Partido Popular, como representantes públicos, seguiremos trabajando por mejorar la calidad de vida de los segovianos”, ha concluido Paloma Sanz.