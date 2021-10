No se acueste sin saber lo que ha pasado este domingo en Castilla y León

Rotundo y conciso se ha mostrado el secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, con motivo de la visita que está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ponferrada. “No tiene complejos ni reparos en pasearse hoy por la tierra que más ignora y menos le importa”, asevera a través de un audio recogido por LA RAZÓN.

Vázquez indica que no se puede manifestar más desprecio que el que dedica Sánchez a esta Comunidad, debido a queel presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco lleva dos años esperando una reunión con él para trasladarle las necesidades y carencias de Castilla y León, como son la falta de profesionales sanitarios, las obras e infraestructuras urgentes o un fondo Covid-19 específico para esta tierra.

“Pedro, España es mucho más que Madrid, este país necesita inversiones territoriales y Castilla y León necesita equilibrio”. Con estas palabras interpeló en Ponferrada el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reconoció su “esfuerzo” con “inversiones, una apuesta por la descentralización y los 197 millones de euros obtenidos en Fondos de Transición justa para una tierra que lo necesita”.

Tudanca apostó, durante su intervención por que España le devuelva a las cuencas y a la España vaciada “lo mucho que le ha dado con su sacrificio”, al tiempo que resaltó la “valentía” de Pedro Sánchez por “seguir dando paso descentralización de este país”, ya que “no vamos a crecer si no lo hacemos todos juntos” y Castilla y León y sus gentes “merecen un futuro mejor” para lo que “la descentralización económica e institucional es una de las herramientas más poderosas de futuro”, a la vez que hizo una crítica a la Junta “por no hacer nada de nada”.

Un varón de 51 años ha perdido la vida al caerse por una cuneta con la moto en la que viajaba a las 4,10 horas de la madrugada en Valladolid.

La sala del centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León que informaba de un accidente de moto en el kilómetro 5 de la Cl-610, en Valladolid. Según indicaba el alertante, el motorista se encuentra inconsciente en la cuneta.

Rápidamente se daba aviso del incidente a la Policía Local de Valladolid, a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil. Ya, enn el lugar, el personal de Sacyl confirmaba el fallecimiento del motorista.

Unas 200 personas se concentran en Faramontanos de Tábara (Zamora) contra la instalación de macrogranjas de porcino FOTO: ICAL Agencia ICAL

“La mierda, para quien se lleva el dinero”. “Queremos agua, no purines”. “Cada uno tocamos a 40 cerdos. ¡Yo no como tanto!”. Son algunas de las pancartas que se pudieron en ver en la Plaza Mayor de la localidad zamorana de Faramontanos de Tábara, en señal de rechazo por los proyectos de instalaciones de macrogranjas de ganado porcino, especialmente ante la puesta en marcha de la de Pozuelo de Tábara.

Unas 200 personas se dieron cita en esta manifestación, algunas de la cuales portando camisetas donde se podía leer “Las macrogranjas de cerdos son fábricas de carne para otro y de mierda, para nosotros”. En el manifiesto leído, y muy aplaudido por los presentes, pusieron énfasis en “los primeros problemas de insalubridad para los vecinos de la comarca” sufridos.

Jesús Ángel de Celis pesca cangrejos con retel en el canal de Castilla a su paso por Palencia FOTO: Bragimo Agencia ICAL

Reteles, cebo, horquilla y Lucas, su pequeño perro, forman parte del equipo de Jesús Ángel de Celis, un aficionado palentino a la pesca de cangrejos en el Canal de Castilla, que lleva practicando este hobby apegado a la naturaleza cerca de cuatro años tras jubilarse y buscar nuevas ocupaciones.

Recuerda sus primeros contactos con los cangrejos durante su infancia en el norte de la provincia y explica en declaraciones a la Agencia Ical que la actividad se lleva a cabo con un retel, que es una red sujeta, actualmente, a dos aros de diverso tamaño con peso en la parte inferior para que baje hasta el fondo del medio acuático, al que se añade un cebo. A través de una horquilla moderna o un palo y una cuerda que une a la red se saca el retel lleno o vacío, ya sea de la variedad roja o del señal, según la suerte o la zona elegida.

“Es muy sencillo y no se necesita una gran preparación física, al igual que no requiere un gran desembolso en el material”. Afirma que pesca normalmente en el Canal de Castilla, aunque también hay cangrejos en el río Carrión a su paso por la capital, pero particularmente, no lo recomienda por su suciedad y otras particularidades.

El canal tiene “agua limpia y prefiero pescar ahí, porque siempre voy con mi perrito y hay menos gente”. “Si cojo unos cangrejos bien, pero si ocurre lo contrario me leo un libro y paso la mañana o la tarde”, traslada.