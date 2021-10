Tudanca a Pedro Sánchez: “España es mucho más que Madrid y Castilla y León necesita equilibro”

“Pedro, España es mucho más que Madrid, este país necesita inversiones territoriales y Castilla y León necesita equilibrio”. Con estas palabras interpeló en Ponferrada el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reconoció su “esfuerzo” con “inversiones, una apuesta por la descentralización y los 197 millones de euros obtenidos en Fondos de Transición justa para una tierra que lo necesita”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Luis Tudanca interviene en un acto público en Ponferrada FOTO: ICAL Agencia ICAL

Tudanca apostó, durante su intervención por que España le devuelva a las cuencas y a la España vaciada “lo mucho que le ha dado con su sacrificio”, al tiempo que resaltó la “valentía” de Pedro Sánchez por “seguir dando paso descentralización de este país”, ya que “no vamos a crecer si no lo hacemos todos juntos” y Castilla y León y sus gentes “merecen un futuro mejor” para lo que “la descentralización económica e institucional es una de las herramientas más poderosas de futuro”, a la vez que hizo una crítica a la Junta “por no hacer nada de nada”.

“Hemos pasado tiempos duros, lo hemos pasado mal, ya no sé qué más puede pasar, solo falta una invasión alienígena, pero por lo menos todo ha sucedido con un Gobierno socialista y con Pedro Sánchez gobernando, no sé qué nos hubiera pasado si no, cuánto habríamos sufrido”, señaló Tudanca, quien celebró “la suerte” de que España tenga un Gobierno que “ha logrado que sea uno de los países más crece de nuevo en una recuperación que va a ser justa y en la que no se va a dejar a nadie atrás” a pesar de vivirse “una gran batalla ideológica”.

Apuesta por los jóvenes

El secretario general de los socialistas de Castilla y León también hizo alusión en su intervención durante el acto de Ponferrada a los Presupuestos Generales del Estado, de los que destacó “la apuesta por los jóvenes” ante el riesgo que existía de “provocar una brecha generacional en la que por primera vez en la historia tenían el temor vivir peor que la generación de sus padres.

“En esta tierra sabemos muy bien que una tierra sin jóvenes no tiene futuro y queremos que los que nazcan aquí puedan vivir y crecer aquí, porque hay oportunidades y hay futuro”, puso de relieve Tudanca, quien se mostró “orgulloso” de la nueva Ley de Vivienda que “garantice el derecho de todos a tener un hogar”.

Compromiso de Sánchez

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su compromiso de avanzar en la descentralización de instituciones estatales y ha recalcado que “es de justicia que todos los territorios abran un debate honesto y leal” para que muchas de ellas salgan de la capital de España y representen al Estado en otros lugares.

”Es un debate sano y necesario que nosotros ya hemos empezado a hacerlo con el centro de capacidades digitales de Renfe que está hoy en Miranda de Ebro (Burgos), con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León o con el centro de datos que la Seguridad Social abrirá en Soria”, ha destacado el presidente.

Sánchez, que ha garantizado que la unidad de drones del ejército se quedará en León, ha encabezado este domingo un acto de partido celebrado en el pabellón Flores del Sil, en la capital de El Bierzo, donde ha compartido estrado con el secretarios autonómicos y provincial socialistas, Luis Tudanca y Javier Alfonso Cendón, y con la diputada Nuria Rubio.

Y ha aprovechado su presencia en Ponferrada para anunciar que en ese proceso de descentralización el Gobierno va a “activar” la Ciudad de la Energía (Ciuden), con sede en esta ciudad, para convertirla en un centro de innovación tecnológica y energética vinculado con el medio rural.

También ha anunciado una partida de 20 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para rehabilitar el cuartel de Montelarreina, en la vecina Zamora, y garantizar así la presencia del Ejército en otras provincias.