Detienen a un hombre por ir a su casa, pese a tener orden de alejamiento en Valladolid

Un hombre de 51 años fue detenido, durante la media noche de este jueves 14 de octubre, en Valladolid tras presentarse en casa de su pareja, de 53 años, pese a tener una orden de alejamiento en vigor por violencia machista, según han informado a Efe fuentes de la policía municipal.

El suceso se produjo esta medianoche, cuando un vecino alertó de una discusión de una pareja en una vivienda del barrio de las Delicias, en Valladolid, en la que la mujer le decía al hombre que no podía estar allí.

Los agentes se desplazaron al lugar y les abrió la puerta la mujer, a la que preguntaron si había alguien en la casa y aunque dijo que no, la para asintió con la cabeza.

Por ello, los agentes entraron en la casa, tras facilitar el acceso la mujer, y se encontraron con un hombre sentado en el salón, que reconoció que no podía estar allí, pero no tenía otro sitio al que ir y necesitaba dónde pasar la noche, a la par que sostuvo que no le había hecho nada a su pareja.

La mujer facilitó a la policía la orden de alejamiento, que estaba en vigor, por lo que se produjo a la detención del hombre.