La Policía Local de León interviene en una posible agresión a tres personas

La Policía Local de León fue requerida la madrugada de este jueves 14 de octubre, hacia las 2:30 horas, en la plaza de la Regla por la llamada de un grupo de tres personas que refirieron haber sido agredidas. Los individuos, dos varones y una mujer, manifestaron haber tenido una serie de cruce de insultos con la que reconocieron como camarera de un céntrico local en el que habían estado consumiendo, quien en un momento dado hizo uso de un espray de defensa y les roció el rostro a muy corta distancia, precisando por tal motivo asistencia sanitaria en el lugar de los hechos y siendo posteriormente trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León.

Se realizó comparecencia de los agentes intervinientes, a la espera de que los filiados presentaran denuncia individual por el hecho citado y dando lugar a las diligencias por agresión.

Por otra parte, hacia las 9:30 horas de la mañana de este jueves 14 de octubre, agentes en servicio de vigilancia por la Avenida de Padre Isla observaron en las inmediaciones de la estación de FEVE a cuatro menores. Tras ser identificados como alumnos de dos institutos de educación secundaria de la capital, se contactó con los directores de ambos centros educativos para informar de la intervención, así como de la confección de las correspondientes actas de absentismo.

Conductor sin carnet en vigor

Además, hacia las 18:00 horas de este miércoles 13 de octubre, la Policía Local de León identificó al conductor de una furgoneta que circulaba por la calle Santa Nonia sin cinturón de seguridad. Al no presentar carnet de conductor físico, se realizaron las gestiones pertinentes para averiguar que, aunque lo poseía, no lo tenía en vigor por habérsele retraído todos los puntos y no haberse presentado al curso de recuperación. Posteriormente, los agentes actuantes solicitaron la presencia del equipo de atestados y se instruyeron las correspondientes diligencias.

Denuncia por velador instalado con clientes consumiendo

Hacia las 1:20 horas de este jueves 14 de octubre, agentes del cuerpo policial local procedieron a identificar a la responsable, en ese momento, del establecimiento Pub Dinastía, situado en la Plaza Mayor, por denuncia por velador instalado con clientes consumiendo, haciendo entrega del boletín del mismo.

Alcoholemia positiva

Por último, hacia las 4:00 horas de este jueves 14 de octubre, se requirió la actuación de una patrulla de la Policía Local en la avenida Condesa de Sagasta para instruir diligencias al conductor de un turismo por circular con una tasa de alcohol en aire aspirado de 0.81 mg/l.