La incidencia en Reino Unido inquieta en Castilla y León

Coronavirus

La situación epidemiológica en Castilla y León es buena y de cierta tranquilidad ante los números, pese al ligero repunte de casos experimentado el pasado fin de semana, con 173 infectados, que dejaba también cuatro fallecidos más por esta letal y contagiosa enfermedad. Y es que nueve de cada diez castellanos y leoneses de doce o más años están inmunizados y la tercera dosis ya se ha inoculado al 95 por ciento de las personas mayores que viven en residencias, por lo que la Comunidad está preparada para afrontar un posible, aunque también esperado crecimiento de los contagios por el descenso de las temperaturas y el hecho de que la gente esté más tiempo en espacios cerrados expuestos al virus.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido de todo ello este martes antes de participar en una reunión de la Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Fibsal), donde se ha mostrado inquieta y preocupada también por la evolución del virus en Reino Unido, donde las incidencias se han disparado en los últimos días por encima de los 700 casos por cada cien mil habitantes.

“Debemos ser prudentes e insistir en las medidas que siguen vigentes pese a la relajación de restricciones, como es el lavado de manos, el uso de la mascarilla cuando no se pueda guardar ni respetar la distancia de seguridad y evitar los espacios cerrados”, apuntaba la consejera, aunque reconocía que el ejemplo de los británicos no es el mismo que el de España o Castilla y León, ya que en la isla no han llegado al 70 por ciento de la población vacunada.

También, preguntada por las vacunas a los menores de doce años, Casado insistía en que hay que esperar a ver lo que deciden las autoridades sanitarias internacionales porque aún no hay ninguna indicación clara al respecto.