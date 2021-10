Tudanca, ironiza sobre una posible coalición entre PP y Cs: “¡Oh, sorpresa, no lo esperábamos!”

El primero de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, que en menos de un mes será reelegido al frente del partido del puño y la rosa en nuestra Comunidad en el Congreso Autonómico del PSOE, asegura que no le ha sorprendido que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, dejara ayer abierta la puerta a una posible coalición entre Partido Popular y Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, supuestamente previstas para mayo de 2023 si no hay antes un adelanto electoral, que todos los actores salvo el PSOE descartan, aunque el presidente Mañueco lo condiciona a a que haya estabilidad política y parlamentaria.

“Oh, sorpresa. No me digan que PP y Cs de Castilla y León trabajan juntos y quieren ir en coalición. No nos lo esperábamos...si lo llevan haciendo mucho tiempo…”, ha dicho el secretario regional de los socialistas, con cierta sorna e ironía ante las palabras del número dos del Gobierno regional durante una entrevista en Onda Cero Radio, donde Igea, además, aseguraba que los propios castellanos y leoneses a buen seguro que verían con buenos ojos” la continuidad de este Gobierno a partir de la próxima cita electoral.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista recuerda al respecto que lleva mucho tiempo diciendo que la Junta de Castilla y León está gobernada por un “único” partido, y se muestra apenado por ello. “PP y Ciudadanos han frustrado las esperanzas de cambio que depositaron los castellanos y leoneses en las últimas elecciones”, advierte, en declaraciones efectuadas este martes en Burgos, tras reunirse con miembros del partido en la provincia burgalesa para analizar asuntos de actualidad y la situación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). una vez el Parlamento Autonómico aprobó ordenar a la Junta de Castilla y León que inicie el proceso de reversión del centro.

Al respecto, los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León han registrado este martes una batería de preguntas encaminadas a saber si hay procedimientos administrativos y alguno judicial abierto entre la Junta de Castilla y León y la concesionaria; si se llegó a crear la comisión paritaria para estudiar la reversión que se anunció en 2019; y las actas de las reuniones entre la concesionaria y el gobierno autonómico.