La futura Casa Museo de Delibes en Valladolid, ni está ni se la espera

Tras dos años sin avances y uno después de que se celebrara por todo lo alto el centenario del nacimiento del universal escritor vallisoletano Miguel Delibes, la futura Casa Museo del novelista y periodista prometida por la Junta de Castilla y León mediante la compra de un inmueble adjudicado mediante un concurso público, ni está, y lo que es peor, ni se la espera. De hecho, la propia propia presidenta de la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes, duda de que tras el tiempo transcurrido este espacio cultural vaya en serio y pueda convertirse en realidad algún día.

“Hace dos años parecía que la cosa iba en serio pero ahora no sabemos nada más que lo de entonces y la única realidad es que a día de hoy la sede de la fundación es una oficina, pese a que a diario recibimos llamadas de personas que tienen previsto desplazarse a Valladolid y preguntan qué es lo que pueden ver de Delibes, pero no pueden ver nada por que no hay nada”, lamenta la hija del escritor., quien insiste en que lo único que quieren es poder tener una sede para que hubiera una exposición permanente, para que todo el que quisiera venir a Valladolid como escolares de la Comunidad y de otros lugares de España pudieran hacer un repaso de la figura de Miguel Delibes y su legado, valorado en más de cinco millones de euros.

Desde su constitución, en marzo de 2011, la Fundación Miguel Delibes se aloja en varias dependencias de la Casa Revilla, cedidas desde entonces por el Ayuntamiento de Valladolid en el inmueble que fue residencia familiar del escritor y periodista Francisco de Cossío (1887-1975), y que en la actualidad también alberga diversos servicios municipales relacionados con la cultura.

Elisa Delibes se expresaba de esta forma tras renovar por décimo año consecutivo en Valladolid un convenio con la Fundación Iberdrola, para la organización de actividades culturales, educativas y medio ambientales, sobre todo en Castilla y León. Una relación que se remonta a la fecha de creación de la institución vallisoletana que nació para la recopilación y custodia de legado cultural del escritor y el estudio y difusión de su figura y su obra, así como el fomento y apoyo de estudios e investigaciones sobre temas que han sido constantes en su obra literaria. La compañía, como miembro del patronato de la Fundación Delibes, ha aportado en esta década cerca de medio millón de euros.

El convenio con la Fundación Iberdrola, patrono desde el nacimiento de la fundación, permitirá mantener las premisas de esta entidad cultural sin ánimo de lucro, principalmente a través de un programa formativo dirigido a las etapas de Educación Infantil y Primaria y basado en el respeto al medio ambiente, uno de los ejes del legado literario y periodístico de Miguel Delibes.

El director-gerente de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, agradecía este esfuerzo económico de la empresa hidroeléctrica que les permitirá planificar dentro de un espacio temporal más amplio.

De hecho, avanzaba que el año que viene y tras el éxito de las actividades con motivo del centenario, la organización de actividades observará una cierta regulación con relación a los pasados 2020 y 2021 “para no morir de éxito”, pero sin desnaturalizar propósitos esenciales entre los que ha mencionado la denuncia de desigualdades, la conciencia sobre el medio ambiente y la protección de la infancia.

El presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García; la presidenta de la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes; el director general de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, y Germán Delibes, tras firmar el acuerdo FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Actividades en marcha

Junto a las actividades culturales, educativas y medio ambientales, la aportación de la Fundación Iberdrola España permitirá apoyar también el nuevo diseño de la página web fundacional -instrumento esencial de difusión-; la itinerancia de exposiciones como ‘Patria común. Delibes ilustrado’; la producción del cortometraje de animación ‘Delibes, una vida llena de historias’, recientemente estrenado en la Seminci; la edición de diversas publicaciones; el ciclo de encuentros periodísticos en formato de entrevista ‘Cronistas del siglo XXI’; el I Congreso Internacional de Periodismo Miguel Delibes; así como actividades educativas y de formación como el ciclo ‘Delibes en el aula’, dirigido a profesores de Primaria y Secundaria, y el Premio a las Mejores Experiencias Didácticas sobre la obra de Miguel Delibes; además de proyectos de extensión cultural e inclusión social y de colaboración con terceros.

Elisa Delibes reconocía que el presupuesto total de la entidad no es muy elevado al ser una institución privada “pequeña” pero se llevan a cabo muchas actividades.

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberdrola, Fernando García, se refería a Miguel Delibes como una “figura excepcional y de talla mundial, precursora de la preocupación por el medio ambiente”, también por sus características humanas, además de como escritor y periodista, y aseguraba que para la compañía eléctrica “es un orgullo mantener esta colaboración”.