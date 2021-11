Apoyo al talento y a la innovación de Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comprometió el apoyo de la Junta de Castilla y León al “muchísimo talento” con que cuenta la Comunidad para que la innovación se transforme en proyectos que genere más riqueza y empleo. “Esta es nuestra vocación”, sentenció.

Fernández Carriedo lanzó este mensaje durante el acto de entrega de los Premios Innovadores de El Mundo de Castilla y León, que reconocieron a 14 personas, empresas e instituciones de la Comunidad en una gala, que se celebró en el Centro de Soluciones Empresariales, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ante un nutrido grupo de autoridades.

En ese sentido, el titular de Economía recordó que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 recogen un incremento de la partida para ciencia del 33 por ciento, hasta alcanzar el 3,8 por ciento de todo el montante no financiero de las cuentas.

Asimismo, Fernández Carriedo destacó que la Junta está ultimando para presentar la nueva Estrategia de Emprendimiento e Innovación y remarcó la firma en el marco del Diálogo Social del nuevo Acuerdo Marco de Competitividad, que remarcó hace una especial referencia a la innovación, y la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León (2021-2027).

Foto de familia de los galardonados con los Premios Innovadores 2021 de El Mundo Castilla y León FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Además, el titular de Economía y Hacienda destacó que en Castilla y León ya se venía innovando antes de la pandemia de la Covid-19 y remarcó que en el año anterior la inversión creció cuatro veces por encima de la media española, de forma que se convirtió en la quinta autonomía en relación al Producto Interior Bruto (PIB), por detrás de Madrid, Cataluña y las dos comunidades forales (País Vasco y Navarra).

Además, apuntó que el 65 por ciento procedía de la actividad privada, lo que a su juicio certifica la “calidad”, la “importancia2 y el “talento” de toda la sociedad de Castilla y León. Por ello, el consejero puso el acento en la importancia que cobra la transferencia del conocimiento para que la innovación llegue al territorio y a todas las áreas, así como el impulso al emprendimiento innovador o el apoyo a los proyectos investigadores y empresariales, junto con la compra pública innovadora, entre otras medidas.

Fernández Carriedo remarcó que de la pandemia no solo se saldrá al superar el reto sanitario, ni al recuperar los niveles de actividad y empleo anteriores, sino con un cambio para que el mundo sea “diferente”. Para ello, subrayó el papel que juega la innovación y destacó que los premiados reflejan que no se concentran en una sola área sino que el talento es algo “transversal” a toda la Comunidad, la tierra de la economía circular, la alimentación de calidad, la salud de las emociones y la nueva movilidad.

Finalmente, Fernández Carriedo, que tomó la palabra tras el inmunólogo Alfredo Corell, Premio ‘Personaje Único’, señaló que los innovadores demuestran que seguirán dando “guerra” para cambiar toda la galaxia.

Por su parte, el inmunólogo Alfredo Corell reconoció a los innovadores, como “valientes”, que apuestan sus recursos, su salud y su tiempo e incluso el de sus familias, para que mañana se pueda encender una estrella que ilumine algo más sostenible que los combustibles fósiles y se puedan ofertar terapias frente a enfermedades terribles, que preserven la salud de todos y también, del plantea. “Que la fuerza nos acompañe”, apostilló.

Corell, también vicerrector de la Universidad de Valladolid (Uva), recogió este miércoles el galardón ‘Personaje Único’ de los Premios Innovadores de El Mundo de Castilla y León en una gala celebrada en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Esta distinción reconoce su trayectoria y capacidad para compaginar la labor investigadora con la docencia y la divulgación.

En ese sentido, sostuvo que la innovación tiene “un aura de reconocimiento social muy bonito, de magia, de futuroficción”, pero señaló que las empresas o personas que trabajan con ideas o proyectos se mueven en la línea entre la actualidad y el futuro, en un juego “fino” de equilibrio entre “modernidad” y “tradición”. Además, agregó que mientras para unos son unos pioneros, dignos de admiración, para otros son unos “transgresores”, que quieren cambiar el entorno de confort, porque argumentó que lo nuevo “siempre asusta”.

De esta forma, el inmunólogo reivindicó que si hay un área estratégica para invertir es la innovación y añadió que lo innovador no fueron las primeras neveras de 1834, sino quienes pensaron que buscar un sistema que permitiera mantener los alimentos a temperaturas bajas permitiría conservarlos muchos más días.

Además, el divulgador científico reconoció los esfuerzos editoriales del periódico y el reconocimiento social que implican estos galardones, que remarcó apuestan por dos líneas estrategias: la salud y sosteniblidad. Tras lo vivido con el COVID, aseguró que se ha descubierto que desde las escuelas y las universidades mejorar la cultura de la salud de los ciudadanos y lamentó que los gobernantes no alcancen más que acuerdos de mínimos en la Cumbre del Clima de Glasgow, como si no fueran conscientes de que el planeta no puede “desangrarse” hasta la “extenuación”.

También, agradeció el premio tras año y medio de hechos “inesperados”, “convulsos”, “inéditos” y confió, “irrepetibles, en los que la pandemia le hizo un “sandwich”, puesto que era el responsable docencia virtual de la UVa e inmunólogo, lo que hizo que la “viralidad y la virtualidad” llegaran a su vida de golpe y en medio de una tormenta.

Resto de galardonados

El jurado decidió por mayoría conceder el Premio al Mejor Proyecto al Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) por los avances logrados en el ensayo que busca un tratamiento a la neupatía óptica isquémica, una pérdida repentina de la visión central, la visión lateral o de ambas, debido a una disminución o interrupción del flujo sanguíneo al nervio óptico del ojo.

Premios Innovadores 2021 de El Mundo Castilla y León FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

El Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC fue para el proyecto Amatista que ofrece una experiencia nueva e inmersiva, con tecnología 5G de alta capacidad, para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades como alzhéimer o párkinson. Fue puesto en marcha por Telefónica y Nokia, con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia y el de La Lastrilla, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Valladolid y la Universidad Alfonso X el Sabio. Se implantó en la residencia de mayores que Cáritas tiene en La Lastrilla, en la provincia segoviana.

La doctora del Hospital de León y de HM Regla Laura Sierra fue galardonada con el Premio CaixaBank Innovador Joven por ser la mejor neumóloga de España. Trabaja en un proyecto de investigación sobre el uso de una técnica llamada capilaroscopia en los pacientes con fibrosis pulmonar.

Investigadores del grupo de Materiales Avanzados y Nanobiotecnología (BIOFORGE) y de la Universidad Nacional de Irlanda recibieron el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria por el diseño de un sistema basado en un hidrogel inyectable con capacidad para regenerar el tejido cardiaco dañado tras un infarto de miocardio, así como para prevenir que dicho tejido sufra un mayor daño postinfarto.

Provincias

Por provincias, el Premio Ávila fue para la enfermera y profesora de la UCAV Eva Pilar López García que recopila en un estudio el estado emocional de las embarazadas; el Premio Burgos, para Aciturri, que trabaja en la fabricación del fuselaje y las alas de los nuevos modelos de aerotaxi; el Premio León, para Paloma Ortiz, creadora de Smartfood, una gama de productos inteligentes dirigidos apersonas que presenten disfagia; el Premio Palencia, para LIFE Ammonia Trapping, que trabaja para reducir las emisiones de amoniaco en las granjas; el Premio Salamanca, para Smartlazarus, que guía a personas con discapacidad visual, facilitando su autonomía; el Premio Segovia, para Nebbie, que diseña una tecnología que permite ahorrar más del 90 por ciento de agua en el cultivo; el Premio Soria, para Carburos, que obtiene gas CO2 ‘verde’ para el sector de la alimentación y las bebidas; el Premio Valladolid, para Fugoroba, que trabja en tecnologías para limpiar los escapes de los motores del transporte marítimo, y el Premio Zamora, para el Complejo Asistencial por una aplicación para prevenir el suicidio.

Superhéroes

Por su parte, el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, aseguró que la investigación y la innovación deben guiar el nuevo futuro, tras la pandemia de la Covid-19 y remarcó que los premiados son “hechos” y “no bla, bla, bla”. En su opinión, en el corazón de la España vacía late más ingenio que en otros polos. “Sois la fuerza, sois el ímpetu de una tierra con fuerza y dinámica”, dijo a los 14 galardonados, a los que consideró “galácticos”.

Además, consideró que Alfredo Corell, al que denominó Capitán América, fue un bálsamo de seguridad en los peores momentos del Covid-19 y valoró la atención que presta El Mundo de Castilla y León a los investigadores e innovadores de la Comunidad, que remarcó demuestran que en una tierra humilde puede brotar el ingenio y que añadió son los “superhéroes” de la sociedad para avanzar en el futuro.