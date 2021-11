Alicia García denuncia la “chapucera inoperancia de este Gobierno en lo económico y su desidia con los más vulnerables”

La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Alicia García denuncia la “chapucera inoperancia de este Gobierno de Pedro Sánchez en lo económico y su desidia con las más vulnerables”, duranteel debate en el Pleno del Real Decreto de prórroga de ayudas sociales

En este sentido, la diputada del PP por Ávila tacha de “obsceno” que el Ejecutivo traiga en el mes de noviembre a convalidar un Real Decreto-ley para prorrogar ayudas sociales cuando su vencimiento acabó el 31 de octubre

Al respecto, señala que “se prorrogan por tercera vez estas medidas pero pregunta al Gobierno en qué han mejorado la vida de las familias; ya que el precio de la luz está disparada, la cesta de la compra por las nubles y las familias van a sufrir un nuevo hachazo fiscal”.

“Siempre que gobiernan empobrecen con más impuestos a las clases medias y a las familias”, lamenta Alicia García, quien señala que “cuando gobierna la izquierda devoran el bolsillos de los españoles”.

También reprocha que Pedro Sánchez dijera este miércoles 10 de noviembre que la recuperación está siendo robusta, pero “lo único robusto es la pandemia de pobreza y desigualdad que está creando”. “Sánchez dijo que la recuperación económica es robusta y hoy el ministro dice que todas las instituciones internacionales avalan su cuadro macroeconómico, pero ahora mismo la Comisión Europea acaba de corregirles nuevamente el crecimiento económico de España a un 4,6 para 2021″, remarca.

“La recuperación no es robusta porque no llega a las familias”, subraya la diputada popular, quien reclama al Gobierno que se lo diga a los cuatro millones de personas que están en el paro, al millón que acuden al banco de alimentos o a los jóvenes que quieren trabajar y no pueden.

Asimismo, afirma que “con la propaganda no se come y no debería jugar con las expectativas de los más vulnerables”. En este sentido, señala que el “calamitoso ingreso mínimo vital demuestra el naufragio de la política social de la izquierda socialista y comunista: una medida contra la pobreza que dispara los datos de pobreza”.

Alicia García, al respecto, “destaca que solo se han ejecutado 1.400 millones de euros de los 3.000 previstos, tres de cada cuatro solicitudes han sido denegadas y 100.000 están pendientes de resolver”. Además, recuerda que “solo el 8 por ciento de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza en España se beneficia de esta prestación y su cuantía media es de 172 euros mensuales”.

Asimismo, subraya que, “desde 2018, hay 2.500.000 personas más en situación de exclusión sociales y 2.000.000 más en pobreza severa.

Por este motivo, la portavoz de Derechos Sociales del GPP acusa al Gobierno de España “de vivir de espaldas a la pobreza energética porque calla ante la subida del 200 por ciento del precio de la luz y no cumple con los trámites para que los beneficiarios del bono social térmico puedan cobrarlo”.

Por último, Alicia García exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “agilice los trámites y haga llegar las ayudas prometidas para atender a catástrofes como el incendio de Ávila”. “Han pasado 88 días desde que empezó el gran incendio de Navalacruz y los afectados siguen esperando las ayudas”, denuncia.