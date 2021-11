L’Oreal cierra con la start-up vallisoletana Reforestum un proyecto que permitirá neutralizar 4.000 toneladas de C02

Kiehl’s, marca de cosmética perteneciente al Grupo L’Oréal, ha cerrado una alianza con la start-up vallisoletana Reforestum, ganadora del concurso internacional de L’Oréal para start-ups sostenibles, para sumarse a un proyecto de reforestación que permitirá neutralizar más de 4.000 toneladas de CO2 en España a lo largo de 40 años.

Una de las primeras acciones desarrolladas fruto de la alianza ha sido la creación del ‘Bosque Kiehl’s’ en la localidad palentina de Santa Cruz de Boedo, donde en una superficie de más de diez hectáreas se han plantado 11.000 árboles de doce especies diferentes como el roble, el pino, el espino majuelo o el almendro, entre otras.

El acuerdo inicial, según un comunicado de L’Oreal recogido por Ical, contempla una colaboración de tres años durante los cuales Kiehl’s participará activamente en esta iniciativa, certificada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Su incorporación al proyecto de Reforestum se enmarca en la iniciativa Future Made Better con la que la marca busca conectar sus esfuerzos en sostenibilidad con las necesidades de sus consumidores y supone una de las declinaciones en España de L’Oréal for the Future, el compromiso de sostenibilidad del Grupo L’Oréal a 2030.

Future Made Better representa la responsabilidad de Kielh’s con la puesta en marcha de medidas orientadas a reducir su huella y preservar los recursos naturales. Prueba de ello es que la marca ha reducido un 82 por ciento sus emisiones de CO2, un 21 por ciento su consumo de agua y un 36 por ciento la generación de residuos desde 2005.

El impulso de la economía circular mediante la creación de envases más sostenibles es una de sus vías de actuación en este sentido. Así, además de utilizar materiales reciclados en su principal planta de producción, Kiehl’s aplica el ecodiseño en los envases de sus productos con el fin de evitar residuos y está comprometida a que estos incluyan al menos un 30 por ciento de materiales reciclados. Además, todas sus tiendas reutilizan y reciclan y la marca trabaja en la concienciación de sus consumidores mediante el programa #RecyKiehls, con el que los anima a reciclar y recompensa por ello.

SOBRE KIEHL´S

Kiehl’s nace como farmacia en el neoyorquino barrio del East Village, al estilo de las boticas de la vieja Europa. Su singular y amplia experiencia representa una mezcla de conocimientos cosméticos, farmacéuticos, botánicos y medicinales desarrollados y mejorados a través de varias generaciones. Fiel al compromiso establecido por la familia fundadora de “devolver a la comunidad lo que recibimos de ella”, Kiehl’s desarrolla proyectos de apoyo a la infancia y cuidado del medio ambiente. Además de las tiendas Kiehl’s distribuidas por toda España tanto a pie de calle como en El Corte Inglés, sus productos también pueden encontrarse en www.kiehls.es.

SOBRE REFORESTUM

Reforestum nace en 2017 en Laguna de Duero, Valladolid, con el compromiso de ayudar a mitigar el cambio climático a través de la restauración y conservación de ecosistemas forestales. La misión de Reforestum es empoderar a los ciudadanos y las organizaciones bajo un objetivo común: revertir el cambio climático para así lograr un futuro más seguro y saludable para todos y las generaciones venideras. Reforestum es un marketplace digital que conecta a particulares y organizaciones interesados en compensar su huella de carbono con proyectos forestales certificados de alta calidad. Su plataforma innovadora aporta trazabilidad y transparencia a clientes y usuarios, permitiéndoles localizar y hacer seguimiento de los bosques en todo momento. Para más info: https://es.reforestum.com.

SOBRE L’ORÉAL

Con más de 100 años de historia, L’Oréal es la compañía líder mundial en el mercado de la cosmética. Con un porfolio diverso de más de 36 marcas internacionales y complementarias, el Grupo generó una cifra de negocios de 27.990 millones de euros en 2020 y cuenta con 85.400 empleados en todo el mundo. L’Oréal está presente en todos los circuitos de distribución: gran consumo, farmacias y parafarmacias, salones de peluquería, perfumerías, travel retail, retail propio y e-commerce.

El Grupo L’Oréal, líder en beauty tech, es la empresa cosmética que más invierte en I+D, un 3,3% de su facturación, hasta los casi 1.000 millones de euros y cuenta con un equipo de 4.000 investigadores en 21 centros de investigación y 14 centros de evaluación. A través de “L’Oréal For the Future”, su programa de sostenibilidad con compromisos a 2030, transformará su actividad para evolucionar dentro de los límites planetarios y contribuir a solucionar los nuevos desafíos del mundo. Además, es la única compañía en haber obtenido por 5 años consecutivos la calificación AAA en el ranking CDP de impacto en el entorno, con ejemplos como la fábrica internacional de productos capilares de Burgos, fábrica seca gracias a un ciclo de agua ‘waterloop’ de reciclado del agua y neutra en emisiones desde 2015.