Coronavirus

La situación epidemiológica se complica en Castilla y León en cuanto a los contagios, que sigue aumentando y de forma considerable en esta sexta ola al alza -hoy 492 nuevos casos, lo que suponen 311 más que ayer y 218 más que hace una semana- aunque, de momento, la situación en los hospitales no es grave.

Valladolid y Burgos, con 138 y 119 positivos respectivamente, son las provincias que más infectados han reportado a Sanidad en las últimas 24 horas, mientras que Soria, con cuatro, es la que mejores datos presenta, y que elevan a 311.915 el total de personas que se han infectado en Castilla y León desde marzo del pasado año.

Los brotes activos también se disparan un día más hasta los 197, treinta más que hace un día y 65 más que hace siete, con casi 1.500 personas implicadas en alguno de ellos, 301 más que ayer.

Ávila, con 27 focos abiertos y 406 personas afectadas es la provincia con más problemas en este apartado.

Además, en las últimas 24 horas han perdido la vida tres personas por coronavirus en los hospitales de la Comunidad (dos en Valladolid y una en Burgos), que elevan a 6.242 el total de fallecidos en centros hospitalarios por esta enfermedad desde que comenzó la pandemia. Una cifra a la que habría que sumar las 1.171 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que se fueron de este mundo en la habitación del centro asistencial en el que vivían, así como las 1.105 personas que murieron en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles con la covid, pero a los que no realizaron la prueba diagnóstica que hubiera podido confirmar que perecieron por este letal y contagioso virus.

Como cada día las buenas noticias llegan de las 36 altas hospitalarias que se han dado desde ayer y que elevan a 33.714 el total de personas que han plantado cara al bicho y superado la enfermedad en esta crisis sanitaria, y que han aliviado algo más la situación, que se empieza a complicar cada día en los centros sanitarios. A falta de la actualización diaria de esta tarde, hasta ayer había 170 personas ingresadas en planta y veinte en las unidades de críticos (UCI) con un seis por ciento de pacientes con covid ingresados.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 492 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 311.915, de los que 305.427 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/VfjEZeUgFU pic.twitter.com/ercZh5EtZV — Junta de Castilla y León (@jcyl) November 23, 2021

Residencias

Respecto a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, en estos momentos hay tres usuarios con síntomas compatibles con la enfermedad aislados para impedir una posible expansión del virus en estos lugares, mientras que otros 110 residentes sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Y respecto a la evolución del virus en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, cabe señalar que en la actualidad hay 33 usuarios hospitalizados por covid y dos residentes están aislados aunque sin síntomas compatibles en la Residencia Asistida de personas Mayores de “La Rubia” en Valladolid.

Prudencia

Mientras todo esto ocurre, en España se sigue debatiendo sobre el pasaporte covid que en algunos territorios como País Vasco la Justicia ha tumbado, aunque en otras partes, como Galicia o Cataluña está funcionando, como medida de contención frente al virus en algunas situaciones determinadas.

En Castilla y León, también se está trabajando en ello mediante la elaboración de un texto que se pueda presentar al TSJ de la Comunidad para que lo que pueda avalar y que según el vicepresidente Igea estará listo antes del “Puente” de la Constitución y la inmaculada Concepción.

“El informe jurídico tiene base suficiente y la decisión no se puede retrasar mucho más de esta semana o la que viene”, decía el también portavoz de la Junta, quien ha vuelto este martes a pedir a los ciudadanos prudencia y sentido común para “no cometer los mismos errores” de etapas anteriores pese a las vacunas y la falsa sensación de seguridad existente, ante el aumento de casos que se está experimentando.

El vicepresidente advertía de que aunque la saturación hospitalaria “no es grave”, esta va a seguir aumentando por lo que insistía en pedir que se extremen las precauciones y se abandone la “falsa” sensación de seguridad existente entre las personas vacunadas.

“Lo que pasa en el conjunto de Europa llega a España. La vacuna está bien pero no se puede relajar”, señalaba Igea, mientras insistía en que la Comunidad no quiere tomar medidas restrictivas generales, como para la hostelería, sino centrar las limitaciones en las personas no vacunadas. “La discusión no es política ni de libertades, sino de salud pública”, apuntaba el vicepresidente, preguntado por la prensa antes de presidir el Consejo de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Valladolid.

Al respecto, Igea advertía de que seis de cada diez de los ingresados en uci son personas infectadas y no inoculadas. “No se obliga a nadie a ponerse la pauta pero los que no se han vacunado tienen que saber que su riesgo de pasar a la uci o fallecer es superior que en los vacunados”,finalizaba.