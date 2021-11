El PP indica a Por Ávila que atenderá sus demandas, pero siempre “desde el equilibrio presupuestario”

El “juego” de las negociaciones para aprobar los Presupuestos autonómicos para 2022 está en su momento más álgido. Todo el mundo da por hecho que Por Ávila apoyará las cuentas presentadas por el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco. Pero desde la formación abulense siempre han dejado claro que “no van a regalar” su apoyo.

Éste fue uno de los temas fundamentales de la entrevista realizada en el programa “Cuestión de Prioridades” de Castilla y León Televisión al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Raúl de la Hoz, quien aseguró que las negociaciones siguen adelante, y que van a atender las demandas, pero siempre que se respete el “equilibrio presupuestario”.

En este sentido el dirigente popular avisó que de que no van a “abrir un mercado persa” que quiebre el equilibrio presupuestario entre las diferentes provincias de cara a 2022, lo que ocurriría en su opinión de aceptar sus enmiendas, cuantificadas en el cambio de destino de hasta 35 millones de euros.

De la Hoz afirmó que los dirigentes de este partido tratan de aprovechar su posición clave en la votación presupuestaria -el PP y Cs necesitan al menos de la abstención o el apoyo de un parlamentario de la oposición- para “obtener una tajada” que “en absoluto” van a permitir los partidos que sustentan al Gobierno.

Asimismo, explicó que aceptar las enmiendas que plantea Por Ávila supondría incrementar en hasta un “50 por ciento” las inversiones previstas en la provincia abulense respecto a lo presupuestado en el proyecto de ley y que la sitúa como la segunda en el reparto por habitante, sólo superada por Soria.

El portavoz popular apeló a que los cambios que se introduzcan en los presupuestos deben responder a criterios de “necesidad” y “posibilidad”, algo que no observa en la totalidad de las enmiendas presentadas, pese a lo cual ha esperado que ambas partes encuentren “un punto en común”.”Mañueco no es Sánchez”, dejó claro De la Hoz sobre las concesiones que en su opinión el presidente del Gobierno de España hace a los nacionalistas y los que no hará el presidente de la Junta respecto a Por Ávila o la Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido al que ha mencionado como alternativa al acuerdo con el partido abulense, aunque ha reconocido que la abundancia de las enmiendas presentadas por los leonesistas hace que aún no le hayan planteado una propuesta concreta.