La Diputación de Palencia, que preside Ángeles Armisén, acomete dos inversiones en el Complejo Asistencial San Telmo que se ejecutarán próximamente con el objetivo común de mejorar su eficiencia energética y las condiciones arquitectónicas del inmueble.

La primera de ellas, cuyo presupuesto asciende a 28.000 euros, consiste en dividir por zonas el sistema de calefacción de la Residencia de Mayores ‘San Telmo’, mediante la instalación de un mecanismo de gestión que permita obtener un ahorro de energía y un mayor bienestar en las dependencias del centro.

Esta necesidad fue trasladada por la dirección de la residencia al Servicio de Industria de la Diputación de Palencia, que ya ha elaborado una memoria valorada para acometer las obras necesarias.

La solución adoptada consiste en instalar los elementos necesarios (válvulas, controladores, programación...) para que el nuevo sistema de control regule la calefacción necesaria en cada dependencia en función del uso y del horario habitual por parte de los residentes y los empleados del centro.

Ese sistema se integrará perfectamente con el ya existente de calefacción, que suministra la energía desde un equipo climatizador hacia cuatro subestaciones, una por cada uno de los distritos en los que se divide la residencia.

El plazo de ejecución de los trabajos se calcula en un mes, pero la Diputación no llevará a cabo las obras hasta que no trascurra este semestre de bajas temperaturas, para no alterar las condiciones de habitabilidad y confort de la residencia. Se estima que el nuevo sistema ya esté operativo en el mes de julio, para que funcione cara al otoño de 2022.

La factura energética anual de la residencia de ancianos se aproxima a los 85.000 euros (presupuesto de 2021), pero se prevé un incremento cara al próximo ejercicio debido del aumento de los precios y, de hecho, la Diputación eleva el 5,9 por ciento la consignación en sus cuentas para 2022 en este gasto, aun contando con que la instalación de ese mecanismo ahorrativo y de eficiencia pueda servir para controlar mejor los consumos sin pérdida alguna de confort en las dependencias.

Por otro lado, la Diputación también acometerá próximamente una obra de reparación de las terrazas de las edificaciones del complejo asistencial San Telmo, cuya memoria valorada también redactó ya el Servicio de Arquitectura, que presupuesta estos trabajos en cerca de 14.581,87 euros.

La obra deberá actuar en una superficie aproximada de cuatrocientos metros cuadrados de terrazas, de las que se retirarán chimeneas y conductos de ventilación, para la posterior colocación de una lámina asfáltica de aislamiento, que además evite filtraciones de agua. Asimismo, se instalará un perfil de acero galvanizado en los perímetros, anclado a los soportes.

La Residencia de Mayores San Telmo es uno de los grandes programas de inversión y gasto públicos de la Diputación de Palencia, ya que supondrá en 2022 aproximadamente 6,6 euros de cada cien que gestionará la institución. El presupuesto recién aprobado para la residencia en el próximo año se aproxima a los 5,35 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,6 por ciento con respecto a la consignación inicial del ejercicio actual de 2021. De esa cantidad, alrededor de 282.000 euros corresponden a inversiones y obras de mejora de la residencia.