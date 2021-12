¿Es esto democracia? (2)

Continuamos hoy una segunda parte de un relato que sigue siendo fascinante, a través del recorrido de HECHOS en la actuación del Gobierno, al que no añado comentario alguno . Hablan ellos solos.

Empresas opacas importan material sanitario con inversiones millonarias y que resultan productos fallidos. Termina Mayo del 20 y el ministerio del Interior destituye al Coronel Diego Perez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar de las investigaciones de la Guardia Civil con lo ocurrido en el 8-M aunque por ley no pudiera informar de ello. El 10 de Junio del 20, Sánchez afirma en el Congreso haber vencido al virus y haber salvado 450000 vidas. También en Junio nuevos ataques al Rey en el Congreso desde el Gobierno y el presidente del Gobierno callar y la presidenta del Congreso también. En Julio en un mitin en Galicia da por " vencida " la pandemia y no tener miedo a los rebrotes.

En Septiembre, el Rey es vetado por el Gobierno para acudir a Barcelona al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Vicepresidenta Calvo ataca en diciembre al CGPJ , por “poner en solfa a la democracia” . Primeros de Diciembre Sánchez aparta al Vicepresidenta Iglesias de la cumbre con Marruecos. Tres días después Marruecos suspende la Cumbre y Sánchez dice que es por la epidemia y no por el Sáhara . Se aplaza a Febrero del 21 la Cumbre,

Noviembre del 20, ataque del Gobierno a la libertad de prensa, " lucha contra la desinformación " desde el departamento de Seguridad Nacional.

Noviembre del 20, ataque a la lengua común, el español, de los partidos que forman el Gobierno para eliminar el español como lengua vehicular... y antes, en enero, había declarado la ministra Celaa que no podemos pensar que los hijos pertenezcan a los padres.

Marzo del 21, Estados Unidos denuncia los ataques a la prensa en España.

Ataque a la asignatura de religión y a la escuela concertada.

Llega Febrero del 21 y no hay Cumbre con Marruecos. También en Febrero, Echenique socio del Gobierno ampara desórdenes en Barcelona y Madrid .

Vicepresidenta Iglesias dice que España tiene déficit democrático.Ministra Yolanda Díaz afirma que todo el Gobierno respalda a Iglesias en el déficit democrático en España .

Marzo, manifestación ilegal de ilegales en Canarias.

Puigdemont es votado en el parlamento europeo por Podemos para que no le quiten la inmunidad. Maniobras de Marruecos junto a Estados Unidos. España no está invitada.

La presidenta de la AVT afrentada por Sánchez en un acto con una apisonadora, cuando ella le dice que las armas que pretenden destruir son las que empuñaban los terroristas que envía al país vasco todas las semanas .

Pus Ultra con un avion, logra un rescate de 53 millones de euros .

El Vicepresidente de la Comisión europeo cambia la visita al Hospital Zendal y es conducido por el Gobierno a otro sitio .

El vicepresidente Iglesias deja el Gobierno despachándose con declaraciones incendiarias " Hay que impedír que estos delincuentes que estos criminales.... puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implicaría para el resto del país “.

Un partido en campaña, Vox, es atacado en agresion tumultuosa, por dos personas identificadas por la policia como miembros de seguridad de Podemos.

En Mayo la Vicepresidenta Calvo llama fascistas y nazis a los ganadores de las elecciones de Madrid y disfrazarse en la libertad.

El escándalo de Galli en España, con entrada ilegal, en un hospital de Logroño. El 22 de Septiembre el presidente del Gobierno asume la responsabilidad de su entrada en España .

En Junio, la justicia da la razón a Ayuso, paralizando en seco las restricciones del Gobierno con Madrid.

Traslado de presos terroristas todos los viernes.

Presidente del Gobierno viaja a USA en Julio, atacando a la oposición en la televisión americana. Después viaja a California a reunirse con productoras de TV. Antes había atacado al gobierno de Madrid desde África. Yolanda Díaz desde el Gobierno ataca a su presidente desde Madrid diciéndole que no es su labor la de estar con fondos de pensiones en Estados Unidos .

El 21 de Julio el Comisario de Justicia vuelve a decir a España que la elección del CGPJ ha de ser propuesta por los jueces y no por los partidos. La Ministra de Justicia LLop dice que no, y que la culpa es del PP.

Una jueza paraliza la subvención a Plus Ultra y bloquea 34 millones de euros. Europa preocupada con ello.

En TV3, se propone en un programa tirar piedras a la Guardia Civil.

El 15 de Julio el Gobierno evita decir en los sucesos de Cuba que el régimen es una dictadura. Centenares de personas desaparecen y el Gobierno no habla. Se libera a la corresponsal de ABC.

El Gobierno ataca al Tribunal Constitucional y Conde Pumpido insulta a sus colegas. Desde el Gobierno se dice que se han hecho florituras juridicas.

En Junio el presidente del Gobierno indulta a los condenados por sedición, en contra de los informes del Tribunal Supremo.

20 de Julio, el Tribunal Constitucional publica la sentencia que declara inconstitucionales varios preceptos del decreto del estado de Alarma .

22 de Julio se asalta Melilla hiriendo a tres Guardias Civiles y 238 personas lo logran, siendo el mayor en siete años .

Más menores abusadas en Mallorca, en sede de instalaciones del Gobierno .

Agosto, mes de la retirada de España de Afganistán. El Presidente del Gobierno tarda casi dos semanas en asumir el control.

En septiembre la portavoz del Gobierno se escabulle ante la presión de Rufián para desmantelar la sede de la policia en Barcelona en Vía Layetana. Dice que el Gobierno quiere reivindicar el recuerdo de la represión .

En septiembre reclamación del presidente del CGPJ, diciendo que la justicia no se basa en venganza, tal y como dijo el presidente del Gobierno para justificar los indultos .

Comisión de delitos de odio convocada tras el Consejo de Ministros queriéndola presidir el presidente del Gobierno por un supuesto delito homófobo, inmediatamente demostrado falso, y tras acusar a Vox de ser inductor.

Segunda sentencia del Tribunal Constitucional, rechazando el segundo estado de Alarma.

Antes de concluir este segundo capítulo de HECHOS, no quiero olvidarme del famoso avión de Delcy Rodriguez, antes de la pandemia, a finales de enero de 2020, entrando en el espacio Shengen la Vicepresidenta de Venezuela, teniendolo prohibido, y permitírsele aterrizar en Madrid.

Por último, un muy breve repaso a los asuntos de esta semana :

Los jueces denuncian de nuevo ante Europa " el ataque sistemático a los Tribunales”, asegurando que desde hace dos años, la deslegitimacion de la Justicia, es ya una estrategia política .

El Supremo se reafirma en su condena al diputado de Podemos, por atentado a la autoridad.

El Niño de Canet y su familia llaman a seguir su ejemplo. La Generalidad, decide el incumplimiento de la sentencia del Supremo.

Subida desorbitada de la luz, sin dar explicaciones de ello en las preguntas parlamentarias, y de los periodistas. Fuerte subida de cotizaciones para los autónomos .

El 24 de Junio la ministra de Sanidad dice que las mascarillas dejan paso a las sonrisas. En Octubre que han llegado para quedarse . El 3 de diciembre dice que son obligatorias y ayer el presidente del Gobierno, las hace nuevamente obligatorias.

Se anuncia que la mascarilla quirúrgica puede que se mantenga con tipo reducido pero no la que la portavoz usa que está al 21%, de la que no dice nada.

Dimite el responsable de UGT de Madrid. Posible desvío fondos Fogasa.

Ayer convoca el Gobierno a las autonomías para decidir antes de la nochebuena que hacer con la pandemia

Portavoz PSOE dice ayer que la propuesta de Ayuso para afrontar casuística de contagios es una barbaridad, al dejar a los de pauta completa no hacer cuarentena y horas después el presidente del Gobierno, adopta la misma medida .

Bildu monta un " ongui etorri " judicial para apoyar a un ex jefe de ETA, enalteciendo el apoyo expreso a los terroristas .

Visto bueno a la reforma laboral.

Todo lo anterior es la continuación de HECHOS del Gobierno. ¿Es esto democracia? ¿Es esto respeto del marco constitucional y de la ley? ¿Es esto conducir a los españoles por el camino del bien común, el interés general, y de la igualdad de derechos y obligaciones de todos ?