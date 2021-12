¿Es esto democracia?

Hoy hago un breve recorrido, en una primera parte, de un relato fascinante de hechos, que acaecen en España día a día.

Promesa electoral : no podría pactar con podemos pues no podría dormir tranquilo y tampoco el 95% de los españoles. Jamás con los supremacistas independentistas y Bildu nunca... ¿cuantas veces quiere que se lo repita?

Investidura, pactando Gobierno coalición con quien no podrá dormir tranquilo, apoyado por xenófobos sediciosos golpistas, filoteroristas , nacionalistas e independemtistas de todos los colores.

En plena investidura en el Congreso ataques de sus socios recién estrenados al Rey. Silencio del investido y de la Presidenta del Congreso.

El responsable policial de prevención de riesgos laborales, Jose Antonio Nieto recomendó el 24 de enero de 2020 evitar aglomeraciones. Destituido por ello, y confirmando el DAO José Angel Gonzalez en rueda de prensa el 28 y 29 de Marzo que desde finales de Enero la Policia ya estaba buscando todo tipo material de protección.

Informes de la OMS advirtiendo del peligro en febrero y antes del 8 de Marzo. Informes desde Europa advirtiendo de lo mismo, también antes del 8 de Marzo. Advertencia desde Italia tomando medidas inmediatas antes del 8 de Marzo y su primer Ministro declarar en una portada del País del 9 de Marzo que si no hubiera advertido de la situación a los italianos hubiera sido un hecho criminal, de haber ocultado datos del coronavirus o minimizarlos.

El 8 de Marzo de 2020, el Gobierno mantiene la manifestación feminista convocada. Se contagian varias ministras asistentes - con guantes- y la mujer del presidente del Gobierno.

Estado de Alarma . No se compran los equipos de protección necesarios, y no se dice la verdad queriendo hacer ver que si se ha hecho, asegurando su suministro en " un día o dos " y pasar semanas para ello.

Asegurar test necesarios y tener que devolverlos por fallidos. Permitir desde dentro del Gobierno acciones para dar caceroladas al Rey.

Aprovechar el estado de Alarma, para la aprobaciones de decretos para admitir indultos , acceso al CNI del Vicepresidente del Gobierno y en el Senado asumir la despenalización de insultos al Rey y a España y no informar de nada de esto a los partidos Constitucionales que le han dado su apoyo en la aprobación del estado de Alarma . No permitir preguntas libres de la prensa y después cercenarlas con evasivas en medio de una auténtica tragedia en ese momento con 17000 muertos. Descalifica a la oposición promoviendo deslealtad en el Congreso al tiempo que llama a la unidad una y otra vez, pero despreciando a quienes le prorrogan el estado de Alarma . La oposición aprueba nueva prórroga mientras se le insulta. Acto seguido se propone diálogo pero no llama al jefe de la oposición y este se entera en rueda de prensa de la portavoz del día que le cita.

El hospital organizado por la Guardia Civil en San Andres de la Barca, es boicoteado por la Generalidad.. el diálogo con los sediciosos no incluye reivindicar el hospital de la Guardia Civil.

La UME del ejército es impedida de entrar en una resistencia de ancianos de Tarragona después de estar autorizada para ello .

El 13 de abril de 2020, decir el Gobierno que hay test y se hacen 20000 al día y que se han hecho 800000 desde el principio del estado de Alarma pero resulta que se han devuelto por estafa y sin decir el nombre de la empresa el Gobierno cuando se le pregunta . Otra empresa dice proporcionar mascarillas sin ser su sector y su representante procesado en 2015. Opacidad plena en las compras.

Volviendo a los test. Hasta los primeros días de Abril - dice el Gobierno que el mercado está muy complicado- no llegan los test . ¿Como es posible haber hecho ya según el Gobierno 800000 test ? Tampoco es posible como dice el Gobierno que desde el 16 de abril se hacen 40000 al día . No salen las cuentas

Se confiscan 2000 test de Siemens, pero el Gobierno dice que ha hecho compras masivas. Se confiscan laboratorios españoles de test y el Gobierno no responde a empresas españolas que proporcionan test mascarillas y material de protección conocedores ellos si, del mercado.

El 31 de Marzo de 2020, el New York Times dice que los médicos españoles son kamikazes ante la falta de material de protección . El contagio en este momento de los médicos y sanitarios es el más importante del mundo con 27000 personas afectadas. Los sindicatos policiales dicen que no tienen la protección suficiente.

El Jefe de Policía en rueda de prensa en Moncloa el 28 de Marzo preguntando si estaban tomando medidas dice que si, que desde hace tres meses. Le interrumpe el Secretario de estado de Comunicación y le dice que será desde hace dos o tres semanas y el Jefe de Policía dice entonces que desde hace dos meses.

Cinco días después del 8 de Marzo el presidente del Gobierno dice que “no descarta que en la próxima semana alcancemos los 10000 afectados”. Un mes después hay 180000 afectados y después de saberse del primer contagio en la Gomera a finales de enero y con 120 personas fallecidas entonces. España es la nación donde más personas mueren del mundo .

El presidente del Gobierno en su comparecencia del sábado 21 de Marzo : " estamos ante la mayor movilización de recursos sanitarios de la historia ... el Gobierno junto a las autonomías han estado adquiriendo en estos últimos meses..., en estos últimos dos meses, - rectifica y por tanto podría hablarse desde el 21 de enero, ergo conocedor pleno del peligro desde enero - en el mercado mundial estos materiales ... así como algo muy importante, los test rápidos homologados y fiables ...”. Es decir los dos últimos meses son a partir del 21 de Enero ... que es donde dice que compra material - algo, repetimos, sabría del peligro- pero es que además, esa compra es falsa, pues el desabastecimiento ha sido temerario como dice New York Times y antes que el, dicho por todos los médicos y sanitarios españoles y todos los demás que necesitaban material .

Se ataca al Rey que es el Jefe del Estado desde la vicepresidencia del Gobierno y el presidente del Gobierno no dice nada.

Se da a conocer encuesta oficial que abre el camino para suprimir la libertad de expresión y solo poder informar desde el canal oficial. Se dice desde rueda de prensa en Moncloa que se trabaja para “minimizar” las críticas al gobierno .

El vicepresidente queriendo acallar a medios que considera lesivos para la sociedad y la democracia y se descubren pruebas para ordenar el control de lo que esté generando mala imagen al gobierno. Al día siguiente lanzando insidias y ataques desaforados contra la justicia .

Somos calificados a nivel mundial como los que peor estamos gestionando la pandemia.

Finales de Abril en el Congreso, preguntado el presidente del Gobierno por los ataques al Rey de la semana anterior por parte del Vicepresidente del Gobierno, no dice nada, y repreguntado, tampoco.

El Tribunal Supremo obliga al gobierno a proveer a los sanitarios de protección e informar cada quince días .

Hasta aquí un primer capítulo de recopilación de hechos, que continuaremos.

Solo esta semana : sigue el ataque al niño y a la familia de Canet de Mar. El presidente del Gobierno tras once días callado y solo a instancias de preguntas de la oposición en el Congreso, dice defender los derechos del niño pero no desautoriza a ERC ni a la Generalidad, ni exige cumplimiento de la sentencia y tampoco arbitra medios para ello.

En una sala del Congreso se autoriza el ataque a los jueces y a la policia en sesión pública y presidida por los socios de coalición y apoyo al gobierno desde el partido filoterrorsta, con representantes del propio gobierno, y resto de independentistas y radicales .

Cualquier mujer será considerada víctima de violencia de género .

El PSOE rechaza sumarse a una moción para que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en los colegios.

La Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Diaz, dice en el Congreso que si gobernara Vox tendría huelgas y movilizaciones masivas .

El presidente de la Generalidad decidido a blindar la inmersión en catalán y dispuesto a desobedecer a la justicia.

El Gobierno finalmente con dinero público de todos los españoles pagará el porcentaje en catalán exigido por ERC para aprobar los presupuestos, para así emitir en las plataformas de televisión, pues no lo asumirían nunca ellas tal coste, que es 15 millones de euros .

El ministerio de Justicia oculta al Supremo datos clave relativos a presuntos abusos sexuales, de cara al indulto de Juana Rivas

Hoy no haré ningún comentario, por obvio, de lo que los hechos significan. No hay palabras. ¿ Esto es democracia? ¿ esto es un estado de derecho? ¿ esto es cumplimiento y aplicación de la Constitución y de la ley? ¿es esto un estado fallido ? ¿Es esto respeto y dignidad para todos los españoles?