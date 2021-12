Igea: “Daremos la vuelta a las encuestas”

El candidato de Cs a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, se muestra convencido de que su partido revertirá las encuestas tan negativas para la formación -la ´útima de Sigma Dos para CyLTV les da como mucho un escaño- sy asegura, contundente, que si Cs es decisivo para conformar gobierno en Castilla y León tras las elecciones del 13 de febrero, no dará su voto a quien miente, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

“Daremos la vuelta a las encuestas desde el liderazgo” de un partido que dice la verdad a los ciudadanos, porque la gente está cansada de una manera de hacer la política que se basa en el relato”, apunta.

El ex vicepresidente de la Junta se expresaba de esta forma tras visitar el Mercado del Producto Navideño en Valladolid acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la secretaria general de Cs, Marina Bravo, entre otros ex cargos de la formación en el Ejecutivo regional como Carlota Amigo.

El dirigente naranja reconocía que los números que se reflejan en las encuestas sobre el resultado que obtendrá su formación “son difíciles, no nos vamos a engañar”, pero enfrenta su forma de actuar con la del equipo de Mañueco que “toma decisiones siguiendo las encuestas”. “Es la diferencia entre el liderazgo y el borrego que sigue las encuestas”, espetaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Igea destacaba también que las encuestas dejan claro que “nadie ha entendido la convocatoria” de elecciones, por lo que el relato de Mañueco “ha quedado completamente desacreditado”.

Espejo de Madrid

Francisco Igea también contraponía la labor de Begoña Villacís en Madrid con la de Alfonso Fernández Mañueco en la Comunidad, ya que en la capital de España ha salido adelante el presupuesto, mientras que aunque la Junta había elaborado unas “buenas” cuentas, decayeron “por el interés de una única personas, un interés que no es el de la Comunidad”.

“Madrid tiene presupuesto por un trabajo espectacular de Villacís en el diálogo y la negociación, y Castilla y León, no, porque su presidente ha puesto por delante de los intereses de los ciudadanos los suyos propios”, decía Igea, que no sale de su sasombro tras escuchar a Mañueco decir que “qué bien había trabajador con nosotros” para preguntarse “dónde esta el interés de los ciudadanos”.

Igea también denunció que en dos semanas sin Ciudadanos en el Ejecutivo regional ya se ha visto la “diferencia” porque no hay más que comparecencias públicas que son “esperpentos” donde los cargos del PP “no contestan preguntas y eluden la transparencia”. “Nos quedan dos meses difíciles por delante, pero pedimos a los ciudadanos que no den pasos atrás, y pidan a a los políticos que hablen de la Comunidad y no permitan que donde había transparencia llegue la opacidad y donde no había clientelismo aparezcan los socios de siempre”. “Sigamos con las reformas”, aseveraba.

El candidato de CS también advertía de que en su formación “no va haber desunión, no va haber desánimo”. “Si hay algo que me pone a mi es hacer una campaña contra corriente”, enfatizó. En este sentido, defendía que todos en la dirección de la formación y los militantes han mostrado su apoyo para sacar un buen resultado, porque “es esencial para el partido”.

Asumió que son “momentos difíciles” con “altibajos” pero afirmó que mucha gente que se fue ha pedido volver a su espacio político. “Quienes piensen que van a vernos dividios o entregados, se equivocan”, apuntba.

Baja política de Mañueco

Begoña Villacís, por su parte, explicaba que “no dio crédito” a lo que escuchaba, cuando Mañueco convocó elecciones anticipadas, porque un mes antes había estado con el presidente autonómico y le había afirmado que no lo habría. Así, trasladaba que “ahí te das cuenta de hasta qué punto un político puede ser cínico”.

En este sentido, defendía que “la política no es así, no es un efecto secundario mentir y ser desleal y no tener palabra”, mientras ponía en valor la figura de Igea, como un hombre “absolutamente leal y de palabra” al que ofreció todo su apoyo para la campaña electoral.

“Tengo muchas ganas de hacer campaña en Castilla y León”, decía Villacís, para quien estas elecciones no tienen nada que ver “ni con Cs, ni PP, no con VOX ni con Sánchez”, sino “con que los castellanos y leoneses viejos decidan confiar en gente con palabra o sin ella”.