Igea avisa al PP: “A esta tierra ni se le pisa ni se salta encima de ella”

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, advirtió al Partido Popular de que “a esta tierra ni se le pisa ni se salta encima de ella” con la convocatoria adelantada de elecciones el 13 de febrero para convertirla en un “trampolín” o en una “etapa”. “Ya está bien”, dijo el aspirante ‘naranja’ que animó a los suyos a que no tengan “miedo” en esta campaña electoral, porque si lograron superar lo más duro de la pandemia, las próximas semanas serán “un paseo”.

En el primer acto de la precampaña de Cs, Francisco Igea aseguró, en Valladolid, ante unos 200 dirigentes, afiliados y simpatizantes de la formación naranja que acabarán la campaña con el “escudo” y no sobre él, en alusión a un mensaje de las madres espartanas. El candidato tomó la palabra para reivindicar la acción de gobierno con el PP estos dos años y medio, junto a la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, y la coordinadora autonómica, Gema Villarroel.

En ese sentido, defendió que no se equivocaron al pactar con el PP, a su juicio se confundieron en el PP, porque pensaron que los ‘naranjas’ eran fáciles de manejar y que iba a ser “corderitos sumisos”, una característica que atribuyó a los ‘populares’. En su opinión, han traído tanto cambio a Castilla y León que no lo han podido soportar y aseguró que tenían miedo a la ley de transparencia o la oficina contra el fraude.

De esta forma, el candidato de Cs aludió al presidente de la Junta y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, de ser “un hombre temeroso de Dios”, “manso” y una persona que sabe que cumplir órdenes y que sabe obedecer, algo que en su opinión reconocen los dirigentes del PP cuando justifican el adelanto electoral.Por ello, respondió que si el ‘popular’ es el “escudo contra el sanchismo”, él es el “Capitán América” y recordó que los problemas de despoblación, corrupción o el “abandono” de la sanidad ya existía antes del presidente del Gobierno.

VALLADOLID, 09/01/2022.- El aspirante de Cs a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, durante la presentación de la candidatura del partido a las Cortes de Castilla y León con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero. EFE/R. García FOTO: R. García EFE

En tono de broma, aconsejó a los dirigente de Cs que no se tomen un “chupito” cada vez que Mañueco hable del sanchismo, porque aseguró no lo resistirán una semana. Insistió Igea que el candidato socialista, Luis Tudanca, no ha frustrado el acuerdo de gobierno, sino Mañueco con “mentiras y calumnias” para conseguir “un pasito más en la alianza futura que algunos quieren tener con un partido como Vox” porque, dijo, son los “hijos gamberros” del PP, que ahora le regalan a la Comunidad un candidato relacionado con el bufete que defiende los casos de corrupción de la Comunidad, informa Ical.

También señaló que en esta campaña se verán a “señoritos a caballo” dispuestos a sembrar intolerancia y miedo, pero indicó que ellos son la “derechita cobarde”, que temen al que viene de fuera o al que tiene otra orientación sexual. “No vamos a ceder al medio y no vamos a dar paso a políticas iliberales de un signo y otro”.

Sobre Tudanca y el cambio, aseguró que el PSOE es el partido “más conservador” de la Comunidad, que frenó el cambio con una moción de censura. También indicó que es el mejor defensor de las políticas del expresidente Juan Vicente Herrera, porque quiere que no se toque nada en sanidad, ordenación del territorio, transparencia, aforamientos y quiere mantener el mismo clientelismo del diálogo social. “Es el candidato más conservador de los que se presentan a las elecciones”, afirmó.

El “peligro” de los extremos

Inés Arrimadas, por su parte, alertó de que los extremos puedan desplazar el papel “moderado” y bisagra de la formación naranja en diferentes administraciones tras los comicios que se celebren el 13 de febrero en Castilla y León o las próximas elecciones en Andalucía.

Asimismo, criticó la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León, que responde a una “llamada de Pablo Casado a Alfonso Fernández Mañueco porque necesita tapar la victoria de Ayuso en Madrid”. Por este motivo, Arrimadas afeó que, tanto el PSOE con su fallida moción de censura en marzo del año pasado, como el PP ahora con la convocatoria anticipada de elecciones, cuando “el Gobierno estaba funcionando”, vean a Castilla y León como un “trampolín” para los “intereses de Ferraz o la sede pagada por la corrupción del PP”.

Precisamente, la líder de Ciudadanos ironixó con que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se le va a hacer “muy larga” la campaña electoral hablando solo de sanchismo, ya que “ni Castilla y León es Madrid, ni él es Isabel Díaz Ayuso”. De este modo, advirtió de que “todo es susceptible de empeorar” si, tras los comicios de febrero, el papel “moderado” de Cs da paso a las formaciones “extremistas” de cara a la posible formación de un nuevo Gobierno en Castilla y León.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, interviene en la presentación de las candidaturas para las elecciones autonómicas del 13 de febrero, a 9 de enero de 2022, en Valladolid, Castilla y León, (España). El acto convocado por Ciudadanos es el primer gran acto de la precampaña que organiza Cs en Castilla y León, donde la formación acude a las urnas después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, disolviera las Cortes y adelantara las autonómicas. Igea encabezará la lista por Valladolid. 09 ENERO 2022 Photogenic/Claudia Alba / Europa Press 09/01/2022 FOTO: Photogenic/Claudia Alba Europa Press

Y es que, como ha asegurado la dirigente de la formación liberal, el Gobierno que sostenía Cs en Castilla y León ha sido un “buen Gobierno”, que “cumplía con el acuerdo, que era exigente, realista y que daba frutos”, de modo que ese es la labor: “Volver a levantar un buen acuerdo”.

Arrimadas señaló que era “tan bueno y cumplidor” el Gobierno en Castilla y León que Mañueco “no ha convocado elecciones por miedo a que el Gobierno se rompiera, sino por miedo a que siguiera”. Esto se debe, como añadió, a que Cs estaba exigiendo desde el Gobierno, que se pusieran en marcha políticas de transparencia y regeneración, como la nueva ley de Transparencia o la oficina contra el fraude, que ahora decaerán al haberse disuelto las Cortes autonómicas sin ver antes la luz.

Por todo ello, la presidenta de Ciudadanos llamó a los castellanos y leoneses a las urnas para hacer frente al bipartidismo y evitar que los extremos sean determinantes en la formación del futuro Gobierno autonómico.