Óscar Puente avisa del retroceso en derechos fundamentales que supone el ascenso de Vox

El secretario general del PSOE en Valladolid y alcalde de la ciudad, Óscar Puente, advirtió del retroceso en derechos fundamentales que supondría el ascenso de Vox y recordó al Partido Popular que en Europa se aparta a la extrema derecha en los gobiernos.

Durante la presentación de la candidatura del PSOE de Valladolid a las Cortes de Castilla y León en las elecciones autonómicas adelantadas al 13 de febrero, Puente se refirió a que el PP aspira a gobernar con Vox, lo que consideró un aviso y un retroceso en los derechos ciudadanos, ante los resultados que arrojan algunas encuestas y los mensajes de su candidato a la Junta, Juan García-Gallardo.

El PSOE de Valladolid repite la candidatura “ganadora” de mayo de 2019, con Patricia Gómez, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, como la ‘número uno’, y se marca como objetivo volver a ganar las elecciones en la provincia y renovar los seis procuradores conseguidos hace dos años y medio, manifestó Puente.

La candidatura conjuga todos los valores que se puede presentar a la sociedad, como juventud, preparación y experiencia en las instituciones, definió Puente, que añadió que se trata de una lista equilibrada. “Se ha optado por la continuidad en una lista ganadora en 2019″, precisó.

Los socialistas de Valladolid harán una campaña en la calle y con todas las medidas de seguridad ante “la irresponsabilidad” del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por convocar unos comicios en plena sexta ola de la pandemia, argumentó Patricia Gómez.

Puente manifestó que la lista por Valladolid está en “plena sintonía” con la dirección autonómica y al servicio del PSOE de Castilla y León para que Luis Tudanca sea el próximo presidente de la Junta.

Contrapuso el dirigente socialista “el expediente limpio” de los candidatos socialistas, su ideología en defensa de la tolerancia, de la igualdad y de los más desfavorecidos en contraste con Vox, donde se refirió a los mensajes lanzados desde su cuenta de twiter por el número uno de este partido en la Comunidad y candidato por Burgos, Juan García-Gallardo.

Así, cargó contra Vox y coincidió con el periodista Pedro J. Ramírez en que el PP se debería comprometer a no gobernar con la formación de extrema derecha por suponer un retroceso en los derechos fundamentales, a la vez que subrayó el tratamiento que se la da en Europa.

Patricia Gómez manifestó que el adelanto electoral obedece al “pavor” del PP y de Fernández Mañueco por el calendario judicial que comienza en marzo con el juicio oral por el caso del edificio de Arroyo (Perla Negra), que sienta en el banquillo a 17 exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, la trama eólica y las primarias en las que venció el actual presidente de la Junta a Antonio Silván.

Respecto de los resultados de las encuestas que dan casi mayoría absoluta al PP y un ascenso de Vox, Gómez recordó que lo mismo ocurrió en 2019 pero el PSOE ganó, se quedó a seis escaños de la mayoría absoluta y el PP con Fernández Mañueco registró su peor resultado electoral. “La encuesta es la que hubo el 26 de mayo y el 13 de febrero se igualará o superará”, declaró.

Segovia

El Partido Socialista de Segovia presentó, ante la Junta Electoral Provincial, la lista de candidatos para las Cortes de Castilla y León, de cara a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. “Una candidatura solvente, encabezada por los tres procuradores que han realizado un magnífico trabajo en las Cortes durante esta legislatura y que contempla una representación territorial de nuestra provincia, además de ser paritaria, con equilibrio intergeneracional, y que sigue apostando por candidatos jóvenes, y por compañeras y compañeros con experiencia en la gestión municipal”, destacó el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves.

“Hoy más que nunca Segovia y Castilla y León necesitan un cambio después de décadas de gobiernos de la derecha que no han sabido frenar la despoblación que desangra nuestros pueblos, ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes, ni revitalizar y diversificar nuestra economía; unos gobiernos del PP que solo han servido para ahondar en los desequilibrios territoriales y en la desigualdad”, afirmó Aceves.

Candidatura del PSOE de Segovia que lidera José Luis Vázquez FOTO: Nacho Valverde Agencia ICAL

“Mañueco ha convocado estas elecciones sin importarle que estamos sumidos en una sexta ola de la pandemia, pensando sólo en sí mismo, y mirando con miedo al futuro judicial que se le presenta a él y al Partido Popular”, subraya. “Ante esta irresponsabilidad con la que ha puesto final a una legislatura desastrosa que inició con un vergonzoso mercadeo para mantener la presidencia, el PSOE de Segovia está preparado para revalidar la confianza mayoritaria que los segovianos nos otorgaron en 2019 y para aupar a Luis Tudanca a la presidencia de la Junta”, remarcó.

Por su parte, José Luis Vázquez que repite como cabeza de lista, subrayó que “Segovia y Castilla y León tienen ya más cerca el cambio que tanto necesitamos; un cambio que sólo es posible con Luis Tudanca y para ello vamos a dejarnos la piel durante las próximas semanas”.

“Hemos constituido una candidatura fuerte y cohesionada, que ofrece a los segovianos un programa de gobierno para dar solución a los problemas que el PP no solo no ha sabido resolver, sino que ha cronificado”, ha subrayado. “El 13 de febrero comenzará una nueva etapa para nuestra Comunidad y Luis Tudanca se pondrá a trabajar inmediatamente para aprobar los Presupuestos de la Comunidad, herramienta fundamental en la que se recogerán proyectos de envergadura para atraer la financiación de los fondos europeos”, declaró.

Vázquez enfatizó que “el programa de gobierno que ofrecemos a los segovianos y a los castellanos y leoneses no se olvida de nadie y mantiene intacto nuestro compromiso con el sector de la Cultura y el Turismo, y con la rehabilitación, conservación y puesta en valor de nuestro riquísimo patrimonio; sectores que Mañueco ha arrinconado durante su nefasta gestión”.

León

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, criticó que el presidente de la Junta de Castilla y León es “un segundón a todos los niveles”, ya que hoy ejerció de “telonero” al presentar en un desayuno informativo celebrado en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, donde “debería haber sido el protagonista”.

Así lo señaló hoy durante la presentación de la candidatura del PSOE leonés de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, a las que concurre una lista “ganadora, comprometida, implicada y con experiencia para volver a ganar en León y llevar a Luis Tudanca a la presidencia de la Junta de Castilla y León”.

Para Cendón, el mayor problema de provincia son “las políticas del Partido Popular durante 35 años” en los que “crearon una comunidad fallida de dos velocidades”, de la que “León ha salido muy perjudicada con sus políticas”. Por este motivo, el socialista consideró que Castilla y León “necesita oportunidades” y “un líder ganador” como es Luis Tudanca.

“Hace unos días decía Mañueco que no iba a convocar elecciones y lo hizo, así que mintió como lo hace constantemente y en el peor momento posible, en plena sexta ola de la pandemia”, puso de relieve Javier Alfonso Cendón, quien también apuntó que “en estos días Mañueco ha dicho que iba a proponerse como medida estrella blindar la sanidad y abrir los consultorios médicos, mientras que lo que había hecho hasta ahora eran ocurrencias”, algo “lamentable” al tratarse de la persona que “ha cerrado consultorios, desmantelado la sanidad publica y privatizado pruebas”.

El PSOE de León presenta, en un desayuno informativo, su candidatura de cara a las próximas elecciones autonómicas FOTO: CAMPILLO Agencia ICAL

Así, en una Comunidad Autónoma con “récords en desindustrialización y despoblación y con éxodo principalmente joven”, Mañueco “no merece ni un día más ser el presidente de Castilla y León”, para lo que el PSOE de León presentó hoy una lista “con procuradores que se han dejado la piel en el día a día trabajando por la provincia y denunciando incumplimientos e irregularidades”.

La cabeza de lista y secretaria de Organización del PSL-PSOE, Nuria Rubio, destaco que el partido presenta “un equipo cohesionado y ganador” elaborado “sin injerencias ni imposiciones” y que “es el equipo que eligieron los leoneses en elecciones 2019″, desde cuando ejercieron “una oposición constructiva, responsable y leal”.

Nuria Rubio recordó que “en el peor momento de la historia reciente”, el PSOE se puso “del lado de los que estaban gestionando” porque “había que apoyar a quienes peor lo pasaban”, lo que demostró que son capaces de “llegar a acuerdos y generar consenso”, algo que afirmó que es “justo lo contrario al desgobierno de Mañueco” que “no fue capaz siquiera de consensuar sus propios presupuestos”.

El programa de Gobierno de los socialistas leoneses estarán conformados por “todas aquellas enmiendas presentadas a estos presupuestos y los anteriores para la provincia y que fueron rechazadas”, como son “una partida para la radioterapia del Hospital del Bierzo, el instituto y el centro de salud de Villaquilambre, el parque agroalimentario del Bierzo, la UCI del Hospital del León o la ampliación del centro de salud de Cistierna”.

Entre las medidas del PSOE, Rubio destacó un programa de primera oportunidad de empleo para jóvenes, el retorno de talento para quienes se han tenido que marchar en busca de oportunidades, incrementar los recursos de la sanidad pública, especialmente en atención primaria, un plan para ocupación de plazas de difícil cobertura, una ley para garantizar plazos máximos para ser atendidos por la sanidad pública y acabar con “las insoportables listas de espera”, una ley frente al reto demográfico con “estrategia y presupuestos propios” y una apuesta por la descentralización institucional y económica.

Salamanca

El PSOE se postula como “la voz de Salamanca” en el futuro gobierno de la Junta con el objetivo de “acabar con la emergencia democrática en Castilla y León”. Así lo afirmó el cabeza de lista en la candidatura socialista por la provincia salmantina, Fernando Pablos, quien presentó hoy su candidatura en el Colegio Arzobispo Fonseca y reivindicó la labor de su partido hasta ahora representando los intereses de los ciudadanos charros en las Cortes.

Pablos encabeza una lista de “13 mujeres y hombres comprometidos con la provincia” cuyo objetivo es “acabar con los gobiernos del Partido Popular” que, según el candidato socialista, se han caracterizado fundamentalmente por dos cuestiones: “la despoblación y la corrupción”. Pata luchar contra ambos aspectos, Pablos tiene claro que la respuesta es “la decencia de Luis Tudanca”, candidato de su partido a ocupar el Gobierno autonómico. En este sentido, recomendó “a los que en 2019 votaron por el cambio y se han sentido decepcionados” que reflexionen para darse cuenta de que Tudanca es “el único” que representa el cambio “real” en la Comunidad.

Presentación de la candidatura del PSOE de Salamanca FOTO: JESÚS FORMIGO/ICAL Agencia ICAL

A continuación, Fernando Pablo enumeró aquella iniciativas abanderadas por los socialistas durante el transcurso de la última legislatura. Entre ellas, mencionó la defensa de la apertura del Hospital de Salamanca, finalmente consumada “con muchas deficiencias”, así como la reapertura del Hospital Virgen del Castañar de Béjar o la mejora de la atención en Emergencias. Asimismo, recordó que el PSOE ha reclamado una UVI móvil para Vitigudino y Peñaranda, una ambulancia para Alba de Tormes, la ampliación de las urgencias pediátricas en Villares y la construcción de sendos centros de salud en los barrios capitalinos del Zurguén y Prosperidad.

Zamora

Por último, la cabeza de lista del Partido Socialista por Zamora a las Elecciones Autonómicas del 13 de febrero, Ana Sánchez, acusó al Partido Popular de “gestionar políticas que nos han condenado a ser la peor provincia de toda España, según las previsiones del INE”.

“Han condenado al medio rural en Zamora a la práctica desaparición. Dice el INE que, de seguir con estas políticas, Zamora podría desaparecer como provincia 76 años. Nuestra situación es consecuencia directa de 35 años de gestión nefasta y nociva para la provincia de Zamora”, añadió.

“Claro que les vamos a pedir un cambio. Tener pediatra no puede ser un privilegio en el siglo XXI. Se puede hacer una política industrial que no esté basada en el clientelismo y las corruptelas. Los promotores de la biorrefinería de Barcial del Barco, cuya primera piedra puso el Partido Popular en 2009 y dice que no se instala porque les piden mordidas por enésima vez”, denunció. “Convocan elecciones en el peor momento, en plena pandemia, solo por llevar sus asuntos internos a que se los solucione la ciudadanía. Es infame”, criticó.

El PSOE de Zamora presenta la candidatura FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

Ana Sánchez, quien aseguró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “hace ejercicios de hipocresía política diarios”, advirtió de que la sociedad está “infinitamente más formada de lo que la derecha parece creer” y apostilló: “Han convocado las elecciones en un momento ciertamente irresponsable. El número de la incidencia acumulada en Castilla y León es alarmante, especialmente en Zamora. Pero tenemos muy claro que de la irresponsabilidad de Mañueco tiene que salir la oportunidad histórica de cambiar 35 años de régimen de derechas en Castilla y León”.