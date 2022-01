Tudanca dice que el PP usa a Garzón y la carne para no hablar de Sanidad pública y corrupción

El secretario regional del PSOE y candidato a la Junta, Luis Tudanca, echa en cara al presidente Fernández Mañueco que esté usando las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que acusaba a España de vender carne de mala calidad y procedente de animales maltratados -lo que ha levantado en pie de guerra a los ganaderos y al sector cárnico-, para evitar hablar de la Sanidad pública y de la corrupción.

“Mañueco no tiene otro proyecto para Castilla y León que criticar y enfrentarse al Gobierno de España”, denuncia el socialista Tudanca, durante una visita que ha hecho este martes a Soria, donde, en lugar de censurar al ministro de Consumo por sus declaraciones en la entrevista al The Guardian o al presidente Sánchez por no exigir una rectificación a Garzón o cesarle, ha acusado al presidente de la Junta de cargarse al sector agrario. “En lo últimos años han cerrado en Castilla y León más de diez mil explotaciones agrícolas y ganaderas y solo este último año se han perdido 18.000 cotizantes en el Régimen Agrario”, afirmaba el candidato socialista, para quien el PP no tiene mucho de lo que presumir en lo que respecta al sector primario.

Además, Tudanca apuntaba que el modelo agrícola y ganadero que defiende su partido es el de las pequeñas y medianas explotaciones y en el que se respete al medio ambiente, la legalidad y los recursos hídricos que, en su opinión, es el modelo que quieren los agricultores y ganaderos.

⚠️ 35 años de gobiernos del PP han dejado a Castilla y León vacía de gente y de oportunidades.



✅ El #13F nos jugamos un gobierno que apueste por la descentralización.



👉 Para fijar población y acabar con los desequilibrios.



📹 @luistudanca en Soria#CambioYEsperanza pic.twitter.com/TLcXMdJJ3b — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) January 11, 2022

Descentralización

Tudanca se expresaba de esta forma a preguntas de los periodistas durante la visita que realizaba hoy a los terrenos donde se supone que se ubicará el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social en la ciudad de Soria comprometido por el Gobierno de España para combatir la despoblación, que cuenta con una inversión de 60 millones de euros y que creará unos sesenta empleos directos.

Allí, anunciaba que su partido aprobará, en un año, con el consenso de los agentes económicos y sociales un Plan para la descentralización de los servicios, instituciones y organismos y centros directivos de Castilla y León con el objetivo de fijar población en provincias más despobladas como Soria.

Tudanca avanzaba que en el programa electoral socialista se incluirá esta propuesta con el propósito de beneficiar a las provincias periféricas, para lo cual comprometía adescentralizar, tal y como realiza el Gobierno central, las instituciones.

Luis Tudanca visita en Soria la parcela donde se ubicará el Centro de Procesamiento de Datos. EUROPA PRESS 11/01/2022 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

“Es otro modelo de Comunidad: es un modelo que cree que hay que descentralizar y reducir los desequilibrios, porque si no somos capaces de crecer todos, está tierra no va a tener futuro”, decía Tudanca, en declaraciones recogidas por Efe, convencido de que este plan de descentralización será acordado con los agentes sociales y las entidades locales.

El candidato socialista denunciaba que en los últimos 34 años el PP ha dejado la Comunidad “vacía de gente y de oportunidades”, al perderse según sus datos el 7 por ciento de sus habitantes desde que empezaron a gobernar, mientras España crecía más de un 22 por ciento.

Además, Tudanca aseguraba que “ya es hora” de que llegue un gobierno socialista a la Junta y que tenga palabra para cumplir los compromisos y se conviertan en hechos.

Y respecto a la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca, reconocida por la Comisión Europa en abril del año pasado, Tudanca no concretaba plazos, aunque se ponía la medalla al asegurar que han sido los socialistas los que han logrado que esa puerta se abriera en Europa.