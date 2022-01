Igea propone un “debate racional” sobre las macrogranjas y asegura que el sector está “regulado y funciona bien”

El candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, Francisco Igea, propuso este lunes un “debate racional” sobre las macrogranjas, tras la polémica “un poco exagerada y absurda” generada tras las declaraciones hace días del ministro Garzón sobre la calidad de la industria cárnica española, recordando que, en cualquier caso, el sector “está regulado y funciona bien”.

Igea se mostró, por tanto, abierto a debatir y a avanzar hacia “un tipo de explotación u otro” en caso de que se considere necesario avanzar en la protección y en los controles medioambientales y de residuos. Por eso, reclamó “responsabilidad” e insistió en que el daño que pueden ocasionar declaraciones como las del ministro de Consumo es “incalculable”. “Abramos el debate, pero sin hacer daño, sin hablar de la calidad ni decir estupideces que hacen muchísimo daño a gente que está trabajando en un sector regulado, y con altísima calidad”, reiteró.

Durante su intervención en el Mercado de Ganados de Salamanca, Igea recordó que en Castilla y León existe una de las normativas sanitarias “más estrictas” de todo el país. “No podemos convertir en un debate ideológico una cosa que tiene que ver con la supervivencia de una de las actividades que más población fija en el mundo rural, mucho más que la agricultura. Por eso pedimos responsabilidad y que no se utilice a este sector para hacer un póster electoral”, apostilló.

En este sentido, Igea señaló que Ciudadanos no lleva a los ganaderos “a los mítines” o a “hacerse una foto de campaña”, sino en las listas electorales. “Llevamos a gente que conoce de verdad el mundo de la agricultura y la ganadería. Conocen bien que el problema en esta Comunidad no son solo las declaraciones de un ministro convertido en comentarista. Hay muchos más problemas reales, como los márgenes de distribución o nuestra sanidad animal para evitar sacrificios inútiles”, resumió el candidato, mencionando en este punto a David Castaño número dos de la lista por Salamanca, presente en el acto, y a Miriam Salgado, candidata por Burgos y cuya presencia estaba prevista aunque, finalmente, no llegó a tiempo.

“No voten ustedes a unos tipos que van con castellanos a una dehesa a defender la ganadería intensiva. Vamos a ver si no hacemos el ridículo y no tomamos el pelo a los ciudadanos”, señaló Igea, tornando en más gráfico su discurso antes de visitar el Mercado de Ganados de la provincia salmantina. “Los problemas de la ganadería y de la agricultura de esta Comunidad no se solucionan trayendo a unos señoritos de Madrid con zapatos castellanos a hacerse unas fotos delante de unas vacas en extensivo. De lo que estamos hablando es de otra cosa”, zanjó.

Por su parte, el cabeza de lista de Ciudadanos por Salamanca defendió este lunes al sector agroalimentario de la provincia desde el “icónico” Mercado de Ganados en el Recinto Ferial de la Diputación. “Los animales, las vacas, las ovejas y los cerdos no son atrezo publicitario para líderes nacionales que no tienen ni idea de lo que es el campo”, manifestó durante su intervención ante los medios.

En referencia a las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticando al calidad de la industria cárnica española, Fuentes denunció que el sector agrario y ganadero ha sido “vilipendiado y humillado” por ministros “sectarios e ideologizados” que, desde su punto de vista, “lo único que quieren es humillar a los agricultores y ganaderos de esta tierra”.

Por contra, recordó que el campo es “riqueza, fijación de población, innovación y tecnología punta”, y sostuvo que es “el futuro” de la gente que vive en las “tan denostadas” zonas rurales de Castilla y León. Fuentes participó hoy en un acto electoral junto al candidato de Cs en las autonómicas, Francisco Igea y el número dos de la candidatura salmantina y portavoz de agricultura y ganadería, David Castaño.