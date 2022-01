Tordesillas tendrá Toro de la Vega pero sin poder matarlo

La localidad vallisoletana de Tordesillas volverá a tener su tradicional torneo del Toro de la Vega el martes 20 de septiembre durante las fiestas patronales de la Virgen de la Peña. Aunque con nuevas reglas y respetando la vida del animal, al que no se podrá dar muerte, como l,a marca la normativa autonómica para espectáculos taurinos.

De hecho, el nuevo concurso, que pretende limitar a cincuenta el número de torneantes, consistirá en la colocación mediante una lanza de una divisa en el lomo del astado con un máximo de siete arponcillos en caso de que antes no haya sido declarado un vencedor que podría ser el propio astado si, en el tiempo y espacio determinado, ningún participante ha sido capaz de prender ninguna señal.

Y es que el ayuntamiento de la Villa del Tratado ha aprobado una modificación de la Ordenanza del Toro de la Vega que permitirá, una vez cerrada la vía judicial emprendida por el consistorio contra el real decreto de 2016 que prohibía la muerte del astado mediante el método del alanceamiento, poder llevar a cabo este nuevo torneo, que no será lo mismo, pero sí lo más parecido a lo que había antes

”No es ninguna una ordenanza para matar al toro, para volver al pasado. No queremos esconder nada ni provocar a nadie, sino recuperar una tradición”, señala el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, en declaraciones recogidas por Efe, quien explica que después del periodo de exposición pública de treinta días, la propuesta aprobada será remitida a la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.

Los arponcillos, en fase de estudio según el primer edil, no tendrán más de tres centímetros de largo, y serán similares a las divisas que los toros de lidia lucen cuando saltan al ruedo en las corridas y novilladas que no provocan daño al animal.

Pese a ello, el partido animalista PACMA no está satisfecho y ya ha anunciado movilizaciones y protestas a escala nacional e internacional. En comunicado al que ha tenido acceso este periódico, Javier Luna, presidente de esta formación, denuncia que el hecho de que el toro no muera durante la celebración del espectáculo, no exime al astado de su posterior muerte “en privado” a través de unas formas que “ni siquiera serían expuestas a la opinión pública”. Y sobre las divisas, considera que sí que provocan dolorosas heridas internas y daños en el organismo del astado.

El Torneo del Toro de la Vega siempre ha sido objeto de enfrentamientos y polémicas durante su celebración entre los partidarios y los antitaurinos. E incluso ha sido objeto de un fuerte debate político.

El concurso se suprimió hace seis años mediante un real decreto de la Junta que prohibía dar muerte en público a los astados durante la celebración de espectáculos taurinos tradicionales.

Y ese 2016 se celebró sin muerte, de acuerdo con la normativa ya vigente, bajo la denominación del Toro de la Peña, y consistió en una suelta del animal por el mismo recorrido de costumbre pero sin ninguna modalidad de concurso que ahora, una vez cerrado el procedimiento judicial, recuperará su denominación de siempre con otras reglas.

En 2017, 2018 y 2019 se celebró esa suelta, interrumpida en 2020 y 2021 por la pandemia.