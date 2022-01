García-Gallardo advierte al PP que no le “regalará” sus votos

Gran acogida de los leoneses al acto que celebraba esta tarde Vox en la Plaza de San Marcelo, con la presencia del líder del partido, Santiago Abascal, que como ya se anunció se va a volcar en esta campaña electoral en Castilla y León.

Abascal ya estuvo el pasado sábado en Valladolid en la presentación de las candidaturas de Vox a las Cortes en todas las provincias, que servía también de puesta de largo de Juan García-Gallardo y este jueves ha vuelto a arropar al candidato a la Junta en tierras leonesas junto al número uno en la lista a las Cortes en esta provincia, Carlos Pollán, además de Pablo Calvo Liste, diputado Nacional por León, también presente.

En su intervención, García-Gallardo se dirigía al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para reprocharle su apoyo a la Agenda 2030.

“De nada sirve disfrazarse de ganadero en campaña, si luego suscribe este documento tan dañino para el campo y para España”, denunciaba el joven dirigente, mientras advertía que Vox «no va a soportar más que se ataque a la ganadería ni al turismo».

Además, y como ya hiciera Abascal la semana pasada, advertía a Mañueco que la formación conservadora «no regalará sus votos al PP».

Abascal, por su parte, mostraba su deseo de que la formación logre un gran resultado en las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, “para poder sembrar esperanza, sembrar futuro, que pueda haber un nuevo comienzo para la industria, para la ganadería en esta tierra”, apuntaba.

También tenía palabras para los jóvenes, a quienes pedía el voto para ayudarles a que tengan un nuevo comienzo y no tengan que dejar atrás a sus familias y lugares de origen para labrarse un futuro.

En una intervención en clave nacional, Abascal volvía a sus ataques a la España de las autonomías y aseguraba que León ha sido víctima propiciatoria de este modelo. “Con la excusa de luchar contra el centralismo ha creado 17 centralismos”, denunciaba.

Además, aseguraba que León se ha convertido en una de las principales víctimas del estado de las autonomías. “León no es Valladolid», decía reivindicando la pluralidad de España y defendiendo las provincias como unidades territoriales.

“Castilla y León ha sido siempre leal al resto de España y a cambio no ha recibido lo que sucesivos gobiernos de PP y PSOE sí han dado a otras regiones, principalmente a las separatistas, lo que ha propiciado desigualdades, decía, mientras ironizaba con el cartel electoral de Fernández Mañueco.

“He visto el nuevo cartel de Mañueco. Uno busca al PP y no lo encuentra. Me ha recordado a Feijoo, que hizo lo mismo. El PP no aparece por ningún lado. Les da vergüenza el PP”, denunciaba, a la vez que aseguraba, contundente, que a Vox también les da vergüenza.

El cabeza de lista de VOX por León, Carlos Pollán, ha sido el encargado de presentar el acto, y ha recordado aque «León ha sido leal a España pero no hemos recibido nada». «León ha sido abandonada y su industria, desmantelada».

Pollán también ha incidido en la agenda globalista, como problema para León: «El plan de los políticos progres es cambiar nuestro modo de vida. Tenemos un sector primario envidiable y VOX no va a permitir que nos lo arrebaten».

Fitur

Por otra parte, esta mañana, el candidato de Vox a la Junta recorría junto al portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, el stand de su región en Fitur, donde reivindicaba un Gobierno para la región que «potencie toda la riqueza cultural», que, según lamentaba, «no ha sido explotada».

«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para potenciar esa riqueza histórica y cultural para que el resto de españoles, así como los extranjeros, conozcan Castilla y León”, apuntaba.

García-Gallardo insistía en que los dos ejes que VOX tiene para Castilla y León pasan por potenciar la industria, el turismo y sector primario, así como «revertir políticas del PP y del PSOE que han llevado a la región a un invierno demográfico». «Queremos una alternativa de futuro y esperanza para los ciudadanos de Castilla y León», apuntaba el candidato.

Ortega-Smith en Zamora y Palencia

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, acudirá este viernes a Zamora para estar con la candidata Marisa Calvo mientras que el sábado a Palencia para presentar la candidatura de Vox a las Cortes de Castilla y León en las elecciones del próximo 13F, encabezada por David Hierro, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.

El acto está previsto para el sábado 22 de enero, a las 13:30 horas, en la Plaza de San Francisco de la capital palentina .”Seguiremos recorriendo cada palmo de Castilla y León para terminar con las políticas progres de Mañueco”, ha publicado Ortega Smith en la red social.