La UCAV celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino en el el marco de su 25 aniversario

En su 25 Aniversario, la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado su Solemne Acto Académico de Santo Tomás de Aquino con el que ha conmemorado la festividad del Patrono de la universidad española. Un curso 2021/22 cuenta con más de 4.500 alumnos en titulaciones oficiales de grado y máster universitario, en el que ha ampliado su oferta académica con la implantación de cuatro nuevas titulaciones universitarias oficiales como son el Grado en Políticas de la Seguridad y Control de la Criminalidad, el Grado en Filosofía con la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas , el Máster Universitario en Gestión y Liderazgo de Servicios de Salud, además del Máster en Cuidados Paliativos y dos menciones nuevas en Educación Musical y Artes Plásticas para el Grado en Educación Primaria.

La festividad ha comenzado con la eucaristía celebrada en el Monasterio de La Encarnación, oficiada por el capellán de la UCAV Luis Carlos Hernández. Y ha continuado con el Acto Académico. “Año muy especial para nosotros por la celebración de las bodas de plata”, ha recordado la rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero.

Celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino en la UCAV FOTO: UCAV

“Somos una universidad joven, que va creciendo y se va consolidando. Es un día muy especial para reconocer el trabajo que realiza toda la comunidad universitaria. Muchos de ellos han recibido diferentes reconocimientos, pero el mayor regalo y condecoración es la satisfacción del trabajo bien hecho para formar a nuestros alumnos”, les ha trasladado la Rectora. Palabras de gratitud ha tenido también con las personas que han recibido la medalla de oro de la UCAV, la máxima distinción que hasta hoy sólo ostentaba Santa Teresa de Jesús y Jesús García Burillo. En esta ocasión se han entregado a personalidades que han contribuido a la creación y consolidación de la Universidad con ocasión del vigesimoquinto aniversario de su constitución.

“La UCAV avanza gracias a nuestro compromiso, a la identificación de cada uno de nosotros en la misión y visión de la UCAV, ha asegurado la Rectora, en un año de celebración y gratitud con la mirada puesta en el futuro para hacer una universidad que contribuya al crecimiento de la sociedad”. Asimismo, la Rectora ha mostrado su intención de poder construir juntos otros 25 años.

Lección magistral

La lección magistral ha corrido a cargo de Dr. Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Rey Juan Carlos. Con el título

“La Universidad y la crisis espiritual” ha sugerido que existe una crisis espiritual y ha analizado en qué medida la universidad de nuestro tiempo puede contribuir a mejorar o solucionar las consecuencias de esa crisis. “Lo que sí pienso es que es enormemente difícil que la universidad consiga por sí sola superar esa crisis, pero al menos que no se someta a ella e intente rectificar”:

Ha recordado las tres misiones que Ortega y Gasset defendía en uno de los textos más influyentes en el pensamiento universitario del siglo XX –”La Misión de la Universidad”-, que son la formación superior, la investigación científica y la transmisión de cultura. Sánchez Cámara ha afirmado que la tercera misión está fallando en estos momentos porque “la universidad no está formando hombres cultos” y la solución a esto es quién ostenta el poder espiritual.

Parafraseando a Ortega y Gasset, el Catedrático ha afirmado que “es necesario que Europa cambie esa situación e invite a la universidad que sin dejar de ser lo que es, ejerza el poder espiritual. Entonces volverá a ser un principio promotor de la Historia Europea”.

Ignacio Sánchez Cámara cree que es difícil que la universidad pueda cumplir esa función porque ha sucumbido al relativismo. “Impera el relativismo en las aulas de una forma que es difícil que la universidad cumpla su función de forma plena. Y otro problema importante es la politización, la hiperdemocracia. La universidad no debe ser el ámbito de la política y por otro, la hiperdemocracia también es un mal en la universidad porque los procedimientos en la universidad no pueden y no deben ser democráticos. Esa democratización falsa de la universidad conduce a la perdida de la autoridad de los maestros”.

En definitiva, el encargado de pronunciar la lección magistral, ha expresado que la crisis actual es una crisis de la naturaleza intelectual y la raíz de esa crisis está en la negación de la existencia de minorías ejemplares. El problema ahora es establecer quiénes son esos modelos y qué tipo de influencia ejercen. “Lo que me gustaría es un análisis de cuáles son estos modelos y qué imitan los adolescentes en nuestro tiempo. Y luego mirar a la universidad para ver cómo puede rectificarse, pero no hay posibilidad de superar la crisis si no hay una recuperación de la autoridad espiritualidad”, ha concluido.

Premiados

Al finalizar la lección, la UCAV y la AAUCAV han entregado las diferentes distinciones:

Premios de la Asociación de Amigos de la UCAV

XII Beca de Investigación. Proyecto “Estudio observacional descriptivo transversal de las capacidades pulmonares de pacientes post-COVID 19″, galardonado con la XII Beca de Investigación “Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Dr. D. Zacarías Sánchez Mila.

VI Premio de Innovación Educativa. Proyecto “Influencia del COVID-19 en la enseñanza: digitalización de las prácticas de laboratorio en la UCAV”. D. Diego Vergara Rodríguez.

XIX Premios Mejor Expediente Fin de Carrera Facultad de CC SS y JJ. Dña. Alejandra Martín Soler Facultad de Ciencias y Artes. D. David Sánchez Jiménez Facultad de Ciencias de la Salud. Dña. Lidia Escobar Escobar

Beca solidaria “Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. D. Telesphore Ndzie y D. Jean-Marie Menounga.

Profesores que han accedido al grado de Doctor:

Dña. Mª del Rosario Ferreira

Dña. Marta Iglesias

Dña. Gabriela Torregrosa Benavent

D. Juan Jesús Gutierro Carrasco

Profesores que han obtenido la valoración de Excelente en la convocatoria del programa DOCENTIA 2019-2020

Dña. Mª Carmen Chivite Cebolla

Sergio L. Nañez Alonso

Reconocimiento personal UCAV por sus 20 años de servicio

Fernando Herráez Garrido

Javier José Guío Martín

Jorge Mongil Manso

Juan Carlos López Almansa

Miguel Ángel Gutiérrez García

Xabier Deop Madinabeitia

Álvaro Mendo Estrella

Francisco Trullén Galve

Entrega de medallas de oro de la UCAV

La Rectora ha entregado medallas de oro de la UCAV a distintas personalidades que han contribuido a la creación y consolidación de la Universidad con ocasión del vigesimoquinto aniversario de su constitución.