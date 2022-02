Cuatro meses de cárcel para un padre por incumplir su deber familiar con su hija enferma mental

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un padre a cuatro meses de prisión por un delito de incumplimiento de los deberes familiares con una hija de 52 años, con la que vivía en la localidad salmantina de Béjar, diagnosticada de esquizofrenia, aunque el progenitor lo desconocía así como sus necesidades médicas.

Además, en la sentencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se le ha absuelto de los delitos de abandono y lesiones por los que se le juzgó durante la vista oral celebrada a puerta cerrada, según le imputó el representante del Ministerio Fiscal.

El pasado 8 de febrero de 2019, el hombre llamó al hospital bejarano solicitando ayuda médica porque su hija “no quería comer y no podía moverse”, según se explica en los hechos probados de la sentencia, y al llegar el médico de guardia a la vivienda se encontró con la hija, de 52 años, “tumbada en el sofá en un estado lamentable, con el camisón mojado, pero sin apreciar maltrato alguno”, informa Efe.

Tras derivarla a un hospital de Salamanca, la mujer sufrió la amputación de su mano derecha, que estaba gangrenada como consecuencia de “una diabetes” y en el momento en el que pidió el alta voluntaria se percataron de que había sido “diagnosticada de esquizofrenia sin tratamiento”.

La Audiencia Provincial ha considerado que no está acreditado que el padre “conociera la grave enfermedad mental de su hija; esquizofrenia y la necesidad del tratamiento, que nunca tuvo pese a su diagnóstico en el año 2009″, por lo que ha considerado el órgano judicial que se trata de una “desgraciada situación, que ha causado unas trágicas consecuencias para la perjudicada, pero situación no creada por el procesado que no era consciente e ignoraba la necesidad de su hija de una actuación médica urgente”.

En la vista oral, el padre dijo desconocer que su hija sufriera esquizofrenia y que la situación en la que se encontraba de “desnutrición” -como definió la Fiscalía el estado de la mujer- se debió a que ella “no quería ni ir al médico ni que el médico fuera a casa”.

Además, la mujer también declaró durante el juicio -acompañada por un tutor del centro en el que se encuentra-, “con discurso coherente y claro”, que está “a favor del padre” y que ella “fue la culpable”.

Por ello, la Audiencia ha condenado al padre a la pena de cuatro meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de incumplimiento de los deberes familiares, aunque no ha admitido imponer una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de su hija porque se encuentra tutelada por un centro especializado.