Leonard Slatkin dirigirá esta semana a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece el jueves 24 y el viernes 25 de febrero a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, los conciertos correspondientes al quinto programa de abono de la Temporada 2021/22, dentro del ciclo enero – junio, que contempla 14 programas, de variado repertorio.

En este quinto programa, la OSCyL estará dirigida por el maestro Leonard Slatkin, director honorífico de la Orquesta Sinfónica de Detroit, de la Orquesta Nacional de Lyon y de la Orquesta Sinfónica de San Luis. A lo largo de su carrera, Slatkin ha recibido seis premios Grammy y 35 nominaciones, al tiempo que ha dirigido a la mayoría de las orquestas más importantes del mundo. Leonard Slatkin dirigió por primera y única vez a la agrupación castellano y leonesa en la temporada 2019/20, cuando abordó un programa variado con música de Berlioz, Copland, Hindemith y Elgar.

En esta ocasión, el director de orquesta estadounidense, presentará un concierto enteramente sinfónico, con un programa que incluye varas obras americanas de diversos estilos, abordando en la primera parte ‘Candide: Obertura’ de Leonard Bernstein (1918-1990), ‘Adagio para cuerdas’ de Samuel Barber (1910-1981) y ‘Primavera apalache’ (suite del ballet ‘Manantial de los apalaches’) de Aaron Copland (1900-1990). El concierto finalizará con la ‘Sinfonía nº 8 en sol mayor, op. 88′ de Antonín Dvořák (1841-1904).

Programa americano

La primera parte del programa ofrecerá la posibilidad de disfrutar de tres obras compuestas por creadores americanos, bajo la dirección de un maestro americano y que juntos han tenido la oportunidad de convivir en el tiempo, durante el siglo XX, lo que facilita un mayor conocimiento y contextualización de la obra.

La partitura de ‘Candide’ fue compuesta por Leonard Bernstein en 1956 con Broadway como objetivo. La Obertura del musical, como pieza separada, pronto saltó a la fama. Una obra original y un homenaje a partes iguales, que mezcla la música circense y los ritmos irregulares asociados a la música americana, en la que se incluyen trazas de los varios Stravinsky de la década de 1910, del Prokofiev de la ‘Sinfonía clásica’ e incluso algún matiz de Falla en los compases finales, convirtiendo a la obra en una pieza muy divertida.

El ‘Adagio para cuerdas’ de Samuel Barber se ha convertido en uno de los himnos de América. Barber se encontraba en Europa en 1936 cuando completó su ‘Cuarteto para cuerdas op.11′ que fue estrenado en Roma en diciembre de ese mismo año. El ‘Adagio para cuerdas’ es esta misma obra en una versión para todas las cuerdas de la orquesta. Un Adagio que posteriormente ha puesto música a multitud de ceremonias cargadas de emoción. Finalizará la primera parte con la interpretación de la suite perteneciente al ballet ‘Manantial de los apalaches’, de Aaron Copland. Una obra escrita en 1944 y comisionada por la bailarina y coreógrafa Martha Graham, que pronto tuvo una vida emancipada de su primer propósito tras el arreglo por parte de Copland de la suite sinfónica a partir de la música de Martha, que curiosamente la pieza llevó el título de ‘Ballet para Martha’ hasta el último momento.

Segunda parte con A. Dvořák

El concierto se cerrará con la ‘Sinfonía nº 8 en sol mayor, op. 88′ de Antonín Dvořák (1841-1904), uno de los compositores iniciales de la música norteamericana. La obra fue compuesta en 1889, poco antes de que diera inicio su periplo, entre 1892-1895, como director del Conservatorio Nacional de Música de América, en Nueva York. Esta pieza, conocida como ‘Sinfonía pastoral’ cuenta con la estructura clásica de cuatro movimientos y con un vigoroso lenguaje, presentando varios estados de ánimo que van desde las imágenes pastorales, danzas y marchas, hasta momentos de gran dramatismo. La obra, que gozó de gran éxito por parte del público, ha sido abordada por la OSCyL en numerosas ocasiones, siendo la última en la Temporada 2017/18 bajo la dirección de Eliahu Inbal.

Leonard Slatkin, director

El compositor y director de orquesta Leonard Slatkin (Los Ángeles, 1944) es uno de los maestros más reclamados en el panorama musical internacional. Actualmente es director honorífico de la Orquesta Sinfónica de Detroit, de la Orquesta Nacional de Lyon

y de la Orquesta Sinfónica de San Luis. Slatkin ha recibido seis premios Grammy y 35 nominaciones, al tiempo que ha dirigido la mayoría de las orquestas más importantes del mundo. Como director musical ha ocupado puestos en Nueva Orleans, San Luis, Washington, Londres (con la Orquesta Sinfónica de la BBC), Detroit y Lyon y, como principal director invitado, en Pittsburgh, Los Ángeles, Minneapolis y Cleveland.

Su agenda para la temporada 2021/22 incluye compromisos con The Orchestra Now, la Manhattan School of Music, las orquestas sinfónicas de Detroit y San Luis y la Orquesta Nacional de Lyon, así como con las orquestas Sinfónica de las Islas Baleares, Filarmónica de Helsinki, Sinfónica MÁV de Budapest, Nacional de Rusia en Moscú, Orquesta de Valencia, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica Nacional de la RTÉ, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Hiroshima, Nacional de Taiwan y Filarmónica de Singapur. Slatkin ha sido ganador de la prestigiosa Medalla Nacional de las Artes (Estados Unidos) y también ostenta el rango de Caballero de la Legión de Honor francesa.

Entradas a la venta

Desde el pasado 13 de enero y hasta el 25 de junio, se desarrolla el abono enero – junio de la Temporada 21/22 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un ciclo de catorce programas que apuesta por la calidad y variedad de épocas y estilos.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los 10 euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.centroculturalmigueldelibes.com y www.oscyl.com