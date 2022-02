El pueblo de Palencia que desempadrona vecinos, ahora contrata a un detective

El Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo (Palencia), un municipio de 160 habitantes, ha contratado a un detective para investigar a tres vecinos y tratar de demostrar que no residen en el pueblo y que, por tanto, no tienen derecho a beneficiarse del uso de tierras mancomunadas. Es el mismo municipio que hace unos meses fue también noticia porque dio de baja del padrón municipal a un grupo de residentes, que según el consistorio no vivían allí.

El alcalde de Espinosa, Pedro José Muñoz (PP), ha confirmado a Efe que el consistorio contrató a un detective privado para comprobar la residencia de tres de sus vecinos, algo que ha denunciado uno de ellos al enterarse de que había sido “espiado”. Este vecino, que no ha querido facilitar su identidad, ha explicado a Efe, que lleva toda la vida residiendo en Espinosa de Villagonzalo, donde trabaja sus tierras cada día, tiene su casa, su domicilio fiscal y su tarjeta sanitaria, aunque algunas noches vaya a dormir a Palencia.

Por eso, no se ha resignado a que “le echaran del pueblo” y ha decidido llevar su caso al Juzgado para evitar que le saquen del padrón municipal. ”Y ahora me entero de que me han estado investigando, de que me han seguido cuatro días en junio y otros cuatro este mes de febrero”, sostiene este vecino que dice estar harto de todo lo que está ocurriendo en este pueblo, donde se ha iniciado un expediente para dar de baja del padrón municipal “por inscripción indebida” a 44 vecinos, el 25 por ciento del censo.

”Estoy harto de los desempadronamientos, de que se contrate detectives para investigarnos y demás”, ha afirmado este hombre que asegura que son muchos los vecinos “quemados” con la actitud del alcalde, y que considera que contratar a un detective privado con dinero municipal ya “es el colmo”.

El alcalde, Pedro José Muñoz, se ha defendido al asegurar que es “completamente legal” contratar a un detective privado porque el Ayuntamiento de Espinosa no tiene alguacil, ni policía local, ni otros medios a su alcance para demostrar si efectivamente este vecino y otros dos que también han sido investigados son residentes.

El alcalde se remite a la ordenanza municipal para señalar que solo los empadronados y residentes en Espinosa pueden acceder al aprovechamiento de las parcelas mancomunadas, un derecho que ha sido denegado a diecisiete personas a las que ha sido retiradas las parcelas porque no vivían en el pueblo, y de ellas tres han recurrido y dos lo han denunciado judicialmente.

En este punto, el alcalde se escuda en que el ayuntamiento tiene que aportar las pruebas de que no son residentes e insiste en que como no disponen de otros medios han contratado a un detective. ”Es algo completamente legal”, se defiende el alcalde, quien afirma que esta es la única forma que tiene el ayuntamiento para demostrar que estas personas “vienen a trabajar al pueblo pero no viven aquí y por tanto no se pueden llevar los beneficios” del mismo.

”Ahora el juez dirá si tienen o no razón”, ha afirmado el alcalde, quien ha insistido en la transparencia del procedimiento y señalado que ha sido el propio ayuntamiento el que ha facilitado al Juzgado el documento con el seguimiento del detective y la información que este había recabado.También ha confirmado que se encuentra en periodo de alegaciones el expediente iniciado para dar de baja del padrón municipal “por inscripción indebida” a cuarenta y cuatro vecinos.

El expediente fue denunciado públicamente por los afectados, muchos de ellos vecinos de toda la vida de Espinosa de Villagonzalo, que entendieron esta medida como una forma de “quitarse del medio a las personas que estorban”, como señaló entonces a Efe uno de los afectados, Pedro Gutiérrez, quien ha liderado la oposición al proyecto de construcción de macrogranjas porcinas en la zona.