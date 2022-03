Los bomberos profesionales reclaman más parques para cubrir toda la provincia de Soria

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León ha aprovechado el fallecimiento de un hombre de 70 años en un incendio en San Felices (Soria) el pasado 28 de febrero para reclamar más medios materiales y humanos a la provincia soriana.

La plataforma, en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, lamentar que lo que “escatima” la Diputación Provincial con el servicio de emergencia lo pagan, “con creces”, los ciudadanos que no se protegen de forma adecuada. Por ello, exigen guardias presenciales 24 horas los 365 días al año en al menos las zonas de Almazán, Moncayo y la Ribera y crear nuevos parques para cubrir el resto de la provincia.

“Compartimos la impotencia, como profesionales, puesta de manifiesto por nuestros compañeros del SPEIS de Diputación de Soria, qué se preguntan y nos preguntamos si hubiera tenido otro desenlace si hubiéramos salido 15 minutos antes”, se preguntan.

Asimismo, en el texto recuerdan que el SPEIS de Diputación de Soria fue creado en el 1993, hace ya 29 años y aun reconociendo las carencias, siguen sin hacer el esfuerzo para evitar la durísima penalización que supone para la atención a los ciudadanos las localizaciones de 15 y 30 en las que se encuentras el 80 por ciento de la jornada los actuales 21 bomberos profesionales actuales del servicio.

La reducción del tiempo de respuesta es “absolutamente imprescindible” para reducir el riesgo vital para las personas (especialmente en los accidentes de tráfico con atrapados) pero también para la reducción de pérdidas en todos los siniestros, señalan.

“El tiempo es oro. Por muy rápido que nuestros compañeros, se vistan en casa de madrugada, circulen con su coche particular hasta el parque , llegan al parque, lo abran, se equipen y arranquen los camiones…son muchos minutos, en los que un conato de incendio, pase a ser un incendio desarrollado, en el que sólo podrá plantearse una estrategia defensiva y más llegando solo dos o tres bomberos, o para una persona atrapada en un coche roto, con politraumatismos y plausible hemorragia interna, pueden hacer que mueran sin poder ser atendidos en una UVI móvil o en un hospital”, añaden.

Además, acusan a la Diputación de no respetar la Ley de Protección Ciudadana y las distintas leyes del voluntariado que no permite que los voluntarios de extinción de incendios actúen haciendo funciones que solo pueden hacer bomberos profesionales. “La ley lo deja claro, son colaboradores y las administraciones no se pueden valer de ellos para suplir las labores que tienen que realizarse por los profesionales”, apuntan.

Por todo ello, la plataforma exige que la institución provincial que refuerce su plantilla con bomberos profesionales, que desarrollen su trabajo en guardias presenciales, garantizando un tiempo de respuesta menor que el actual y así prestar una atención de calidad.