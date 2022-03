El PSOE se echa en manos de Feijoó para que paralice el pacto del PP con Vox en Castilla y León

El PSOE pidió al presidente de la Xunta aspirante a liderar el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que “pare” el pacto con Vox en Castilla y León, que los socialistas ya ven “hecho y cerrado” a menos de 24 horas de que se conforme el Parlamento autonómico.

Tanto el secretario general del PSOE de Castilla y León (PSCYL), Luis Tudanca, como la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, interpelaron directamente, en Valladolid, al futuro líder popular, al que recordaron que en su mano está evitar que la “extrema derecha entre por primera vez en un Gobierno de Europa”, indicó Adriana Lastra.

Asimismo, solicitó a Núñez Feijóo, que medite, reflexione y piense si quiere ser el primer líder que permita que la “extrema derecha” gobierne en una región de la Unión Europea. A su juicio, los castellanos y leoneses no tienen por qué “pagar la factura” de los errores de los ‘populares’ y ser el primer territorio en el que un partido de “ultraderecha” decida las políticas.

Por el contrario, recordó que el PSOE ofreció en público y en privado al PP establecer un cordón sanitario para aislar a Vox, como hace a su juicio la derecha moderada europea. Sin embargo, Adriana Lastra lamentó que hayan recibido la misma respuesta que Tudanca, “ninguna”, tras pedir que se rompieran todos los acuerdos con esta formación. Además, insistió el PP está más cómodo en el gobierno con el partido de Santiago Abascal y añadió que con esta postura se queda “solo” en Europa.

Tras recordar que la reunión de su partido con el PP duró 15 minutos por mencionar la corrupción, apuntó que el Partido Popular no han vuelto a llamar al PSOE para facilitar un gobierno, porque “no le interesa” y porque “lo tiene atado y bien atado” con Vox.

“Lo que el PP está a punto de perpetrar es el primer paso de lo que pretenden hacer allí donde puedan”, advirtió la número dos del PSOE, que explicó que el PP lleva dos años blanqueando a Vox, pero lamentó que el nuevo liderazgo de Feijóo haya dado un “paso más”, que consideró “definitivo” y que “marca un antes y un después”, porque a su juicio “ata su destino” a una formación como la de Abascal y renuncia a gobernar como un partido “moderado” y “de Estado.

Lastra alertó del riesgo que supone el pacto de PP con Vox, un partido que recordó quiere “destruir” el estado autonómico, es “negacionista” de la violencia de género y quiere cerrar los ambulatorios y hospitales. “No son asuntos menores”, dijo y recalcó que Vox es “incompatible” con los “principios y los valores de la propia democracia”, por lo que consideró que asumir su discurso es una “línea roja”, que hará que el PP de la espalda a la derecha europea.

Por su parte, el líder de los socialistas en la Comunidad subrayó que lo que no va a hacer el PSOE “bajo ningún concepto” es “blanquear al PP” con su apoyo a Fernández Mañueco a la investidura para que luego “pacte con Vox cómo acabar con el estado del bienestar o con el estado autonómico”, de modo que afirmó que una abstención del PSOE pasaría por un acuerdo más amplio en el que el PP aplicara un “cordón sanitario a Vox en toda España”.

De esta forma, Tudanca destartó la petición realizado Núñez Feijoó, que ha pedido por su parte al PSOE que sea responsable y no ponga en cuestión la gobernabilidad de Castilla y León, y que haya solicitado a los socialistas que apoyen así a la “lista más votada”.”El PP no quiere un cordón sanitario porque no quiere renunciar a hablar y pactar con Vox, porque todas las vo taciones las quiere sacar con Vox, su único aliado”, declaró el líder socialista.