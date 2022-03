Mañueco compromete un Gobierno “eficaz” y “sin ningún tipo de complejos”

Jornada festiva la vivida este sábado en Valladolid y que sirvió para respaldar al que será el próximo presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, pero también para dejar claro a los castellanos y leoneses que el próximo Gobierno de la Junta será “eficaz” y “sin ningún tipo de complejos”, como señalaba el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. “Vamos a hacer política al servicio de la Comunidad”, ha señalado, además de recomendar “serenidad” y a los ministros de Pedro Sánchez, tras las amenazas con medidas excepcionales o con ir a los tribunales.

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participan en un acto de campaña de cara al Congreso Nacional extraordinario de la formación popular FOTO: Leticia Pérez/Ical Agencia ICAL

Mañueco, ha defendido su pacto con Vox, y ha asegurado que “quien pacta con los que quieren romper España y que son los amigos de los terroristas no son los mejores para dar consejos sobre los pactos”. “Nosotros tenemos las ideas claras, porque no vamos a indultar a los golpistas, ni va a dar beneficios a los etarras”, ni tiene dudas de quien es el “malo” en la invasión de Ucrania. “El malo es Putin, no los ucranianos”, dijo ante la división de opiniones en el seno del Gobierno de España.

Por ello, Fernández Mañueco sostuvo que formará un gobierno “sólido” ante los “vaivenes” de la economía y otros partidos, que ofrezca “seguridad” en el futuro y que lo de “todo” por los ciudadanos “con la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la mano”, para defender la cohesión territorial, así como la igualdad entre jóvenes y mayores y entre hombres y mujeres.

El nuevo Gobierno de la Junta, según Mañueco, continuará bajando los impuestos y luchando contra la pobreza, además de blindar a los servicios públicos en el territorio, especialmente en la sanidad y ha recordado los incentivos ya puestos en marcha como el apoyo a las familias, o la defensa del campo y los autónomos.

“Castilla y León es demasiado grande para que pensemos en pequeño, somos el corazón de España. Por eso tenemos que tener altura de miras”, dijo Fernández Mañueco

Finalmente, Mañueco valoró el “lleno tras lleno” en la campaña de las últimas elecciones autonómicas en las que destacó los miembros del PP lo dieron “todo”, como a su juicio lo van a hacer ahora, en el Congreso Extraordinario en Sevilla.

Apoyo unánime a Feijóo

Un acto multitudinario para respaldar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para dirigir ese partido, y donde Fernández Mañueco le ha trasladado que le toca liderar el volver a ser una formación de “centro reformista” en la que quepan todos, los que creen en el humanismo y los que lo hacen en la libertad.

Mañueco se ha mostrado convencido de que va a “fortalecer las estructuras territoriales” del PP, “creyendo en la autonomía de las organizaciones territoriales”, con el “mejor equipo” y el “mejor proyecto para España”. Mañueco ha valorado el respaldo de Feijóo durante las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que estuvo en cuatro actos electorales, y le ha trasladado la ilusión del PP en esa Comunidad en torno a su proyecto, que ya se ha traducido en los 5.000 avales que ha recibido en esta región.

”Ahora la preocupación del resto de los partidos es que tienen que pensar cómo ganar a Feijóo”, ante la ola imparable de ilusión y optimismo que ha generado, ha trasladado el líder del PP de Castilla y León, presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección, quien se ha mostrado convencido de que “más pronto que tarde Feijóo va a ser el presidente de España”

Asimismo, el presidente del PPCyL y en funciones de la Junta destacó que el presidente gallego va a “fortalecer la estructura territorial” del partido, “creyendo en la autonomía de las organizaciones territoriales” y destacó que va a reunir “al mejor equipo”. “Todos vamos a estar contigo y vas a liderar el mejor proyecto para España”.