Nuevos reconocimientos de la Cámara de Comercio de Burgos

El Salón Rojo del Teatro Principal de la capital burgalesa acogió hoy el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos a quien fuera secretario general de la entidad cameral durante los últimos 20 años, José María Vicente, y quien prestó sus servicios a la institución durante un total de 34 años hasta su reciente jubilación en 2020.

El presidente, Antonio Méndez Pozo, impuso la mayor distinción de la entidad cameral, al tiempo que agradeció a Vicente su “trabajo, lealtad y amistad en todo momento”. “No hubiera podido llevar la Cámara sin ti. Me he sentido muy arropado y seguro, sobre todo, en esos años tan difíciles que nos tocó vivir”, manifestó.

Entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos a José María Vicente FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

El galardonado agradeció esta distinción y le trasladó al presidente de la entidad cameral que “desde que le conoce, has sido un constructor de sueños”, al tiempo que elogió “su capacidad de trabajo, fuerza, energía e ilusión”. “Me siento y me he sentido respaldado, incluso, cuando mi criterio era contrario, y nunca se me ha reprochado”, reveló.

También se entregaron las placas de reconocimiento a los patronos de la Fundación VIII Centenario de la Catedral (Ayuntamiento, Diputación provincial, Junta, Archidiócesis, Cabildo Metropolitano y Cámara de Comercio), en agradecimiento al trabajo y dedicación para la conmemoración del VIII Centenario de la Seo.

El Pleno de la Cámara, a propuesta de su presidente Antonio Méndez Pozo, ha querido expresar su reconocimiento al Ayuntamiento y Diputación de Burgos, Junta de Castilla y León, Diócesis de Burgos y Cabildo de la Catedral por su decisivo apoyo a la Fundación del VIII Centenario de la Catedral desde su constitución en 2017.

De esta forma, la Cámara quiso visibilizar la “enorme trascendencia económica” que para Burgos ha supuesto la existencia de la Fundación que con su programación en estos años ha contribuido a que la imagen de Burgos, en el ámbito turístico y cultural de nuestro país, haya experimentado “un ascenso de calidad en la lista de ciudades con mayor atracción de España”.

Ricardo Ordóñez / ICAL . Reconocimiento al Ayuntamiento como patrono de la Fundación VIII Centenario de la Catedral FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

En su intervención, el presidente de la Cámara destacó el “gran ejemplo” de colaboración pública y privada que está suponiendo la actividad de la Fundación, que ha sido capaz de concebir y ejecutar sus actividades “con un alto grado de consenso institucional, y un apoyo social que ha sido clave para el éxito de sus actividades, y ha puesto al máximo nivel la exigencia y responsabilidad de la Fundación”.

La Cámara quiso expresar su agradecimiento a través de sendas placas conmemorativas entregadas a los máximos responsables institucionales anteriormente indicados, así como una reproducción de la maqueta de la ciudad de Burgos que porta en sus manos el Ángel Custodio del retablo del altar mayor de la Catedral, que fue entregada a todos los plenarios de la entidad cameral, quienes con su apoyo han hecho posible la vinculación de la Cámara con la Fundación.

De las últimas sesiones plenarias

La Cámara de Comercio reunió hoy a su Pleno en una de las últimas sesiones que previsiblemente vaya a celebrar, ya que el actual periodo cameral está próximo a finalizar ante la cercana cita electoral en las Cámaras de Castilla y León. El acto contó con la asistencia del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa; del presidente de la Diputación, César Rico; del consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez; del arzobispo de Burgos, Mario Iceta; del presidente del Cabildo de la Catedral, Vicente Rebollo; así como con otras personalidades relevantes en la vida pública burgalesa como el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el arzobispo emérito Fidel Herráez y el exalcalde de la ciudad Javier Lacalle, entre otros.

Reconocimiento a la Archidiócesis como patrono de la Fundación VIII Centenario de la Catedral FOTO: Ricardo Ordóñez / ICAL. Agencia ICAL

En el transcurso de la reunión, el Pleno adoptó diferentes acuerdos a nivel interno de la organización, tales como la aprobación de las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del 2021. Entre los acuerdos, destaca el nombramiento y toma de posesión de María Jesús Martínez Urrutia como secretaria general de la Corporación, después de haberse culminado el oportuno concurso público para la provisión de la plaza.