El Pleno de la Diputación de Segovia aprueba una modificación presupuestaria de tres millones para continuar apostando por las inversiones en los pueblos de la provincia

La Diputación de Segovia ha celebrado el Pleno ordinario del mes de marzo en el que se ha aprobado una modificación presupuestaria de tres millones de euros para continuar apostando por las inversiones en los pueblos de la provincia, y que ha vuelto a comenzar con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género registradas en el último mes.

La modificación presupuestaria, contempla un millón de euros del Plan de Sostenibilidad Turística que hará llegar mejoras y actuaciones destinadas a promocionar el turismo en las hoces de los ríos Duratón y Riaza, así como en sus áreas de influencia.

Además, incluye, entre otras partidas, 400.000 euros para la creación de un plan de depuración de aguas residuales para los municipios más pequeños de la provincia donde no llega el protocolo firmado con la Junta de Castilla y León; diferentes partidas para obras de accesibilidad, mejoras y vehículos adaptaos en los centros residenciales; y las cantidades necesarias para cubrir los convenios de extinción de incendios con el Ayuntamiento de Segovia y las Comunidades de Villa y Tierra.

Por todo esto, para el diputado de Hacienda, Óscar Moral “se trata de una muestra más de que nuestro objetivo último es invertir en los pueblos y conseguir financiación para ellos, para así mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por su parte, el diputado socialista Alberto Peñas ha criticado los tiempos en los que se plantea esta modificación y que se vote en contra de sus propuestas en sesiones anteriores para “después darnos la razón con esta modificación”. Peñas se ha congratulado de que se plasme “que la llegada de los fondos europeos es una realidad”. Moral ha respondido asegurando que “ya explicamos que las modificaciones se traerían al Pleno cuando supiéramos los remanentes con los que contamos, porque mientras unos prefieren trabajar a crédito, nosotros trabajamos con realidad”. Además, ha defendido que “los fondos europeos llegan a esta institución porque se trabaja mucho y se trabaja bien”.

En cuanto a la liquidación del Presupuesto del pasado ejercicio, también el socialista Alberto Peñas ha explicado la abstención de su grupo basándose en diferencias de criterios y poniendo como ejemplo que “las tasas en el cobro de tributos a los ayuntamientos deberían ser más bajas”.

En este sentido, el portavoz de Cs, Ángel Jiménez se ha mostrado sorprendido “en que el PSOE hable de bajada de impuestos, aunque me alegra enormemente y les invito a tener el mismo discurso en otras instituciones”. En este tema, Óscar Moral ha tenido claro que “nosotros sí creemos en la bajada de impuestos y lo demostramos” y ha explicado que “la mayor parte de los remanentes no provienen de una inejecución, sino de una extraordinaria gestión de este equipo de Gobierno, con la búsqueda de recursos externos para no tener que asumir las inversiones con recursos propios, y los tres millones del Plan de Sostenibilidad Turística, son un gran ejemplo de ello”.

El punto de encuentro, con el voto a favor de todos los diputados, ha llegado con el Plan de Ayudas para Inversiones Municipales que finalmente superará los ocho millones y medio de euros en actuaciones en los pueblos de la provincia, llegando a casi 240 núcleos de población, para cubrir todas las necesidades que los propios ayuntamientos han trasladado a la institución provincial. También ha contado con el apoyo de todos los grupos el convenio para la rehabilitación del Castillo de Turégano.

Mociones

El grupo socialista llevaba dos mociones a este Pleno del mes de marzo. La primera de ellas referente a la creación de una línea de subvenciones para financiar la elaboración de sus mapas de ruido a aquellos ayuntamientos que lo soliciten “con el fin de descargar económicamente al vecino cuando necesite una licencia y para ayudar a los ayuntamientos a cumplir con la normativa en vigor”, tal y como ha explicado el diputado Pablo Torrego que hoy ha participado en el Pleno de manera telemática por problemas de salud, gracias a un acuerdo de Junta de Portavoces. En este sentido el portavoz socialista, Máximo San Macario ha agradecido “el gesto de todos los portavoces y del propio presidente para posibilitar esta conexión desde su domicilio”.

En cuanto a la moción, ha contado con el respaldo de PP y Cs porque, en palabras de Ángel Jiménez “es acertada porque supone un alivio económico para aquellos promotores que apuestan por el medio rural”. Por su parte, la diputada de Asistencia a Municipios, Sara Dueñas ha comentado que “nos parece que puede ser una buena práctica para aquellos ayuntamientos que decidan crear un mapa de ruido y por eso desde el departamento desarrollaremos unas bases en las que demos preferencia a los ayuntamientos con núcleos compactos que es a los que obliga la ley”.

La segunda de las mociones en las que el grupo socialista ha pedido la reforma del reglamento del servicio de Asistencia a Municipios en materia jurídica, se ha encontrado con la oposición del equipo de Gobierno, porque, aunque Máximo San Macario ha defendido que “no criticamos lo que tenemos, sino que pedimos que se mejore lo que hay”, Sara Dueñas como responsable del departamento ha asegurado que “esta Diputación se rige por unos procedimientos y todo lo que usted nos pide, ya se cumple, pues trabajamos de manera rápida para generar seguridad y confianza en los ayuntamientos que nos piden la asistencia jurídica”. Ha asegurado además que “pediré al Letrado que revise los procedimientos por si hay que cambiar algo para mejorar, y si es así, lo haremos”.

Además, en cuando a las cuestiones penales que plantea la moción, la diputada ha explicado que “ejercemos la defensa penal en caso de ser necesario, pero no generamos acciones penales porque en un acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2018, decidimos por unanimidad de todos los grupos sacar estos supuestos del reglamento, considerando que es competencia de la Fiscalía asumir este tipo de casos”. Desde entonces, ha finalizado “no ha habido motivos que nos lleven a pensar lo contrario, por ello apelo a ese acuerdo para mantenernos en las mismas circunstancias y no apoyar su moción”.