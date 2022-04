Nuevo ataque de lobos y buitres al ganado de la Comunidad

Nuevos ataques al sector ganadero de la Comunidad por pare de lobos y buitres. El primero de ellos ocurría en la localidad abulense de Zapardiel de la Cañada, donde un ternero perdía la vida a causa del lobo. Una “situación escandalosa para los ganaderos de la zona que no se resisten a que está situación trate de trasladarse como de normalidad por parte de las diferentes administraciones: su día a día, coexistiendo con una fauna salvaje que ataca sus explotaciones, transmite enfermedades a la ganadería y limita su trabajo, mientras la administración de medio ambiente mantiene silencio con complicidad y mira hacia otro lado”, como se señala desde Asaja a través de un comunicado.

Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ávila nuevamente se exige “un control real y serio del lobo que con sus ataques continúa arruinando a los ganaderos de la provincia sin que las administraciones hagan nada por evitarlo ni se compense por las pérdidas reales a los afectados”

Y desde Asaja Salamanca se ha dado la voz de alarma por un nuevo ataque de buitres a ganado vivo de este viernes, 1 de abril. En esta ocasión, las aves se han saldado con la vida de una ternera de casi dos meses en una explotación, a escasos 500 metros, del término municipal de La Mata de Ledesma, donde hay más de 130 animales de ganado bovino en extensivo. ASAJA Salamanca considera “intolerable” que la Junta de Castilla y León siga “mirando hacia otro lado” y no recupere el sistema de muladares ni indemnice los desperfectos que ocasionan los buitres. “Esta comunidad está muy por detrás de otras que sí contemplan estas medidas como La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y País Vasco, donde sí indemnizan los daños”, según Juan Luis Delgado, presidente de la OPA.

El ganadero, que responde a las siglas E.S.S., asegura que la ternera “estaba totalmente sana y sin ningún tipo de debilidad”. “Ayer a las siete de la tarde, estaba perfecta. Esta mañana, les hemos pillado en el acto”, lamenta. “Le han picado los ojos, la vulva y el ombligo”. Se estima en 600 euros las pérdidas ocasionadas. “Hay una granja de cerdos muy cerca y rara es la semana que no haya un centenar de buitres sobrevolando, ya que les atrae el olor. Parece ser que no han conseguido alimento y, hoy, me ha tocado a mí. Hay muchos ataques en las explotaciones cercanas”.