Castilla y León se vuelca con las personas con autismo en su Día Mundial

Castilla y León vuelve a demostrar su solidaridad, y coincidiendo con el Día Mundial del Autismo, este sábado 2 de abril, las nueve provincias desarrollarán numerosas iniciativas para dar visibilidad y con el objetivo de contribuir a alcanzar una mayor comprensión y sensibilización hacia las personas con Trastorno del Espectro Autismo (TEA) y sus familias.

Bajo el lema “Un feliz viaje por la vida”, la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo pone el foco en el derecho de las personas con autismo y sus familias a disfrutar de una vida feliz y en igualdad de oportunidades.

En 2007 la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo e instó a los Estados Miembros, las organizaciones competentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las ONG y el sector privado, a tomar medidas para la visibilización y toma de conciencia ante la necesidad de contribuir a mejorar y garantizar la calidad de vida de las personas con autismo.

Como cada año, la Federación de Autismo de Castilla y León se suma a la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, promovida por Autismo Europa en coordinación con Autismo España. Las personas con autismo se enfrentan diariamente a situaciones de discriminación en ámbitos de la vida cotidiana como la educación, el empleo, la atención sanitaria, marco legal, debido a la falta de concienciación sobre el TEA.

Esta Federación considera “preciso erradicar los prejuicios existentes en la sociedad y buscar su empatía mediante el conocimiento y compresión de las necesidades a las que el colectivo se enfrenta a lo largo de su vida”.

¿Cómo promover la calidad de vida de una persona con TEA?

Para promover y mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias y garantizarles así su derecho a tener una vida feliz son muchos los ámbitos en los que, todavía, es necesario seguir incidiendo, desde la Federación de Autismo de Castilla y León quiere destacar: - Detección y diagnóstico: La detección precoz es la primera puerta para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA. Por este motivo reclaman el acceso a todos los mecanismos sanitarios para la valoración diagnóstica a todas las personas que presenten sospecha de autismo. Así como el seguimiento específico y especializado a lo largo de todas las etapas de su vida.

- Atención temprana: Una atención temprana específica y especializada es fundamental para favorecer el desarrollo y la calidad de vida de los niños y niñas con autismo, y el de sus familiares.

- Educación: Las personas con TEA tienen derecho a una educación de calidad que les permita aprender y desarrollarse. Por ello demandan la necesidad de revisión y adaptación de un modelo educativo flexible e innovador que dé cabida, a la cada vez más incipiente diversidad, y asuma una educación centrada en la persona, desechando modelos únicos y formas estandarizados tanto en etapas tempranas como en ciclos formativos superiores.

- Empleo: La Federación aboga por la implantación de mecanismos de apoyo y gestión para facilitar la accesibilidad al empleo y la promoción de programas de empleo de colaboración social con entidades públicas, así como privadas, desarrollando alternativas flexibles y adaptadas al colectivo para conseguir su integración laboral.

- Vida adulta y envejecimiento: Fomentar su participación social y promover un envejecimiento activo con una óptima calidad de vida.

Castilla y León

En la actualidad, Federación Autismo Castilla y León representa a 1249 personas con TEA y más de 3750 personas pertenecientes a la red familiar. Además, se estima, que el impacto que las actuaciones dirigidas a personas con TEA y sus familias a lo largo de todo ciclo vital dentro del movimiento asociativo de nuestra comunidad, alcanza a más de 7.500 personas como beneficiarios indirectos.

La actividad asociativa en Castilla y León se hace efectiva gracias a la labor de aproximadamente 350 profesionales y 150 voluntarios que prestan sus servicios y apoyos dentro de todas las asociaciones miembro.

I Edición Concurso de Fotografía

Para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Federación Autismo Castilla y León ha organizado la primera edición de un concurso fotográfico, tomando como base el lema de la campaña “Un feliz viaje por la vida”, por ello, todas las fotografías que participen deben de estar relacionadas de una u otra manera con la felicidad de las personas con autismo, puede ser mostrando a una persona con autismo en un momento de felicidad o realizada por una persona con autismo que le guste la fotografía.

Los participantes pueden presentar un máximo de dos imágenes por persona, en formato JPEG o TIFF, junto con una breve explicación de ese momento de felicidad. Se amplía el plazo hasta el día 11 para la presentación de fotografías. Toda la información debe ser remitida al correo: comunicacion@autismocastillayleon.com, bajo el asunto Concurso de fotografía Día Mundial Autismo. LIUB - Light It Up Blue – Ilumínalo de azul La iniciativa Light It Up Blue (Ilumínalo de azul, en español) es una campaña internacional promovida por Autism Speaks por la que miles de edificios emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul, la noche del 2 de abril, en apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con TEA y sus familias.

Edificios iluminados

Más de 462 edificios y monumentos de toda España han confirmado que se van a sumar a la iniciativa. En Castillla y León, lo harán 124. Entre ellos se unen a esta campaña las Cortes de Castilla y León por quinto año consecutivo y el edificio que comparten la Federación de Municipios y Provincias (FRMP) y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) que se iluminará por segunda vez. Con esta iniciativa pretende aportar luz y dar a conocer la realidad del autismo en la Comunidad.