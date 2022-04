“Lo que está haciendo en León el PSOE no tiene nombre”, afirma el alcalde socialista de la capital

“A partir de ahora cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer. Los ciudadanos son inteligentes y lo demuestran cada día y cada minuto con sus mensajes, con sus llamadas y con su apoyo y creo lo que se está haciendo aquí en León por parte del PSOE no tiene nombre”. Es la reacción del secretario general del PSOE Local de León y alcalde de la capital, José Antonio Diez, al comunicado remitido por la secretaría de Organización del partido en el que niega las irregularidades que él denunció sobre las afiliaciones que sustentan la candidatura que concurrirá contra él auspiciada por la dirección provincial.

Diez no ha podido evitar emocionarse al valorar, durante una intervención en Radio León, la postura de Ferraz, que además muestra “la confianza en el trabajo de la dirección provincial del PSOE de León y en su secretario general, elegidos recientemente en su proceso orgánico provincial”.

“Sé que estas palabras van a tener sus consecuencias pero llega un momento en el que no me importa. Llevo mucho tiempo peleando y trabajando en mi partido, en momentos siempre muy difíciles, siempre con muchas trabas. Hemos conseguido algo casi histórico que es la Alcaldía de nuestra ciudad y que por los caprichos y por las cuestiones que para nada tienen que ver con la acción política nos veamos sometidos a esta situación…”, lamentó.

El alcalde se mostró “un poco más perplejo que ayer” por la reacción del aparato del partido y lamentó que una filtración que pudiera ser interesada haya dado un vuelvo a la postura que él esperaba del partido. “Cuando mantienes reuniones de un cierto nivel y como consecuencia de una filtración pasamos a decir lo contrario... No digo que esa filtración fuera cierta al cien por cien pero muy afín a lo que era”, dijo al respecto.

El alcalde de León vaticinó que si no se reconduce la situación se avecinan tiempos complicados para su partido en territorio leonés. “No son los mejores momentos para el PSOE y alguien con mando o peso debería tomar ciertas cartas en el asunto, porque esto va a llevar a una etapa de larga, larga, larga, larga sequía del partido en esta provincia. Pero bueno, hay algunos que igual quieren ser los reyes del desierto”, sentenció.

“Cómo no voy a estar abierto a una integración. Tengo que ver qué posición adopta esa candidatura sobre si quiere hablar para integrarse o solamente enfrentarse. La decisión es de ellos. Tienen mi puerta abierta para hacer un equipo heterogéneo y compacto”, manifestó.

Diez, que este miércoles llevó a Madrid su denuncia de afiliaciones irregulares en la reunión que mantuvo con el secretario de Organización, confía en que se produzca un acuerdo y finalmente no tenga que enfrentarse a nadie en la asamblea convocada para el 4 de mayo.

“Si hay confrontación y yo no ganara la Secretaría general, para mí lo más importante es seguir trabajando por León y por los ciudadanos y si mi partido cree que no soy la persona adecuada, creo que mi obligación, en el proyecto que hemos iniciado hace tres años, es intentar darle continuidad. Un alcalde es un gestor, un servidor público que se debe por encima de todo a sus vecinos y eso lo he trasladado por activa y por pasiva y ayer nuevamente al aparato federal del partido”, esgrimió.

Diez, que acusó a Cendón de no cumplir su palabra en el supuesto entendimiento que habrían alcanzado hace tiempo, reiteró qué considera que las afiliaciones que cuestiona deberían haberse computado como las que no tienen derecho a voto salvo en el ámbito federal, dado que no demuestran que su domicilio o centro de trabajo sea León. “Ahí es donde está la discrepancia, que creo que se podrán subsanar. Confío en un consenso bueno para todos; para el partido y para los leoneses”, concluyó.