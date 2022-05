Alicia García exige al Gobierno de España que defienda a la Escuela de Ávila

Alicia García cuestiona al Gobierno de España por la pérdida de la formación del Frontex y le exige que defienda a la Escuela de Ávila. “Ni Pedro Sánchez ni Grande-Marlaska han sabido o querido defender la impresionante labor realizada en los últimos años por la Escuela Nacional de Policía de Ávila también en esta materia, ni han sabido o querido luchar por el prestigio internacional que tiene la Escuela abulense”, denuncia la parlamentaria popular, que se ha expresado de esta forma tras conocerse por un medio de comunicación que nuestro país se ha quedado sin una de sus principales herramientas de influencia en Frontex’ al haber decidido la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas mudarse a Portugal.

La diputada nacional del PP, Alicia García, ha registrado tres preguntas escritas al Ejecutivo. En la primera, inquiere al Gobierno de Pedro Sánchez acerca de los motivos por los que la citada agencia de la UE no formará a sus agentes en la Escuela Nacional de Policía de Ávila; mientras que en la segunda pregunta sobre los requisitos que el Gobierno no ha cumplido para que hayan optado por trasladar la enseñanza de Frontex a Portugal; y, en la tercera y última, por las palabras del ministro del Interior en las que manifestaba estar decidido a mantener una sólida línea de colaboración con Frontex’.

“Nos preguntamos a qué líneas se referiría”, señala la diputada abulense, “porque, visto lo visto, le han salido quebradas”. Alicia García incide en que “ni Pedro Sánchez ni Grande-Marlaska han sabido o han querido defender la impresionante labor realizada en los últimos años por la Escuela Nacional de Policía de Ávila también en esta materia, no han sabido o han querido luchar por ese prestigio internacional que, como todos sabemos y hace un mes reconoció el propio director general del CNP, tiene la Escuela abulense”, y lamenta que, “a la hora de la verdad, ese prestigio no haya servido de nada, porque el que no tiene prestigio, ni nacional ni internacional, es el actual Gobierno de España”.

Ahora “será el Ejecutivo el que tenga que responder a estas cuestiones que le lanzamos desde el Partido Popular y explicar por qué España en general y Ávila, muy en particular, se tienen que quedar sin esta formación “que tiene un impacto económico real e importante en nuestra capital”.