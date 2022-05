¿Explicaciones?, si, inexcusables, del presidente del Gobierno

Las semanas transcurren de sobresalto en sobresalto sin una sola respuesta lógica de un gobierno al que lo mínimo que se le pide es que sea serio, decente y responsable. A continuación relato hechos.

Esta semana nos avisa por enésima vez Europa rebajando el crecimiento económico al 4% en 2022, la inflación por las nubes, la deuda alarmante y desbocada, vamos a la cola en recuperación, las pensiones en el alero, cesta de la compra, luz, combustibles, imposibles... y el Gobierno dice que estamos robustos...

El Gobierno indulta a quien no se arrepiente de secuestrar a su hijo y admite que volverá a delinquir... la indultada es presidenta de Infancia Libre jaleada por asociacióones feministas.

El Presidente del Gobierno insulta a policías y Guardia Civil llamándoles piolines que es algo más allá de lo incomprensible, es un escándalo insultante, agresivo y totalmente sonrojante e inadmisible, dicho por cualquiera, pero además teniendo el cargo que ostenta no hay palabras. El problema es que ya no se sabe cómo definir la soberbia superlativa, teñida de desprecio lacerante que guía sus comportamientos. Es verdaderamente sorprendente, y una enorme falta de escrúpulos.

Su partido, - al que está desguazando - , nuevo pacto con los sediciosos indultados de la Generalidad e inventan una ley para no cumplir la sentencia del 25% de español en los colegios, ¿ que pasa con el niño de Canet ?. Se pregunta al Ministerio del ramo y dice que no tiene nada que decir. Nuevo golpe a la justicia, a la educación y a la lengua española, auspiciado por el Gobierno a través de la Generalidad. El incumplimiento de la ley por el Gobierno como principio, o su conculcación ¿ como se llama eso?... pues eso...

El Tribunal Supremo admite los recursos contra el indulto. Se sabe ahora que el Gobierno ni siquiera reconoció razones de equidad o justicia para otorgarlos, ni se daban las circunstancias de arrepentimiento y tampoco de renuncia, y pese a ello los conceden. Los indultados, día sí y día también presumen de que lo volverán a hacer .... ¡un exitazo “el diálogo”!. De no poder creer...

El partido socialista, al principio critico, vota junto a ERC y Bildu, es decir los socios que quieren destruir España y que sustentan al jefe de Gobierno, para despenalizar las injurias al Rey, y a la nación, y además cambia la ley del CNI para favorecer a los sediciosos, diciendo con desfachatez superlativa el Jefe de Gobierno en el Congreso que el Gobierno no conoce ni decide sobre las decisiones del CNI y que la culpa es del del juez y del CNI. Esto es de auténticos locos. Una mentira demoníaca, inadmisible y desvergonzada. Todo es de no poder creer, y parece que el responsable del Gobierno disfruta mucho con permitir y por tanto ser cómplice y coautor de tanto ataque y golpe a España.

SM el Rey Don Juan Carlos llega a España y las instrucciones del jefe de Gobierno antes de su llegada es no comentar y decir que no compete al Gobierno, solo, a la Casa Real, pero la portavoz dice que la petición del jefe de Gobierno de que de explicaciones se mantiene vigente.

Ministros y partidos que apoyan al Gobierno insultan gravísima y delictivamente al Rey Don Juan Carlos y la portavoz y más ministros del Gobierno piden sonoramente e ineducadamente explicaciones de por qué el Rey padre no ha dado explicaciones. Esta es la secuencia de hechos. Insólito . ¿Es posible que haya ocurrido esto en una democracia, bajo el imperio de la ley?. ¡ Si !

¿Pero quien se cree el responsable del Gobierno para exigir nada a nadie y

transgredir el, estado de derecho, además del mínimo respeto y educación ? . Quien es tan “inquietante” y “perturbador”, ¿ como se permite dar lecciones a nadie con semejante osadía?

Quien es líder de la inmoralidad, la mentira, reconocido por propios y extraños, y del mal ejemplo continuo, ¿ como puede dar esas instrucciones siendo de esa manera ? Quien ha mentido a todos los españoles diciéndoles que nunca lo haría pues no podrían dormir tranquilos pactando con quienes quieren destruir España y horas después hacerlo y ostentar la jefatura del Gobierno gracias a ellos ¿ como puede tener la vergüenza de plantear nada a nadie para dar lecciones de nada ?

Quien pacta con los filoterroristas, y libera asesinos para continuar en el Gobierno humillando a las victimas del terrorismo, y a los españoles, y Europa exigiendo la dignidad de ellas y que se juzgue a los muchísimos asesinos aún no juzgados sin que prescriban sus crímenes, sin que el Gobierno haga caso a ello ¿Qué mínima fuerza ética, que mínimo atrevimiento con mínima dignidad puede tener para juzgar cualquier conducta a nadie, que además no tiene ninguna causa pendiente, pero mientras habiéndose puesto en nueva evidencia delictiva públicamente en los telediarios dicho jefe de Gobierno, negando siempre la presunción de inocencia, incumpliendo por tanto flagrantemente la ley, a la que cualquier español tiene derecho, y mientras pavoneándose de impunidad?

¿ Pide explicaciones al Rey Don Juan Carlos quien permite insultos gravemente delictivos desde su mismísimo Gobierno, no cesa fulminantemente y calla, luego admite y es cómplice de tal perversión delictiva que quiere atacar además así de manera directa a SM el Rey Felipe VI y a la monarquía parlamentaria, minando la Institución que es piedra angular de nuestra Constitución? Esto no solo es admitir y respirar una actitud delictiva sino que es un ataque frontal desde el Gobierno a la Jefatura del Estado que no tiene precedentes ni en España ni en la Europa civilizada. Exigimos desde la sociedad civil al jefe de Gobierno que pida perdón sin dilación y asegure fehacientemente propósito de la enmienda.

Quien ha de dar explicaciones obligatorias es un jefe de Gobierno en ejercicio de sus funciones que traiciona el mandato constitucional, engaña y miente a los españoles y sobrevive sin mostrar mínima vergüenza gracias a los enemigos de España que no dudan en declarar todos los días sus planes de destrucción para lograrlo. Quien se deja sostener por todo ello y calla, mejor dicho, aplica los chantajes, es cómplice absoluto de los planes sediciosos y delictivos de sentenciados, filoterroristas y neocomunistas ávidos de querer lograrlo.

Todos estos acontecimientos junto a la ignominia de hace pocos días cesando a la directora de los servicios de inteligencia solo para agradar los planes y exigencias de los delincuentes destructores de la nación a cambio de permitir que continúe, son la imagen real de España al mundo. Todas las personas normales y sensatas de Occidente, de cualquier ideología, respetuosos con la ley, con el ordenamiento constitucional, y con la democracia no pueden dar crédito, como así ha quedado patente con la imagen que vale más que mil palabras, que hemos podido ver con una sala muy vacía en Davos. Una absoluta vergüenza.