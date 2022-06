Vázquez confía en que el plan de reducción de listas en Castilla y León de espera dé frutos

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, expresó hoy en Burgos su confianza en que se reduzcan las listas de espera quirúrgica con las ‘peonadas’, la externalización de operaciones y la utilización “al máximo” de los recursos que se tienen en jornada ordinaria, tras el aumento como consecuencia de las suspensiones derivadas de la pandemia de la Covid-19.

Vázquez, quien inauguró en el Fórum Evolución de la capital burgalesa el 67 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, recordó que la Consejería de Sanidad se propone reducir las listas de espera quirúrgica mediante la apertura de los quirófanos por las tardes, para lo que recurre a las ‘peonadas’ o horas extraordinarias fuera de la jornada habitual, que se ofrecen de forma voluntaria al personal de medicina y enfermería hasta el 31 de diciembre.

“Yo no sé si va a ser suficiente o insuficiente”, dijo, al tiempo que insistió en que “la Consejería ha planificado la distribución de la lista de espera en base a tres aspectos fundamentales”. Así, apuntó que el primero de ellos es “la utilización de nuestros recursos en jornada ordinaria al máximo”; el segundo, señaló, “la utilización de nuestros recursos en jornada extraordinaria por la tarde al máximo” y, el tercero, añadió, “la utilización de los recursos que tenemos de concierto con la sanidad privada”, informa Ical.

“Con la conjunción de los tres aspectos, confiamos en que se reduzca la lista de espera y luego en diciembre veremos”, manifestó, al tiempo que el responsable de la sanidad autonómica recordó que con ello, se espera alcanzar en la segunda mitad del año el objetivo fijado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para disminuir al menos la demora media en 21 días en un plazo de seis meses. En el primer trimestre de este año se situó en 144 días, con un total de 42.574 pacientes en espera para pasar por quirófano.

En cuanto a la posibilidad de instaurar las ‘peonadas’ en las especialidades, indicó que “se está en la misma situación” y que en la actualidad “se está trabajando todavía en la optimización de la jornada ordinaria”. “Estamos optimizando, antes de poner ninguna actividad extraordinaria, tenemos que tener constancia de que la actividad ordinaria está perfectamente estructurada, perfectamente aprovechada y, a partir de ahí, podremos inmediatamente si es necesario un Plan también para tanto las consultas externas como las pruebas diagnósticas”, manifestó.

A preguntas de los periodistas acerca de si las ‘peonadas’ incrementarán el canon de la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Vázquez afirmó que “por supuesto” pero precisó que “el aumento del canon de la concesionaria de las peonadas no está justificado no hacerlas y que los pacientes tengan que esperar como están esperando ahora más de seis meses para operarse”.

Asimismo, fue preguntado por la posibilidad del estudio de la reversión del concierto con el HUBU, tal y como solicita el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes y declaró: “La Consejería de Sanidad y este consejero también cuando no lo era, siempre ha dicho lo mismo. Yo tengo que tener constancia de que realmente es más cara la situación del concierto que no. Mientras tanto, yo creo que no es un tema que afecte a los ciudadanos de Burgos en consistencia”. En este sentido, recordó que el próximo 18 de junio se celebra el décimo aniversario de la apertura del HUBU.

Cierre por la tarde en verano

Sobre el cierre de parte de los centros de salud de Burgos por la tarde durante el periodo estival, Vázquez puntualizó que se trata de una medida que “no es el primer año” que se toma y argumentó la decisión porque “se ha estudiado la situación”. “Se ha estudiado la frecuentación durante el verano y se ha reforzado el Punto de Atención Continuada (PAC) para poderlo hacer”, aseveró, al tiempo que agregó que “habrá un refuerzo, se incrementarán los efectivos en el PAC para que puedan acudir los ciudadanos con mayor flexibilidad”.

En cuanto a los consultorios en el medio rural durante el verano, el consejero de Sanidad reiteró la “importante dificultad” para encontrar médicos de Atención Primaria. Algo que, dijo, “no tiene que obligar” y “no se puede hacer lo mismo con menos gente y menos en periodo vacacional, que los profesionales tienen derecho a sus vacaciones o, por lo menos, a parte de ellas”.

Por ello, Vázquez aseguró que “si es necesario”, la Consejería de Sanidad “se verá obligada durante el verano a reorganizar parte de la asistencia para poder atender al número importante de personas que vienen a nuestros pueblos y compatibilizarlo con las vacaciones de los profesionales”. Si bien, dejó claro que “la calidad se mide por mucha cosas no solo por la frecuentación y número de pacientes” dado que se trata de “un parámetro importante pero no el único”.

Día Nacional del Donante

Alejandro Vázquez también subrayó que Castilla y León es la segunda Comunidad en que la tasa de donantes es más alta y valoró que “incluso, se ha mantenido durante la época del COVID” en la cual, apuntó, “ha habido mucha dificultad para mantener la tasa de donación”. “Creo que la generosidad de los castellanos y leoneses queda bien demostrada con las altas tasas de donación que tenemos”, aplaudió en el Día Nacional del Donante de Órganos, cuya festividad se celebra en la jornada de hoy 1 de junio.